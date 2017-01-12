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новость Минобороны отрицает увеличение российского военного присутствия в Сирии

12.01.2017
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
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Министерство обороны назвало "примитивной пропагандистской уткой" сообщения западных СМИ об усилении Россией военного присутствия в Сирии. Как передает ТАСС, об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, первые шесть бомбардировщиков Су-24 уже переброшены с сирийской авиабазы Хмеймим на территорию России в рамках сокращения группировки Вооруженных сил в Сирии. При этом четыре штурмовика Су-25, о прибытии на авиабазу которых сообщил ранее американский телеканал FoxNews, были переброшены туда в рамках плановой ротации, пояснил Конашенков.

"В состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом. Попытки ряда западных СМИ забыть одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы "увеличении военного присутствия России в Сирии" - не более чем примитивная пропагандистская "утка", - заявил представитель Минобороны.

Он также напомнил, что с 6 января в Североморск возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на источники в руководстве Пентагона сообщил, что на прошлой неделе Россия отправила на авиабазу Хмеймим в Сирии четыре штурмовика Су-25. Один из источников уточнил, что самолеты проводили дозаправку в Иране.

"Они говорят, что выводят свои войска, но мы не видим этому никакого подтверждения. В противовес этому мы наблюдаем ввод новой техники", - заявил один из собеседников канала.

В конце декабря 2016 года министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российская группировка войск в Сирии может быть сокращена. Он отметил, что все формирования, с которыми велись переговоры, подписали соответствующие документы.

Путин тогда же заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии, которые, по его словам, являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном. Перемирие в Сирии началось в полночь 30 декабря.

При этом уже 31 декабря сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил. Представители оппозиции предупредили, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
12.01.2017
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Вляпаться в Алеппо

Виталий Портников, 30.09.2016

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.

Виталий Портников

Сильная и беззащитная

Виталий Портников, 23.12.2016

Трамп или Фийон могут отменить санкции против России. Но они не вернут здравомыслие Путину. Они не защитят россиян от террора. Россия может быть окружена доброжелателями и полезными идиотами со всех сторон - но ее режиму все равно не выжить, как не выжить онкологическому больному, окруженному со всех сторон заботливыми родственниками и внимательными сиделками.

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