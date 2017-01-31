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За 1 год 4 месяца, прошедших с 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в сирийскую войну, от российских ракетных и бомбовых атак погиб 4751 мирный житель. Об этом 30 января сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

1160 человек из числа убитых гражданских - дети и подростки моложе 18 лет, еще 673 - женщины старше 18.

Общее же число погибших от российских ударов составило 11 048 человек. 3094 их них - боевики "Исламского государства", а еще 3203 - бойцы умеренной оппозиции, а также "Джабхат фатах аш-Шам" (бывшей "Джабхат ан-нусры") и Исламской партии Туркестана.

В частности, отмечали правозащитники, вечером в воскресенье российские самолеты нанесли удар по городу Дейр-эз-Зор на востоке страны, где армия Асада ведет бои с ИГ. В результате налета на район Эль-Оммаль погибли семь мирных жителей: женщина, ее четверо сыновей, дочь и внук. Примерно двумя днями раньше при авиаударе по деревне Гарибах в окрестностях этого же города погибли двое братьев - мирных жителей. Кто совершил налет на деревню - российская авиация или ВВС диктатора Башара Асада, - из сообщения не понятно.

Всего же с 14 по 30 января от авиаударов по Дейр-эз-Зору и его окрестностям погибли 58 гражданских лиц, в том числе 14 женщин и 10 детей.

Месяц назад режим Асада и умеренная сирийская оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров, и в ночь на 30 декабря в стране было объявлено перемирие. В этой связи Владимир Путин приказал сократить численность российского контингента в Сирии. В Москве, однако, отмечали, что продолжат помогать Асаду в войне с ИГ и "Джабхат фатах эш-Шам", которые к участию в переговорном процессе приглашены не были.

18 января было объявлено о начале совместных российско-турецких налетов на объекты ИГ в Сирии.

Между тем переговоры между Асадом и умеренной оппозицией пока не дали каких-либо результатов.