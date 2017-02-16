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новость Военный суд приговорил к семи годам бывшего боевика "Джабхат фатах эш-Шам"

16.02.2017
Исламджон Захидов в суде. Фото: fontanka.ru
Исламджон Захидов в суде. Фото: fontanka.ru
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Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к семи годам общего режима девятнадцатилетнего Исламджона Захидова, сообщает Фонтанка.Ру. Тройка судей признала Захидова виновным в том, что он участвовал в боевых действиях на территории Сирии в составе "Джабхат фатах эш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра").

ФСБ вменила Захидову две статьи - 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации) и 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Прокуратура просила для Захидова 10 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

По словам Захидова, в 2014 году его вызвал в Турцию отец Садык Захидов. Вместо обещанной свадьбы молодого человека переправили в Сирию. В феврале 2015 года Захидов-младший попал в лагерь подготовки боевиков. Спустя три месяца он начал участвовать в боевых действиях. В мае 2016 года Захидов выехал в Турцию, откуда его депортировали в Россию.

"Я прошел обучение и участвовал в боевых действиях. В Сирии я получал 800 долларов в месяц. Но мои деньги за меня получал отец. Потом я понял, что это не мой путь, и решил вернуться к матери. Отец остался в Сирии. Он сейчас помощник командира одного из отрядов", - рассказал на суде Захидов.

В отношении Захидова-старшего и других членов семьи, находящихся сейчас в Сирии, ФСБ возбудила уголовные дела.

Это не первый приговор участникам боевых действий в Сирии на стороне исламистов. В декабре Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Астрахани Руслана Магомадова к 16 годам строгого режима по делу об участии в войне в Сирии в составе одного из подразделений "Исламского государства". Он был объявлен виновным по тем же статьям, что и Захидов.

Тот же суд вынес приговор и по другому делу, находившемуся в производстве астраханского УФСБ. Гражданин Киргизии Равшан Акбаров, которому также вменялось членство в ИГ, получил восемь лет строгого режима. Суд признал его виновным по статье 205.3, а также по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании; от 8 до 15 лет колонии).

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16.02.2017

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