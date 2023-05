2019 год: Путин награждает Ли Хуэя, на тот момент посла КНР в РФ, Орденом дружбы The Wall Street Journal утверждает , что спецпосланник Континентального Китая Ли Хуэй в ходе турне по европейским столицам призывал их требовать немедленного прекращения огня, оставив России захваченные украинские территории. Газета ссылается на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров. Они поставили под сомнение способность Континентального Китая выполнять функции честного посредника, поскольку он фактически выступает на стороне РФ. До сих пор Пекин старался сохранить некоторую загадочность относительно своего "мирного плана". И западные политики действительно гадали, какую такую хитрую схему он предложит. Чтобы и волки остались целы, и овцы были сыты. Так вот, нет и не может быть никаких хитрых схем. Либо черное, либо белое. Либо кремлевский волк уносит в зубах добычу, либо он ее выпускает и уходит ни с чем и с сильно намятыми боками. Первое означает победу Путина, второе означает его поражение. Третьего не дано. Поражение Путина - это поражение мирового авторитаризма в противостоянии мировой демократии. Поэтому оно неприемлемо для пекинского режима. Однако пока он сохранял загадочность, мыслящие исключительно в прагматических категориях западные лидеры сохраняли надежду использовать его для принуждения Путина к отступлению. Надеялись, что Пекин придумает какой-то хитрый пряник, который он предложит Путину за отступление. Да только нет в мире того пряника, который компенсировал бы Путину принципиальное поражение так, чтобы оно как бы и не было поражением. Невступление Украины в НАТО? Поздно. После того, что натворила РФ, никто на это не согласится. Вот империя Тяньаньмэнь и открыла личико. Не вполне понятно, зачем она это сделала. Ведь было очевидно, что ее инициативы будут отвергнуты и Украиной, и Западом. Что она ничего не "продавит". Только ее саму станут еще более определенно воспринимать как противника. А ведь китайцы имеют достаточно профессиональную дипломатическую школу и не принимают непродуманных решений. Могу лишь предположить, что Пекин готовит почву для того, чтобы открыто встать на сторону РФ. По причине "отказа Запада от поиска компромисса". Процесс формирования двух противостоящих друг другу мировых лагерей и сворачивания к минимуму глобальных связей между ними обусловлен объективными причинами и набирает обороты.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="//graniru.org/opinion/skobov/m.287831.html"> <img src="//graniru.orghttps://graniru.org/att/cards/287831.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="//graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Волки не должны остаться целы</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> По данным источников The Wall Street Journal, спецпосланник КНР Ли Хуэй в ходе турне по европейским столицам призывал их требовать немедленного прекращения огня, оставив России захваченные украинские территории. Ему ответили, что Европа считает вывод российских войск главным условием мира. Комментарий Александра Скобова. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>