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Также: Россия, Ближний Восток, Война, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков

новость Российский самолет в Сирии по ошибке нанес удар по турецким военным

09.02.2017
Турецкие военные в Сирии. Фото: sol.org.tr
Турецкие военные в Сирии. Фото: sol.org.tr
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Российский военный самолет по ошибке нанес удар по зданию в северном сирийском городе Эль-Баб (мухафаза Халеб), где были расквартированы турецкие военные. Об этом сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на командование вооруженных сил своей страны.

Трое турецких военных погибли, еще 11 получили ранения.

Инцидент произошел около 8:40 утра. Как сообщается, раненых немедленно доставили в больницы.

Как турецкая, так и российская стороны начали расследование инцидента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с непреднамеренным ударом российских ВКС по турецким военным. По словам Пескова, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что после инцидента состоялся разговор начальников генштабов России и Турции.

Отношения двух стран серьезно испортились в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский самолет, который, вылетев бомбить позиции сирийских туркмен на севере арабской страны, нарушил границу турецкого воздушного пространства. Летчик Олег Пешков катапультировался, но был расстрелян туркменами с земли с сирийской стороны границы.

Прошлым летом президент Эрдоган принес извинения в связи с инцидентом, после чего отношения Анкары и Москвы улучшились. 18 января нынешнего года в России заявили, что авиация двух стран начала совместные бомбардировки объектов ИГ в Сирии.

Комментарии 17 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
09.02.2017

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