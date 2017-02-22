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Российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны. Как передает Интерфакс, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа", - сказал Шойгу.

"Решены геополитические задачи, нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, нарушена их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения", - добавил министр.

По словам Шойгу, в 2017 году удалось освободить от боевиков 1780 квадратных километров сирийской территории и 53 населенных пункта. "Российская авиация совершила 1760 вылетов, нанесено 5682 удара по инфраструктуре террористов. При этом ликвидированы 40 тренировочных лагерей, 475 пунктов управления, 45 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 3119 боевиков, в том числе 26 полевых командиров", - сказал министр.

Шойгу отметил, что в Сирии российские военные опробовали 162 образца нового модернизированного оружия. Он отметил, что десять образцов показали неудовлетворительные результаты. "Какие-то из них, более того, несли опасность и угрозу тем, кто его применял", - сказал министр.

В конце декабря Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российская группировка войск в Сирии может быть сокращена. Он отметил, что все формирования, с которыми велись переговоры, подписали соответствующие документы.

Путин тогда же заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии, которые, по его словам, являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном. Перемирие в Сирии началось в полночь 30 декабря.

При этом уже 31 декабря сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил. Представители оппозиции предупредили, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня.