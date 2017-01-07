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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Ближний Восток, Война, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Глава Пентагона: Россия ничего не сделала для борьбы с ИГ в Сирии

07.01.2017
Эш Картер. Фото: defense.gov
Эш Картер. Фото: defense.gov
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Россия не сделала ничего для борьбы с "Исламским государством" в Сирии. Об этом в опубликованном 6 января интервью The Wall Street Journal заявил министр обороны США Эш Картер.

"Они (Россия. - Ред.) борются против умеренной оппозиции вместе с правительством Сирии, - пояснил глава Пентагона. - Все, что они сделали, было неправильно и прямо противоположно тому, что они обещали".

Руководство России, напомнил Картер, заверяло, что использует свое влияние на диктатора Башара Асада, чтобы содействовать образованию коалиционного правительства с участием представителей умеренной оппозиции. Однако вместо этого Кремль "только вдвое ужесточил гражданскую войну", заметил глава американского оборонного ведомства.

Что касается действий России в других странах, продолжил Картер, то она приняла стратегию, которая "явно мешает США".

"Мне кажется, это часть его (Владимира Путина. - Ред.) самовосприятия, - предположил глава Пентагона. - Одним из факторов, которыми он измеряет успешность своей политики, является не то, каких результатов он достигает на земле, а то, какой уровень дискомфорта он создает для остального мира".

Кремль открыто вмешался в сирийскую войну 30 сентября 2015 года. В Москве неоднократно декларировали, что наносят удары лишь по объектам джихадистских группировок, таких как ИГ и "Джабхат ан-нусра" (с июля 2016-го - "Джабхат фатах эш-Шам"). Между тем Россию множество раз уличали в нанесении ударов как по позициям умеренных повстанцев, так и по гражданским объектам, в частности больницам и как минимум по одной школе.

По недавней информации Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), только за 2016 год, то есть за вычетом трех первых месяцев войны, от российских бомбардировок и артобстрелов погибли 3943 мирных жителя, в том числе 979 детей и подростков моложе 18 лет и 557 женщин от 18 и старше. Разные источники отмечали, что Москва сбрасывает на жилые кварталы зажигательные бомбы, нарушая тем самым подписанный ею III протокол Конвенции о конкретных видах обычного вооружения.

Между тем в конце прошлого месяца режим Асада и умеренная оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров, и в ночь на 30-е число в стране было объявлено перемирие. В этой связи Путин приказал сократить численность российского контингента в Сирии.

Первым этапом этого процесса стал вывод из Средиземного моря авианосца "Адмирал Кузнецов" и сопровождающих его кораблей Северного флота. В пятницу сообщалось, что они выдвигаются на свою базу в Североморск.

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07.01.2017

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