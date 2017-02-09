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Россия на этой неделе поставила в Сирии 50 ракет "Точка-У". Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американские официальные лица.

По информации телеканала, ракеты были доставлены за два дня в сирийский порт Тартус. Fox News называет эту поставку самой крупной из всех осуществлявшихся из России в Сирию.

Кроме того, по данным телеканала, российские военные за последние дни выпустили две ракеты "Точка-У" и четыре ракеты "Искандер" по позициям повстанцев. Какая именно группировка подверглась удару и пользуется ли она поддержкой США, телеканал не сообщает.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу сообщения Fox News. "Это не к нам. Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков.

В Минобороны отрицают использование баллистических ракет в Сирии. "Никакой информации о якобы нанесенных в течение этой недели ударах ракетами "Точка-У" по формированиям сирийской оппозиции в Идлибе ни российской, ни турецкой сторонами не фиксировалось", - заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Как подчеркнул генерал, Россия "полностью выполняет взятые 30 декабря 2106 года обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории Сирии, который не распространяется на международные террористические группировки ИГИЛ и "Джабхат ан-нусра".

"Точка-У", по классификации НАТО SS-21 Scarab A - баллистическая ракета и одноименный тактический ракетный комплекс. Дальность стрельбы комплекса - до 120 километров.

В конце прошлого года режим Асада и умеренная сирийская оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров, и в ночь на 30 декабря в стране было объявлено перемирие. В этой связи Владимир Путин приказал сократить численность российского контингента в Сирии. В Москве, однако, отмечали, что продолжат помогать Асаду в войне с ИГ и "Джабхат фатах эш-Шам", которые к участию в переговорном процессе приглашены не были.

18 января было объявлено о начале совместных российско-турецких налетов на объекты ИГ в Сирии.

Между тем переговоры между Асадом и умеренной оппозицией пока не дали каких-либо результатов.

30 января Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) сообщил, что с 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в сирийскую войну, от российских ракетных и бомбовых атак погиб 4751 мирный житель. 1160 человек из числа убитых гражданских - дети и подростки моложе 18 лет, еще 673 - женщины старше 18.

Общее же число погибших от российских ударов составило 11 048 человек. 3094 их них - боевики "Исламского государства", а еще 3203 - бойцы умеренной оппозиции, а также "Джабхат фатах аш-Шам" (бывшей "Джабхат ан-нусры") и Исламской партии Туркестана.