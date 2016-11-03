Реклама

Начальник карельской ИК-7 общего режима в городе Сегежа майор Сергей Коссиев отстранен от работы на время расследования пыток Ильдара Дадина. Об этом сообщает Газета.Ру со ссылкой на источники в центральном главке ФСИН. И.о. начальника колонии назначен один из заместителей Коссиева майор Александр Серов.

Информация источников издания подтверждается данными телеканала "Россия-1". Накануне в выпуске новостей скандал вокруг пыток Дадина комментировал именно Серов, названный в титрах и.о. начальника ИК-7.

По данным собеседников Газеты.Ру во ФСИН, от должности Коссиев был отстранен "в начале этой недели". Тогда же его семью взяли под охрану - как утверждается, в связи с угрозами, начавшими поступать как самому фсиновцу, так и его близким. Сейчас, заявили в ведомстве, есть идея усилить охрану семьи.

Самому Коссиеву рекомендовали удалить из соцсетей всю информацию о себе и родственниках и передвигаться по Сегеже не иначе как в сопровождении коллег. Фсиновец последовал рекомендации - его ВК-страница удалена.

Сообщается также, что Коссиев обдумывает возможность обратиться в СКР в связи с поступающими угрозами.

В УФСИН по Карелии, однако, заявили, будто начальник ИК-7 не был отстранен от должности, а ушел в отпуск за несколько дней до публикации сообщения о пытках Дадина. Такие же сведения сообщил изданию и председатель региональной ОНК Александр Рузанов.

Между тем карельский главк СКР утверждает, что в ходе доследственной проверки факты пыток Дадина в ИК-7 "не находят своего подтверждения".

Накануне Дадину стало плохо во время встречи с чиновником аппарата карельского омбудсмена. С политзеком случился припадок, похожий на эпилептический. На воле подобных припадков с ним не происходило. Дадину вызвали медиков из региональной фсиновской больницы № 2.

Адвокат политзека Алексей Липцер рассказал "Дождю", что во время встречи со своим доверителем 31 октября также не замечал у него каких-либо признаков эпилепсии. "Это может свидетельствовать о том, что к нему применялась физическая сила", - передает телеканал слова юриста. Реплика Липцера не вполне понятна; не исключено, что он имел в виду новые пытки Дадина уже после того, как сообщение об издевательствах над политзеком попало в СМИ.