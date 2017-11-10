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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проводит служебную проверку после побега из-под домашнего ареста болотника Дмитрия Бученкова, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

Во ФСИН пообещали "дать оценку" действиям сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, которые контролировали соблюдение подсудимым условий домашнего ареста.

В ведомстве заявили, что Бученков не носил электронный браслет, так как "применение технических средств (для контроля местонахождения. - Ред.) не носит обязательного характера". Сам эмигрант ранее пояснял, что не получил браслет после выхода из СИЗО, так как на тот момент во ФСИН не было свободных устройств. У Бученкова также не забирали загранпаспорт, поскольку ФСИН не имеет права этого делать, подчеркнули в пресс-бюро службы.

В пятницу в Замоскворецком райсуде Москвы проходит очередное заседание по делу Бученкова. Как ожидается, на слушаниях эмигранта могут заочно арестовать и объявить в международный розыск.

Накануне Бученков объявил, что бежал из России в одну из стран Евросоюза и попросил там политубежища. Эмигрант не стал уточнять, где именно он находится. Свое решение Бученков объяснил тем, что за полгода рассмотрения его дела в суде понял, что его ожидает обвинительный приговор.

По словам Бученкова, следователи СКР, занимавшиеся его делом, почти с самого начала поняли, что на фото с Болотной площади изображен не он. "Но задний ход им уже нельзя было давать", - отметил оппозиционер.

Бученков отбывал домашний арест в своей квартире в городе Апрелевка Наро-Фоминского района Подмосковья. Утром в четверг адвокат активиста Светлана Сидоркина сообщила "Граням", что на очередное заседание по существу дела ее клиент не прибыл. Между тем на слушания явилась чиновница районной уголовно-исполнительной инспекции ФСИН Наталья Бахарина. Она заявила, что подсудимый уехал в неизвестном направлении, а в его квартире находится семья, которой он еще в конце октября передал ключи, разрешив жить там бесплатно. Ни родственники, ни бюро регистрации несчастных случаев информацию о судьбе Бученкова не предоставили.

Сидоркина в беседе с "Гранями" уточняла, что ФСИН разыскивает Бученкова по крайней мере с начала нынешней недели. Самой ей с 6 ноября звонили из тюремного ведомства, пытаясь выяснить, почему телефон ее клиента не отвечает. Адвокат после этого также пыталась связаться с Бученковым по телефону, но безуспешно.

На слушаниях 12 октября судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова, которая ведет процесс Бученкова, пыталась ограничить время на предоставление защитой доказательств, и Сидоркина предупредила клиента, чтобы он готовился к прениям. Тем не менее в итоге Семенова продолжила судебное следствие, назначив новые слушания на 25 октября. Заседание 25-го числа, однако, перенесли из-за занятости судьи в другом процессе. С тех пор адвокат с подзащитным не виделась и не разговаривала.

Помещая Бученкова под домашний арест, фсиновцы, вопреки сложившейся практике, не надели ему электронный браслет. Сам эмигрант объяснил "Настоящему времени", что на момент его перевода под домашний арест в уголовно-исполнительной инспекции свободных браслетов не оказалось.

39-летнему доценту политологии Бученкову были инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Как утверждает обвинение, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменили шесть эпизодов - больше, чем другим фигурантам. Потерпевшими по делу проходят семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Между тем Бученков вообще не участвовал в акции на Болотной площади. 6 мая 2012 года он гостил у родителей в Нижнем Новгороде. Подтверждение этого содержится и в самих материалах дела - показания дорожной системы "Патруль", зафиксировавшей передвижения его машины, однозначно свидетельствуют, что в Нижний Новгород он отправился 5-го числа, а вернулся в Москву лишь 8-го. На фото с Болотной изображен совершенно другой человек. Кто он, неизвестно.

Бученков был задержан 2 декабря 2015 года и на другой день отправлен в московский СИЗО-5 "Водник". Там он пробыл 15 месяцев. Лишь 2 марта 2017-го политзека перевели из СИЗО под домашний арест.

При этом еще в самом начале 2016 года по заказу адвоката Сидоркиной была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что Бученков и неизвестный с Болотной - разные лица. Однако СКР упорно игнорировал как результаты этого исследования, так и другие свидетельства непричастности активиста к делу.