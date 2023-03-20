

Путин в Мариуполе. Кадр видео.



"Внезапный визит" Путина в Мариуполь был вовсе не внезапным и совсем не визитом. Ну, это если чувствовать тонкости русского языка. Которых кремлевские пропагандисты, призывающие за него убивать, не чувствуют. Не всякий словарь это подскажет, но вообще событие, описываемое прилагательным "внезапный", обладает свойством изменять ожидаемое будущее. Внезапный визит верховного главнокомандующего изменил ход сражения - это то, чего ждал и не дождался Гиркин печального образа, например. Именно таким "внезапным" был визит Джо Байдена в Киев. В отличие от того исторического визита, путинский заход на цыпочках - а он пробрался в Мариуполь буквально яко тать в нощи - был не внезапным, а нелепым. И где у этого действа хоть какие-нибудь признаки "визита"? Дело даже не в том, что он был короче столика, за которым раскрасневшийся Путин встречал хозяина из Пекина в понедельник. У визита как официального мероприятия есть свои правила. Потусить у подъезда с никому неизвестными людьми и потрещать с ними ни о чем - это не визит. Такие "визиты" любой дядя Вася может совершать.



Гадая о том, что это было, аналитики плодят сущности без необходимости. Все ведь на поверхности. Бомбит, бомбит и полыхает от ордера-то. Мы же говорим о человеке, который еще вчера покидал бункер разве что в виде голограммы, принимал небольшой круг избранных за километровым столом, встречал Рождество в полном одиночестве, боялся, что его кал украдут. Очевидно, что страх закончить свою никчемную жизнь на скамье подсудимых оказался намного сильнее. Отсюда этот жест. Жест совершенно лихорадочный. Будь он хоть сколько-нибудь продуманным, ему бы организовали кучку послушных детей, которые обступили бы его, как дедушку Ленина. А тут какая-то лажа - с криком "это все неправда, это все напоказ!" на заднем плане. "Маленький кусочек рая" в кромешном аду. Причем в женщине, которая сказала про этот "маленький кусочек", соседи опознали мародерку, обокравшую их квартиры. Потом эта жалкая попытка замылить драмтеатр филармонией, как когда-то Катынь замыливали Хатынью. И особенно издевательский момент для тех, кто знает Мариуполь, - когда Хуснуллин показывает Путину "вот здесь у нас благоустройство, и тут у нас благоустройство", тыкая в систему для визуальных шоу в виде фигур летящих голубей на площади Свободы, установленную в 2020 году. То немногое, что уцелело после апокалипсиса, который обрушили на город российские войска.





Проспект Мира, по которому катался Путин. Кадр видео из телеграм-канала Петра Андрющенко.



Так что и кому Путин показал этой своей ночной вылазкой, по недоразумению названной "визитом"? Гиркин недоволен и плюется - в окопы-то главковерх не сунулся. Ужасно недовольны донецкие и луганские коллаборанты - у них он за пресловутые восемь лет ни разу не был. Всем остальным он показал себя насмерть перепуганным старым трусом. Дал повод посудачить о том, какого дубля на этот раз выгуливали. Ну и, конечно, снова вызвал дух Гитлера. Который так же приезжал сюда - тайком, без "широких мероприятий по охране", как свидетельствовал группенфюрер СС Ганс Раттенхубер, - чтобы приезд оставался тайной для местных жителей. Впрочем, в случае Путина в городе отключили мобильную связь, а небо закрыли авиацией.



Все эти вопли с экранов и в телеграм-каналах о том, как ничтожен Международный уголовный суд, как нам на него плевать, поэтому судей надо убить, а Гаагу разбомбить - это ведь всё голоса в голове ночного визитера. Который теперь то бледнеет, то краснеет, понимая, что та крыса в углу была ему видением собственного будущего.