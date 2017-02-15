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Также: Россия, Ближний Восток, Война, Чечня, Регионы, Политика, Мир

новость СМИ: Чеченских военных полицейских удерживают в Сирии по истечении контракта

15.02.2017
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
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Чеченских военных полицейских, командированных в Сирию, могут удержать там по истечении в марте трехмесячного контракта. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на нескольких военных, а также на их родственников.

Не исключено, что на Ближнем Востоке силовиков оставят до августа нынешнего года.

В понедельник стало известно, что в Сирию отправлен батальон ингушской военной полиции. Во вторник сообщалось, что он должен сменить чеченских военных полицейских, находящихся в ближневосточной стране. Отмечалось, что чеченский батальон находится в Сирии с первой декады декабря 2016 года.

Публикации, ранее появлявшиеся в СМИ, позволяют заключить, что батальон, на смену которому отправили ингушских военных полицейских, - не единственное подразделение, командированное в Сирию. 20 декабря "Новая газета" передавала, что в Чечне формируются два батальона для переброски в ближневосточную страну. 12 января это же издание сообщило, что к отправке в Сирию готовится бывший батальон Внутренних войск "Север", ныне входящий в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии. При этом, отметила газета, солдатам батальона выдали брошюры, свидетельствующие о подготовке России к сухопутной операции на Ближнем Востоке.

18 января прокремлевское агентство ANNA-News опубликовало сюжет о работе российской военной полиции в Алеппо. Командир батальона Руслан Нумахаджиев рассказал, что его подразделение прибыло в Сирию в середине декабря, а в Алеппо было переброшено в 20-х числах.

26-го числа "Кавказский узел" подтвердил, что бывший батальон "Север" готовится к отправке в Сирию. Не исключалось, что туда перебросят и другие подразделения. Одновременно издание сообщало, что батальону с базы в чеченском поселке Ханкала, находящемуся на Ближнем Востоке с декабря, продлили командировку на месяц. Если первоначально планировалось, что подразделение пробудет в Сирии до конца января, то затем ротацию перенесли примерно на конец нынешнего месяца.

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15.02.2017

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