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Также: Болотное дело, Право, Акции протеста, Полиция, Общество, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Бученков, Илья Новиков

новость Цейтнот Лжедмитрия

На процессе болотника Бученкова судья препятствует защите
12.10.2017
Дмитрий Бученков и его адвокаты - Илья Новиков и Светлана Сидоркина. Фото Д.Борко
Дмитрий Бученков и его адвокаты - Илья Новиков и Светлана Сидоркина. Фото Д.Борко
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Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова препятствует защите болотника Дмитрия Бученкова. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

В четверг в 18:45 судья Семенова несмотря на окончание рабочего дня потребовала от защиты продолжить представлять доказательства. Адвокат Илья Новиков ходатайствовал о переносе заседания. Он отметил, что вся программа защиты на четверг была выполнена, а оглашать некоторые материалы дела адвокаты в соответствии со своей стратегией планирует только после выступления определенных свидетелей.

Семенова ходатайство отклонила, пригрозив перейти к прениям. Только после получасовых препирательств с адвокатами судья согласилась отложить заседание до пятницы. При этом Семенова заявила, что у защиты остался один день. Между тем сторона обвинения выступала с 25 апреля по 21 сентября, не раз срывая заседания из-за неявки свидетелей.

У защиты остались важные свидетели, материалы экспертиз, в суде еще не исследованы важные вещественные доказательства. Адвокаты готовят адекватный ответ в случае "силового" нарушения судьей права на защиту.

В четверг выступил главный свидетель защиты Ярослав Никитенко. Он еще в декабре добровольно подал заявление в СКР, увидев в прессе фотографии из дела. 6 мая 2012 года Никитенко оказался на Болотной рядом с "Козырьком", которого следователи считают Бученковым. Свидетель с 2009 года лично знаком с подсудимым. Он уверенно показал, что "Козырек" и Бученков - разные люди.

В СКР на заявление Никитенко внимания не обратили. В апреле его объявила свидетелем защиты адвокат Светлана Сидоркина. Никитин в суде рассказал, что после этого следователь Александр Уранов оказывал на него давление, угрожая ответственностью за попытку создать ложное алиби Бученкову.

Бученков был задержан 2 декабря 2015 года и на другой день отправлен в московский СИЗО-5 "Водник". Там он пробыл 15 месяцев. Лишь 2 марта 2017-го политзека перевели из СИЗО под домашний арест.

38-летнему доценту политологии Бученкову инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Как утверждает обвинение, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменено шесть эпизодов - это больше, чем у других фигурантов. Потерпевшими по делу проходят семеро: шестеро полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Бученков утверждает, что 6 мая 2012 года вообще не был на Болотной. Есть доказательства, что в это время он навещал родителей в Нижнем Новгороде. Еще в самом начале 2016 года по заказу адвоката Сидоркиной была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что Бученков и "Козырек" - разные лица. Однако СКР упорно игнорировал как результаты этого исследования, так и другие свидетельства непричастности активиста к делу.

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Отечественные записки

Дмитрий Борко, 05.12.2016

Уже год как анархист Дмитрий Бученков сидит в тюрьме по Болотному делу, хотя доказано, что в день событий его не было в Москве. Отец Дмитрия - кадровый сотрудник спецслужб, работал в ГДР на той же должности, что и Путин. Оказавшись отцом политзека, Евгений Бученков сравнивает нынешнюю машину репрессий с советской, которую знает изнутри.

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