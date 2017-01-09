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Власти Петербурга до конца нынешнего года намерены передать РПЦ Исаакиевский собор. Об этом сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на источники в городской администрации и Петербургской митрополии.

Официально информация не подтверждается, однако, по данным чиновников, решение уже принято и остается лишь дождаться, когда о нем публично объявит губернатор Георгий Полтавченко. "Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го", - рассказал один из собеседников издания. При этом чиновник добавил: "Задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты. Скорей всего, реальный срок - 2019 год".

Между тем собеседники в церковных кругах сообщили, что осенью Полтавченко в очередной раз отказал митрополиту Петербургскому и Ладожскому Варсонофию в передаче собора, однако пообещал, что изменит свое решение, если к нему обратится лично патриарх Кирилл. Встреча Кирилла с губернатором состоялась в середине декабря. Как утверждается, на ней вопрос и был решен в пользу РПЦ.

Директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Михаил Буров рассказал "Росбалту", что пока информацию о передаче здания пока стоит рассматривать как слухи, однако эти слухи небезосновательны. Согласно одному из таких сообщений, добавил Буров, распоряжение о передаче собора РПЦ уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Между тем депутат петербургского заксобрания Максим Резник предложил вынести вопрос о передаче собора клирикам на референдум. Кроме того, он обратился в администрацию Петербурга с инициативой обсудить проблему в городском парламенте.

Другой депутат, яблочник Борис Вишневский, направил Полтавченко письмо с просьбой уточнить информацию о передаче памятника, а также созвать комиссию для урегулирования разногласий.

Сейчас Исаакиевский собор имеет статус музея, однако зарегистрированная в июне 1991 года церковная община имеет возможность совершать богослужение по особым дням с разрешения дирекции.

Между тем в июле 2015 года стало известно, что Петербургская митрополия просит городские власти передать постройку в ее ведение. При этом клирики заверяли, что в случае передачи РПЦ собор по-прежнему останется доступным для посещения жителями города и туристами.

Однако Буров раскритиковал эту идею. Он пояснил, что передача собора привела бы к резкому замедлению темпов реставрации. Кроме того, заметил Буров, если здание отойдет РПЦ, оно, вопреки уверениям митрополии, уже не будет для горожан и туристов таким доступным.

В августе 2015-го против передачи собора выступил глава Минкульта Владимир Мединский. "Мы считаем, что все нужно оставить как есть, - заявил он. - С точки зрения Министерства культуры сегодняшний статус Исаакиевского собора оптимальный".

В сентябре того же года администрация города отказала митрополии. При этом чиновники сослались на соображения финансового характера.

В РПЦ, однако, выразили несогласие с решением, а основания отказа объявили незаконными.