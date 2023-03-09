



В США и Европе вышло несколько громких публикаций об "украинском следе" в деле о подрыве "Северных потоков". Согласно утечкам о ходе германского расследования, к диверсии будто бы причастна яхта, арендованная у одной польской компании, по всей вероятности, принадлежащей двум гражданам Украины. Яхта стартовала из германского порта Росток и в то время, когда на газопроводах прогремели взрывы, находилась именно в том районе. Экипаж яхты состоял из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и женщины-врача. Уже после взрывов яхта была возвращена владельцам, и на столе в ее салоне были обнаружены следы взрывчатки. При этом и арендаторы яхты, и экипаж пользовались поддельными паспортами.



Получившие эксклюзив германские и американские издания пишут, что диверсию могла осуществить некая проукраинская организация, состоящая из граждан Украины и России и необязательно связанная с киевскими властями.



В этой версии есть сразу несколько несуразностей. Если организаторы диверсии на "Северных потоках" на самом деле украинцы и они действовали в интересах Украины (так, как они их понимали), то совершенно непонятно, почему из всех компаний в Польше и Германии, предоставляющих в аренду яхты, они выбрали именно ту, владельцами которой числятся граждане Украины. Ведь ничего криминального в самой аренде яхты нет, ее можно было арендовать у любого владельца - зачем же было оставлять "украинский след"? К тому же все участники операции пользовались, как установило расследование, поддельными паспортами. После того как яхта была возвращена владельцу, паспорта наверняка были уничтожены и заменены другими, а там - ищи ветра в поле.



Вторая несуразность заключается в том, что, судя по характеру диверсии, здесь работали профессионалы высочайшего класса, умудрившиеся, однако, допустить совершенно вопиющую халатность. Осуществив столь сложную операцию, явно не первую в их практике, диверсанты, перед тем как вернуть яхту владельцам, почему-то забыли уничтожить следы взрывчатки на столе в салоне. Если устранить эти следы и другие улики не представлялось возможным, то проще было бы затопить яхту в Балтийском море. А вот если требовалось, наоборот, специально указать на связь яхты с взрывами на "Северных потоках", то следы от взрывчатки - самый очевидный вариант.



И еще остается вопрос: если диверсию действительно осуществила некая "проукраинская организация", то почему она пощадила одну из веток "Северного потока - 2", оставив правительству Германии возможность передумать и все-таки сертифицировать газопровод перед трудной зимой? Если бы такое решение было принято, это стало бы крупным успехом Путина.



Британская The Times в статье своего киевского корреспондента Максима Такера утверждает, что спонсором подрыва двух "Нордстримов" по собственной инициативе стал гражданин Украины, не связанный с администрацией Владимира Зеленского. Этот украинский бизнесмен, имя которого будто бы известно западным спецслужбам, за свой счет оплатил аренду яхты, наем элитных водолазов, поддельные паспорта и покупку кумулятивных зарядов взрывчатки, доступной только для нефтяной и газовой промышленности. Эта информация вызывает не меньше вопросов. Для проведения подобной диверсии нужны не просто кумулятивные заряды, но и достаточно сложное оборудование, которое продают только по лицензиям и только компаниям, занимающимся подводной добычей нефти и газа. А таких компаний в мире не так уж много, и, насколько известно, ни одна из них не принадлежит украинскому бизнесу. Кроме того, нужны водолазы с опытом подобных диверсий. Все такие водолазы - это бывшие или действующие сотрудники спецслужб. И вообще диверсию такого масштаба под силу провести только спецслужбам, причем далеко не всякого государства. СБУ и ГУР явно не имеют таких возможностей для действий в Европе и соответствующего материально-технического обеспечения, и тем более на такое не способен украинский бизнесмен, даже очень богатый.



Думаю, что сведения об украинском спонсоре подрыва "Северных потоков", которые корреспондент The Times получил из киевских источников, могли исходить от российской агентуры, которой еще немало осталось в Украине. Потому что только России выгодна версия об "украинском следе". Скорее всего, в данном случае "украинский след" призван прикрыть "русский след", а также настроить германское общественное мнение против Украины и затруднить поставки Киеву европейских вооружений. Украинские власти, категорически отрицающие свою причастность к диверсии, уже высказали предположение, что версия об "украинском следе" исходит из Москвы. В частности, об этом говорил советник президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для немецких СМИ.



Министр обороны Германии Борис Писториус дорпускает, что это была "операция под чужим флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину". По вышеупомянутым причинам эта гипотеза представляется вполне убедительной. Не исключено, что вся история с яхтой, арендованной в Польше и отплывшей из Ростока, была частью "операции прикрытия", а в действительности "Северные потоки" взрывали с использованием совсем другого судна или судов.