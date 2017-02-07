Реклама

Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и кораблей сопровождения от 7,5 до 10 миллиардов рублей. Как подсчитал РБК, в стоимость похода вошли расходы на питание, топливо, боевые вылеты, стоимость потерянных палубных истребителей и "боевые" надбавки.

Реальная стоимость похода может оказаться больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

В корабельную группу Северного флота вошли "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения - танкеры, буксиры. ​В Североморск крейсер вернется в начале февраля.

За время похода потерпели крушение два истребителя - МиГ-29К и Су-33. Их замена могла обойтись российскому бюджету в сумму от 70 до 103,4 миллионов долларов, что составляет от 4,5 до 6,7 миллиарда рублей по курсу ЦБ на дни аварий.

На переход из Кольского залива к сирийским берегам было затрачено 6,8 тысяч тонн топлива. Столько же понадобилось кораблю для обратного плавания. Стоимость 13,6 тысяч тонн мазута могла составить 303,3 миллиона рублей. При этом закупочные цены торгов госкомпаний существенно превышают рыночные котировки на этот вид топлива.

Суда сопровождения потратили топлива на сумму от 954 миллионов до 1,15 миллиарда рублей. Суммарно топливные расходы составили от 1,1 миилиарда до 1,5 миллиарда рублей.

Еще одной крупной статьей расходов стало продовольственное обеспечение. Штатная численность личного состава крейсера - 1960 матросов и офицеров. Чтобы прокормить весь экипаж, ежесуточно требуется продуктов на сумму от 1,6 миллиона до 1,7 миллиона рублей за паек в 800 и 850 рублей соответственно. В таком случае за все 117 дней похода "Кузнецова" на продовольствие было потрачено от 183,5 миллиона до 194,9 миллиона рублей.

Поход в Средиземноморье "Адмирал Кузнецов" начал 15 октября 2016 года. 15 ноября авиакрыло "Адмирала Кузнецова" нанесло первые удары по Сирии.

За время ближневосточного похода авианосец потерял два самолета. 14 ноября истребитель МиГ-29 потерпел крушение при заходе на посадку. Пилот спрыгнул с парашютом. 5 декабря истребитель Су-33 при посадке выкатился с палубы и рухнул в воду. Летчик катапультировался.