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новость В мордовской колонии умер армянский предприниматель Айрапетян

18.10.2017
Левон Айрапетян. Фото с личной страницы в Facebook
Левон Айрапетян. Фото с личной страницы в Facebook
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В мордовской ИК-12 на 68-м году жизни умер армянский бизнесмен, бывший глава издательского дома "Собеседник" Левон Айрапетян, сообщает издание. В России он был осужден к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

Накануне смерти у Айрапетяна было зафиксировано давление 84/44, однако в лечебное учреждение ИК его не поместили, ограничившись осмотром.

Айрапетяну отказали в условно-досрочном освобождении, несмотря на на онкозаболевание, гипертензивную болезнь с недостаточностью кровообращения III степени и сахарный диабет. Формальным поводом для отказа в УДО были взыскания администрации колонии, в частности, за "нарушение формы одежды".

В июле 2014 года Айрапетян был арестован по уголовному делу о незаконной продаже акций нефтяной компании "Башнефть" структурам АФК "Система". Следствие полагало, что акции были куплены по заведомо заниженной цене - с дисконтом в 500 миллионов долларов. В рамках этого дела был помещен под домашний арест миллиардер Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК "Система", а сын экс-президента Башкирии Урал Рахимов объявлен в розыск.

В октябре 2014 года Айрапетяна отпустили под домашний арест. Сообщалось, что он сотрудничал со следствием и давал следствию развернутые показания, но вину признавать отказывался.

14 января 2016 года уголовное дело в отношении Евтушенкова было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Однако Айрапетяну было предъявлено новое обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В 2016 году Замоскворецкий суд признал Айрапетяна виновным в хищении 700 тысяч долларов. Суд и следствие установили, что бизнесмен взял эту сумму у матери бывшего сенатора Башкирии Игоря Изместьева за содействие в смягчении приговора ее сыну, осужденному на пожизненный срок. Отмечалось, что реально бизнесмен повлиять на решение суда не мог.

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18.10.2017
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