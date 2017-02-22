О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.258994.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.258994.html
Также: Россия, Ближний Восток, Мир, Политика, Война | Персоны: Сергей Шойгу

новость Шойгу: России удалось остановить гражданскую войну в Сирии

22.02.2017
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
Реклама

Российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны. Как передает Интерфакс, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа", - сказал Шойгу.

"Решены геополитические задачи, нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, нарушена их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения", - добавил министр.

По словам Шойгу, в 2017 году удалось освободить от боевиков 1780 квадратных километров сирийской территории и 53 населенных пункта. "Российская авиация совершила 1760 вылетов, нанесено 5682 удара по инфраструктуре террористов. При этом ликвидированы 40 тренировочных лагерей, 475 пунктов управления, 45 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 3119 боевиков, в том числе 26 полевых командиров", - сказал министр.

Шойгу отметил, что в Сирии российские военные опробовали 162 образца нового модернизированного оружия. Он отметил, что десять образцов показали неудовлетворительные результаты. "Какие-то из них, более того, несли опасность и угрозу тем, кто его применял", - сказал министр.

В конце декабря Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российская группировка войск в Сирии может быть сокращена. Он отметил, что все формирования, с которыми велись переговоры, подписали соответствующие документы.

Путин тогда же заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии, которые, по его словам, являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном. Перемирие в Сирии началось в полночь 30 декабря.

При этом уже 31 декабря сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил. Представители оппозиции предупредили, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня.

Оставить комментарий Обсудить
22.02.2017
статья Статьи по теме
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Вляпаться в Алеппо

Виталий Портников, 30.09.2016

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.

Виталий Портников

Сильная и беззащитная

Виталий Портников, 23.12.2016

Трамп или Фийон могут отменить санкции против России. Но они не вернут здравомыслие Путину. Они не защитят россиян от террора. Россия может быть окружена доброжелателями и полезными идиотами со всех сторон - но ее режиму все равно не выжить, как не выжить онкологическому больному, окруженному со всех сторон заботливыми родственниками и внимательными сиделками.

новость Новости по теме
21.02.2017 Шойгу назвал "безусловным приоритетом" развитие ядерных сил России →
10.02.2017 Турецкий Генштаб оповещал Россию о своих военных в районе удара ВКС →
09.02.2017 Российский самолет в Сирии по ошибке нанес удар по турецким военным →
12.01.2017 Минобороны отрицает увеличение российского военного присутствия в Сирии →
06.01.2017 "Адмирал Кузнецов" уходит из Средиземного моря →
03.01.2017 Интерфакс: "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат поход в Средиземное море →
02.01.2017 Россия и Турция нанесли авиаудары по позициям боевиков ИГ на севере Сирии →
31.12.2016 Совбез ООН принял российскую резолюцию по перемирию в Сирии →
31.12.2016 Сирийские повстанцы заявили о нарушении перемирия правительственными войсками →
29.12.2016 Путин объявил о прекращении огня в Сирии →
28.12.2016 Россия и Турция согласовали план прекращения боевых действий в Сирии →
23.12.2016 Шойгу объявил об освобождении Алеппо →
19.12.2016 Совбез ООН единогласно принял резолюцию об урегулировании в Алеппо →
Фото и Видео
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Некроложная гуманность
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Путин в 2018 году
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Приговор Дадину отменили
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру
новость Захарова: Мы не готовили переворот
Мария Захарова. Фото: mid.ru
статья Фобия как парадигма
РЕКЛАМА
Loading...
новость Янукович: Донбассу - референдум
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
новость Трамп готов на сделку с Россией
Дональд Трамп. Кадр CNN
в блоге Идеи губят Россию
383
новость Новый срок Путина
Владимир Путин на большой пресс-конференции 23.12.2016. Кадр трансляции
новость Британский "закон Магнитского"
Заседание Палаты общин. Фото: parliament.uk
в блоге Ваше величество женщина
383
новость Алиев назначил жену вице-президентом
Мехрибан Алиева. Фото: vzglyad.az
статья Трамп ворочает мешки
Илья Мильштейн
новость AI о правах человека в России
Обложка доклада Amnesty International
статья Исаакиевский скандал и РПЦ
Николай Митрохин. Фото из личного архива
статья Рада для колорада
Александр Скобов
в блоге Сделать правильные выборы
383
новость Умер Виталий Чуркин
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
новость Асташин: снова в ШИЗО
Иван Асташин. Фото с ФБ-страницы Владимира Акименкова
новость Украина: дело за план для Путина
Андрей Артеменко. Фото с личной ФБ-страницы