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После сокращения численности российских войск в Сирии у Москвы там останутся два крупных военных объекта, необходимых для "обеспечения боеспособности", - это морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим близ Латакии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный "информированный источник".

При этом базу в Тартусе предполагается модернизировать. Сейчас прибывающие в порт большие корабли остаются на внешнем рейде, а для ремонта, обслуживания и заправки привлекаются суда вспомогательного флота.

В ходе модернизации планируется углубить и расширить фарватер в порту, а затем построить там два новых пирса для швартовки кораблей водоизмещением свыше 10 тысяч тонн. "Это, - пояснил собеседник агентства, - позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов: от тральщика до крейсера".

Кроме того, предполагается построить в порту комплекс жилых и административных зданий.

Сокращение не затронет также зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы "Бастион" с крылатыми ракетам. Они будут прикрывать базу в Тартусе с воздуха и моря.

На авиабазе Хмеймим тоже останется мощная система ПВО - зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Кроме того, весь периметр базы по-прежнему будет охраняться военной полицией.

В конце декабря режим сирийского диктатора Башара Асада и умеренная оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров, и в ночь на 30-е число в стране было объявлено перемирие. В этой связи Владимир Путин приказал сократить численность российского контингента в Сирии. Первым этапом процесса стал вывод из Средиземного моря авианосца "Адмирал Кузнецов" и сопровождающих его кораблей Северного флота. 6 января сообщалось, что они выдвигаются на свою базу в Североморск.

Между тем в среду Fox News передавал со ссылкой на источники в руководстве Пентагона, что, вопреки своим заявлениям, Кремль на прошлой неделе отправила на базу Хмеймим четыре штурмовика Су-25. В российском Минобороны, однако, это сообщение назвали "примитивной пропагандистской уткой".