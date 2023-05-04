

На митинге в Лондоне. Фото: Alisdare Hickson



В удаленном сейчас подкасте, где "военкор" Дмитрий Стешин предлагал взорвать нефтяные вышки в Норвегии и вообще наговорил много всякого, он так охарактеризовал место России в мире: "Один на льдине и ломом подпоясанный". Что довольно точно описывает новую геополитическую реальность. Стешину она нравится, а вот Путину с Лавровым, похоже, не очень. Они заявляют, что изоляция-де провалилась, Россия вовсе не одинока. Ну да, у нее есть новый воображаемый друг - Карлсон. Который Такер. Да и тот что-то не спешит на работу к Симоньян или Соловьеву.



С лидерством на "глобальном Юге", куда они метили, как-то не складывается. Буква "Р" в аббревиатуре БРИКС зашаталась. Что это за лидер, которого отправляют во френдзону? Точнее, в Zoom. Настоятельно советуя Путину не приезжать на саммит той самой аббревиатуры лично. В ЮАР, как оказалось, демократия - глава государства не может просто так "порешать" одним росчерком пера: возьму и выйду из юрисдикции Международного уголовного суда ради дорогого гостя. Тут и оппозиция против, и в правящей партии не все за, и судебная система независима - затаскают потом по судам, как было с предшественником, который позволил в свое время Омару аль-Баширу беспрепятственно покинуть ЮАР. Зуме, тому самому предшественнику, к слову, большому другу Путина, пришлось даже отсидеть в итоге, только по состоянию здоровья досрочно вышел. Надо оно Рамафосе, нынешнему президенту? Не надо, похоже. "Произошла коммуникационная ошибка", ЮАР остается стороной, подписавшей Римский статут. А Путин никуда не едет. Но это не потому, что боится ареста, приходит на помощь придворный политолог Сергей Марков, просто ему пришлось бы лететь над недружественными странами - всякое могло бы случиться, враг не дремлет.



Но удара в спину от Китая не выдержал даже Марков, который всегда всему готов найти объяснение, каким бы нелепым оно ни было. Резолюцию ООН от 26 апреля, посвященную более тесному взаимодействию с Советом Европы, мог бы мало кто заметить. Она относится скорее к разряду "технических", тех, что принимаются на консенсусной основе без голосования. За все хорошее и против всего плохого. Но внесенный туда пункт об агрессии России против Украины как новом вызове придал ей силу тектонического сдвига. Жозеп Боррель обратил внимание на этот документ 2 мая, как бы ненароком отметив, что за резолюцию, которая квалифицирует войну в Украине как "агрессию России", проголосовали в том числе Китай, Индия, Индонезия и Бразилия. Это имело не менее громкий эффект, чем удар БПЛА по Кремлю. И неудивительно. Фата-моргана "многополярного мира" внезапно исчезла. Он сдулся до размеров Беларуси, Сирии, Северной Кореи и Никарагуа. Маловато, чтобы вести священную войну за новый мировой порядок. За резолюцию проголосовали даже Армения с Казахстаном.



Российский телевизор и топовые пропагандисты в интернете об этом просто умолчали. Часть пропагандистов помельче стала все отрицать. Резолюция, дескать, ни о чем, параграф о России не в тему, и вообще по нему было отдельное голосование, там совсем другой расклад. Голосование отдельно по параграфу действительно было - по инициативе России. Вдобавок к вышеназванным странам против него голосовали ЦАР, Судан, Эритрея, Иран и Куба. Вот и вся компания верных друзей. Мало что меняет в общей картине. Китай воздержался. Параграф был принят. И с этим параграфом включительно Китай резолюцию поддержал.



Марков оказался одним из немногих, кто не стал вилять: ну да, почему бы им всем от нас не отворачиваться, если мы проигрываем по всем фронтам - лузеров никто не любит. Выиграть в том, что они затеяли, нельзя было в принципе, но не будем требовать от Маркова слишком многого.



Нет сомнений в том, что дальнейший процесс изоляции упростит принятый Верховной Радой документ, который осуждает рашизм и призывает мировое сообщество поддержать это осуждение. Посвященная "рашизму" статья в Википедии есть уже на 37 языках. Термин становится всемирно узнаваемым наряду с водкой, балалайкой, погромом и силовиками. Осудить "рашизм", явление гнусное во всех отношениях, будет легче, чем просто Россию - не станут примешиваться березки, пушкины и что там еще.