

"Марш мира" в Москве. 2014 год



Ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге, создал новую ситуацию в международных отношениях. Сейчас главная интрига закручивается вокруг того, какие из 123 государств, ратифицировавшие Римский статут МУС, осмелятся публично заявить, что не будут арестовывать российского президента, если он вдруг окажется на их территории.



Первой отметилась орбановская Венгрия. Сначала она заблокировала совместное заявление министров иностранных дел стран ЕС в поддержку решения МУС. А затем глава канцелярии премьер-министра Гергель Гуляш на вопрос, будет ли задержан Путин, если он въедет на территорию Венгрии, ответил: "Мы не можем задержать президента России, потому что Венгрия не обнародовала устав МУС. Следование решению МУС станет прямым нарушением Конституции Венгрии... Мы стоим на дуалистической основе, принятие международной конвенции само по себе становится частью внутреннего права только в случае ее обнародования, чего не произошло, поскольку конвенция противоречит венгерской Конституции". В общем, Римский статут мы ратифицировали, но следовать ему не собираемся. Впрочем, другого от Будапешта, отказывающегося поставлять Киеву оружие и даже пропускать его через свою территорию, а также блокирующего принятие Евросоюзом ряда антироссийских санкций, ожидать не приходится.



А вот вокруг позиции ЮАР, которая в августе этого года должна принять саммит БРИКС, сохраняется интрига. На саммит собирался приехать Путин, во всяком случае, до выдачи ордера МУС. После новости из Гааги представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил: "Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами. Мы обратили внимание на выданный МУС ордер на арест. Южная Африка по-прежнему привержена и очень сильно желает, чтобы конфликт в Украине был урегулирован путем мирных переговоров". В переводе с дипломатического языка на общечеловеческий: мы очень хотим и невинность соблюсти, и капитал приобрести. То есть и свои обязательства по Римскому статуту выполнить, и Путина на саммите принять.



По мнению южноафриканского юриста по правам человека Ричарда Спура, невозможно представить себе ситуацию, когда правительство принимает решение арестовать приехавшего с важной дипломатической миссией президента сверхдержавы. Однако оппозиционеры могут обратиться в суды, и подпись ЮАР под Римским статутом может вынудить судей признать решение правительства незаконным. Две ветви власти окажутся по разные стороны баррикад, и "это поставит суды и правительство в принципиально противоречивое положение", говорит Спур. "Единственный выход - выйти из МУС, чтобы избежать этого кризиса", - заключает юрист.



Я бы со своей стороны предложил властям ЮАР выход в стиле булгаковского генерала Чарноты, который говорил Корзухину: "Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек, нарочно бы к большевикам записался, только чтоб тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно". А правительству Южно-Африканской Республики, наоборот, можно было бы на время проведения саммита в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа выписаться из-под действия Римского статута, а затем вновь его ратифицировать.



Пока что глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила приглашение Путину, но оговорилась, что ордер МУС "является некоторым проводом для беспокойства". "В прошлом я не раз указывала на двойные стандарты в мировых проблемах, - продолжила Пандор. - Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС". Окончательное решение по Путину в ЮАР обещают принять в апреле. Впрочем, у южноафриканских властей уже есть опыт неисполнения решения гаагского трибунала - когда в 2015 году страну посещал президент Судана Омар аль-Башир.



Но самый поразительный случай произошел в Армении. Там Конституционный суд, как на грех, объявил решение о соответствии ранее ратифицированного Римского статута основному закону страны через неделю после ордера МУС. Депутат от правящей партии Гагик Мелконян заявил, что Путину теперь лучше не посещать страну, иначе властям придется его арестовать. В ответ Москва ввела фактическое эмбарго на поставки молочной продукции из Армении, будто бы не соответствующей санитарным нормам.



После этого вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян напомнил, что еще 29 декабря правительство одобрило законопроект "О ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии Заявления о признании задним числом юрисдикции Международного уголовного суда в соответствии с частью 3 статьи 12 Римского статута". При этом "четко было заявлено, что это отклик Армении на случаи агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении, в частности - на военные действия, совершенные азербайджанскими военнослужащими во время сентябрьской агрессии". "Ратификация Римского статута даст Армении возможность поставить в Международном уголовном суде вопрос об ответственности за тягчайшие преступления, совершенные военнослужащими Азербайджана", - подчеркнул Аршакян. Он настаивает, что публикация решения КС Армении после обнародования ордера на арест Путина - случайное совпадение: "правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте". Получается, если дело касается предполагаемых военных преступлений Азербайджана, мы юрисдикцию МУС уважаем и поддерживаем. А вот если по решению МУС требуется арестовать Путина, мы этого делать не будем.



Задача российской дипломатии сейчас как раз и заключается в том, чтобы добиться от правительств как можно большего числа стран, ратифицировавших Римский статут, однозначных заявлений о том, что они не намерены исполнять ордер на арест Путина. Это вовсе не означает, что российский президент посетит эти страны с визитом. Путин известен своей выдающейся храбростью. И источники в Кремле неофициально дали понять, что он не поедет в те страны, где существует риск его задержания. Ведь в большинстве государств, признающих юрисдикцию МУС, существуют независимые суды, а потому гарантии правительств сами по себе полного иммунитета от ареста дать не могут. Но если целый ряд государств, в том числе таких крупных, как Бразилия и ЮАР, публично заявят, что арестовывать Путина не будут, это послужит делу дискредитации МУС, чего и добивается Россия.



О своем намерении не исполнять ордер МУС однозначно заявила пока только Венгрия. Посмотрим, к чему приведут дальнейшие кремлевские усилия на этом направлении.