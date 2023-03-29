

"СС-750". Фото: Минобороны РФ



В расследовании взрывов на газопроводах в Балтийском море "русский след" становится основным. Очевидна чисто техническая несостоятельность ранее вброшенной версии, согласно которой подрыв "Северного потока" и "Северного потока - 2" осуществила некая мифическая украинская диверсионная группа, нанятая "патриотически настроенными" олигархами.



"Газпром", защищаясь от штрафных санкций, именно подрывом газопроводов стал оправдывать недопоставки газа в Германию в нарушение контрактных обязательств. Российский концерн стал единственным выгодоприобретателем этой диверсии. Никакая другая компания или страна, включая Украину или США, никакой непосредственной выгоды из подрыва "Северных потоков" извлечь не могла.



А тут еще появились конкретные факты, заставляющие подозревать в диверсии именно российскую сторону. Оказывается, российские военные корабли и специальные суда с оборудованием для подводных работ были замечены на месте событий всего за несколько дней до происшествия. Взрывы на "Северных потоках", как известно, произошли 26 сентября 2022 года. Согласно американским спутниковым снимкам, в ночь на 21 сентября российскую военно-морскую базу в Калининграде покинули как минимум три подозрительных корабля, которые имеют на борту оборудование для подводных работ, в том числе подходящее для крепления взрывных устройств. Это поисково-спасательное судно "СС-750", оснащенное мини-подлодкой с грейферами (грузозахватными приспособлениями грузоподъемных кранов), а также буксиры "СБ-123" и "Александр Фролов", на которых установлены погрузочные краны. По пути на запад два буксира один раз отправили данные о своем местоположении во второй половине дня 21 сентября. Для их прикрытия использовались боевые корабли: разведывательное судно "Сызрань", корвет "Сообразительный" и сторожевой корабль (фрегат) "Ярослав Мудрый".



В российском Министерстве обороны подтвердили факт сопровождения этими боевыми кораблями вышеназванных поисково-спасательного судна и двух буксиров. По заявлению российского военного ведомства, это происходило в рамках плановых военно-морских учений. Действительно, 19 сентября российский Балтийский флот начал большие маневры, которые как раз и могли послужить прикрытием для диверсии на газопроводах. Также из Калининграда в район учений были переброшены спецподразделения, подготовленные для проведения подводных диверсионных операций. Три российских специальных судна должны были прибыть на место будущей диверсии вечером 21 сентября. В это же время туда направился датский патрульный катер, чтобы проследить за ними. Вскоре в этом районе оказались шведский разведывательный самолет и шведский корвет.



Согласимся, что появление на месте взрывов за пять дней до события трех специальных судов, которые можно использовать для подводных диверсий, да еще сопровождаемых тремя боевыми кораблями, - это совсем не то же самое, что появление в том же месте одной небольшой прогулочной яхты. К тому же "русская" версия очень хорошо объясняет, почему одна из двух веток газопровода "Северный поток - 2" не была подорвана. Как известно, этот газопровод так и не был сертифицирован Германией. И подрыв трех из четырех веток газопроводов, помимо чисто финансовой цели - вывести "Газпром" из-под действия штрафных санкций, - мог также быть средством давления на Берлин, чтобы в условиях острой нехватки газа он все-таки сертифицировал "Северный поток - 2". Однако власти Германии на шантаж не поддались. Если вообразить, что диверсию осуществляли Украина или США, то должны были быть уничтожены все четыре ветки газопроводов.



Наглядной демонстрацией того, что продвигаемой Москвой версии о причастности к взрывам США и их союзников (прежде всего англичан) почти никто в мире не верит, стало голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции с требованием независимого расследования, что подразумевало привлечение российских специалистов. Россия предлагала поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию "для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников". Таким образом было бы выражено недоверие расследованию, которое сейчас совместно проводят Германия, Дания и Швеция. Однако за этот проект проголосовали только представители России, Китая и Бразилии, тогда как остальные члены Совбеза воздержались. США, Британии и Франции не пришлось даже накладывать вето.



Позиция Китая, выступившего соавтором проекта резолюции, вполне объяснима, особенно после московского визита Си Цзиньпина. Бразилия же оказалась в этой теплой компании из-за позиции ее нынешнего левого правительства, которое настроено крайне антиамерикански и в своем противостоянии с Вашингтоном рассматривает Москву и Пекин в качестве союзников.



Россия же теперь становится главным подозреваемым в деле о диверсиях на газопроводах в Балтийском море.