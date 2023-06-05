



В ожидании украинского контрнаступления активизировалась "мирная дипломатия". Эмманюэль Макрон предложил накануне вильнюсского саммита НАТО провести в Париже совместный саммит членов Альянса и ведущих государств "глобального Юга", прежде всего Китая, Индии и Бразилии, посвященный мирному урегулированию. Стать хозяевами такого саммита выразили готовность также Дания и Швеция.



Эту идею Макрон высказал во время своего визита в Пекин, а позднее - на саммите "большой семерки" в Хиросиме. Конечно, осуществление задуманного остается под большим вопросом. Захотят ли лидеры Китая, Индии и Бразилии участвовать в мероприятии, где ведущую роль явно будут играть государства Запада? Китай стремится не допустить поражения России; в Бразилии левые, которые сейчас находятся у власти, традиционно благосклонны к России; Индия хотела бы поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Россией. А без участия Индии и особенно Китая саммит теряет всякий смысл.



По утверждению The Wall Street Journal, "мирная встреча будет направлена на то, чтобы вернуть Украину и ее союзников в центр международной дипломатии". При этом европейцы "стремятся обеспечить, чтобы в будущих переговорах в качестве дипломатической точки отсчета использовался план Киева". Последний, как известно, предусматривает прекращение огня только после отступления российских войск к границам 1991 года.



Идея большой мирной конференции, пишет WSJ, возникла во время февральского разговора между Макроном и Зеленским в Париже. Подобный саммит призван, по замыслу Макрона, убедить ведущие государства "глобального Юга" отказаться от поддержки Москвы или от нейтральной позиции в российско-украинской войне. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, "нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире". По его словам, "процесс невозможен без всего мира, включая лидеров глобального Юга".



Заранее понятно, что конференция "глобального Запада с "глобальным Югом" будет иметь смысл только в том случае, если большое украинское контрнаступление увенчается к тому времени крупным стратегическим успехом, способным окончательно переломить ход войны в пользу Украины. Тогда будут освобождены если не все, то хотя бы основная часть оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях.



Координатор американского Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Америка и другие союзники сделали все возможное: "Мы удовлетворили потребности Украины в проведении контрнаступления. Когда они начнут - это зависит от них. Но мы уверены, что сделали все возможное, чтобы подготовиться к этому". И пообещал "динамично продолжать поддерживать" Украину в последующие месяцы. Остается неясным только одно: успеет ли получить Украина к началу контрнаступления дальнобойные ракеты ATACMS. Ответ на этот вопрос будет получен вскоре после начала контрнаступления.



Если украинская армия сможет нанести россиянам тяжелое поражение, способное определить исход войны, то хотя бы некоторые страны "глобального Юга" вынуждены будут отказаться от прямой или скрытой поддержки России и, возможно, будут пытаться посредничать для достижения мира на украинских условиях. Если же ВСУ будут иметь лишь ограниченный успех, то на изменение позиций развивающихся стран рассчитывать не придется.



Пока же все выдвигаемые представителями "глобального Юга" мирные планы (а таковыми успели отметиться Китай, Бразилия, группа африканских стран во главе с ЮАР и Индонезия) выгодны только Кремлю, так как предусматривают прекращение огня немедленно, еще до начала украинского контрнаступления, и фактическое замораживание конфликта на позициях, которые стороны занимают в настоящий момент. Такая ситуация вполне устраивает Россию, поскольку она сохраняет контроль над основной частью захваченных территорий, включая сухопутный коридор в Крым, и получает жизненно необходимую ей мирную передышку.



Дальше всего пошла навстречу пожеланиям Москвы в своем мирном плане Индонезия, предложив создать, по примеру демилитаризованной зоны на Корейском полуострове, демилитаризованную зону вдоль нынешней линии фронта шириной по 15 км с каждой стороны. Эта зона должна контролироваться войсками ООН, причем Индонезия выразила готовность предоставить свои войска для ооновского контингента. Кроме того, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре предложил провести референдумы на, как он выразился, "спорных территориях" между Россией и Украиной. Очевидно, к спорным территориям индонезийский мирный план относит все украинские земли, захваченные российской армией, включая Крым и Донбасс. Лучшего Путин просто не мог бы желать! Не говоря уж о том, что в современных условиях, в отличие от 1953 года, демилитаризованная зона шириной в 30 км не имеет смысла, так как сегодня и российская, и украинская сторона имеют средства поражения гораздо большей дальности.



Разумеется, индонезийский и ему подобные планы неприемлемы ни для Украины, ни для США - о чем недвусмысленно сказал в хельсинкской речи Энтони Блинкен. А вот в Европе сохраняются влиятельные силы, допускающие достижение компромисса с Россией за счет Украины. Иначе как объяснить недавние слова Макрона о том, что если встанет выбор между проведением международного трибунала над Путиным и мирными переговорами с ним, приоритет следует отдать переговорам. Неужели президент Франции искренне верит, что с Путиным можно будет договориться? Даже если российские войска в Украине будут разбиты и отброшены к границам 1991 года, но Путин останется у власти, он будет накапливать силы для реванша. Да и смены режима в России может оказаться недостаточно для долгосрочного мира.