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США в течение 2017 года начнут постепенно смягчать экономические санкции в отношении России. Об этом в опросе, проведенном Bloomberg, заявили аналитики. 55 процентов респондентов ожидают смягчения ограничительных мер в течение следующих 12 месяцев.

Опрос проводился с 16 по 19 декабря. Этот показатель на 10 процентов выше по сравнению с результатами аналогичного исследования, проведенного в октябре.

По данным аналитиков, в случае отмены санкций рост российского ВВП увеличится на 0,2 процента в 2017 году и на 0,5 процента в 2018 году.

При этом 40 процентов опрошенных экономистов считают, что Европейский союз последует примеру Вашингтона, если тот примет решение об смягчении санкций.

"Если США ослабят санкции, будет невозможным достичь консенсуса среди членов ЕС по сохранению ограничений в их нынешнем виде", - цитирует издание экономиста IHS Markit Чарльза Мувита.

Накануне Министерство финансов США сообщило о расширении санкционного списка против России в связи с событиями на Украине. Как отмечается в заявлении ведомства, в него вошли олигарх Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией Вагнера и петербургской "фабрикой троллей", президент "Национальной медиагруппы" Кирилл Ковальчук, племянник другого близкого к Владимиру Путину олигарха - Юрия Ковальчука, - а также председатель правления "Собинбанка" Олег Минаев и четверо членов совета директоров банка "Россия": Михаил Дедов, Михаил Клишин, Дмитрий Лебедев и Дмитрий Мансуров.

Все семеро включены в "украинскую" часть санкционного списка.

Санкции в связи с агрессией на Украине введены также против восьми предприятий. В их числе "Крымские порты", а также "Крымские железные дороги" - подразделение РЖД.

Кроме того, впервые под санкции попали морские суда. Это нефтяные танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград".

Также дополнен список предприятий, на которые распространяются секторальные санкции. В перечень включены еще 26 названий. Речь идет, в частности, о девяти структурах газовой компании "Новатэк" и ряде элеваторов Краснодарского края.