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Фигурант Болотного дела Дмитрий Бученков бежал из-под домашнего ареста, который отбывал в своей квартире в городе Апрелевка Наро-Фоминского района Подмосковья. Об этом "Граням" сообщила адвокат активиста Светлана Сидоркина.

Очередные слушания по делу судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова назначила на четверг, однако Бученков на них не явился. Между тем на заседании выступила чиновница уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по Наро-Фоминскому району. Она заявила, что подсудимый еще в конце октября уехал в неизвестном направлении, а в его квартире находится семья, которой он еще в конце октября передал ключи, разрешив жить там бесплатно. Ни родственники, ни бюро регистрации несчастных случаев информацию о судьбе Бученкова не предоставили, добавила чиновница.

После этого помощник замоскворецкого межрайонного прокурора Екатерина Апухтина, поддерживающая обвинение в процессе, потребовала принудительно доставить подсудимого на ближайшее заседание. Судья Семенова удовлетворила ходатайство, назначив новые слушания на пятницу, 10 ноября.

Как ожидается, если за предстоящие сутки подсудимого найти не удастся, будет поставлен вопрос об объявлении его в розыск и заочном аресте.

Между тем, помещая Бученкова под домашний арест, фсиновцы, вопреки сложившейся практике, не надели ему электронный браслет.

Сидоркина уточнила, что ФСИН разыскивает Бученкова по крайней мере с начала нынешней недели. Самой ей с 6 ноября звонили из тюремного ведомства, пытаясь выяснить, почему телефон ее клиента не отвечает. Адвокат после этого также пыталась связаться с Бученковым по телефону, но безуспешно.

На слушаниях 12 октября судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова, которая ведет процесс Бученкова, пыталась ограничить время на предоставление защитой доказательств, и Сидоркина предупредила клиента, чтобы он готовился к прениям. Тем не менее в итоге Семенова продолжила судебное следствие, назначив новые слушания на 25 октября. Заседание 25-го числа, однако, перенесли из-за занятости судьи в другом процессе. С тех пор адвокат с подзащитным не виделась и не разговаривала.

38-летнему доценту политологии Бученкову были инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Как утверждает обвинение, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменили шесть эпизодов - больше, чем другим фигурантам. Потерпевшими по делу проходят семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Между тем Бученков вообще не участвовал в акции на Болотной площади. 6 мая 2012 года он гостил у родителей в Нижнем Новгороде. Подтверждение этого содержится и в самих материалах дела - показания дорожной системы "Патруль", зафиксировавшей передвижения его машины, однозначно свидетельствуют, что в Нижний Новгород он отправился 5-го числа, а вернулся в Москву лишь 8-го. На фото с Болотной изображен совершенно другой человек. Кто он, неизвестно.

Бученков был задержан 2 декабря 2015 года и на другой день отправлен в московский СИЗО-5 "Водник". Там он пробыл 15 месяцев. Лишь 2 марта 2017-го политзека перевели из СИЗО под домашний арест.

При этом еще в самом начале 2016 года по заказу адвоката Сидоркиной была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что Бученков и неизвестный с Болотной - разные лица. Однако СКР упорно игнорировал как результаты этого исследования, так и другие свидетельства непричастности активиста к делу.