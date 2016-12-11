Реклама

Россия с вечера субботы ведет интенсивные бомбардировки вновь захваченного "Исламским государством" позднеантичного города Пальмира в мухафазе Хомс, Центральная Сирия. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR). За ночь по городу нанесены десятки ударов.

Одновременно силам диктатора Башара Асада, находящимся в окрестностях города, прибыло крупное подкрепление. Оно сосредоточено к югу от Пальмиры и вдоль западной границы города.

Reuters со ссылкой на SOHR передает, что наступление на Пальмиру ИГ начало в четверг. Были захвачены некоторые из нефтяных и газовых месторождений в окрестностях города. Кроме того, джихадисты начали продвижение к авиабазе Т4, которую использует Россия.

В субботу ИГ штурмом взяло Пальмиру. Однако налеты российской авиации вынудили исламистов отступить из города в сады на его окраине, а также к зернохранилищам к северо-западу от города и в другие местности неподалеку.

Между тем российское Минобороны, по информации ТАСС, утверждает, что войска Асада не позволили джихадистам взять Пальмиру, отразив их атаку еще на подступах к городу. Российская авиация, заявляют в военном ведомстве, нанесла за ночь 64 удара по позициям ИГ. В результате налетов погибли свыше 300 боевиков, а также было "уничтожено 11 единиц танков и БМП, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль".

Пальмира (современная деревня Тадмур) находилась под контролем ИГ 10 месяцев - с мая 2015 по конец марта 2016 года. Исламисты разрушили множество древних построек, объявив их символами язычества. Диктатор Асад вернул контроль над Пальмирой при поддержке российских военных.

При этом Россия, вмешавшись в сирийскую войну, неоднократно бомбила район Пальмиры. В ноябре 2015 года сообщалось, что не менее восьми бомб упало в район старинной крепости, и сирийские активисты не исключали повреждения памятника.

В середине апреля 2016-го стало известно, что премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки пригласил к участию в восстановлении Пальмиры фирму "Стройтрансгаз", совладельцем которой является олигарх Геннадий Тимченко из ближнего круга Владимира Путина. 5 мая в амфитеатре Пальмиры прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также в концерте принял участие виолончелист Сергей Ролдугин, владелец ряда офшорных фирм, в которые российские чиновники и криминалитет выводили деньги из страны.

В середине мая сообщалось, что Россия строит военную базу в Пальмире внутри охранной зоны, установленной ЮНЕСКО, и без получения формального разрешения от Асада. При этом в ЮНЕСКО заявляли, что еще не ясно, действительно ли база строится в буферной зоне, примыкающей к зоне памятников, однако в любом случае присутствие этого объекта угрозы Пальмире не представляет.

В то же время один из оппозиционных активистов отмечал, что россияне разместили свои сборные постройки у северной границы зоны памятников, в нескольких сотнях метров от античных храмов и Триумфальной арки. При этом в непосредственном соседстве с казармами находится ряд исторических захоронений.