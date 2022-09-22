

Задержание на акции против мобилизации. Фото: SOTA



В России многие сторонники "войны до победного конца" ожидали, что в связи с последними неудачами российских войск в Украине Путин свою судьбоносную речь построит в стиле знаменитого сталинского приказа № 227 "Ни шагу назад!": "Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь республик Донбасса и освобожденных областей Украины, захватывает новые районы, опустошает и разоряет украинские и донецкие города и села, насилует, грабит и убивает украинское и донецкое население. Бои идут в районе Херсона, на Осколе и Северском Донце. Украинские неонацисты рвутся к Белгороду, к Дону и хотят любой ценой захватить Кубань с ее нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Балаклею, Купянск, Волчанск, Изюм. Часть войск группировки "Запад", идя за паникерами, оставила Балаклею и Изюм без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором... Надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Бандеровцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев - это значит обеспечить за нами победу".



Вместо этого российские империалисты-патриоты услышали утверждения в духе "Все хорошо, прекрасная маркиза". Хотя сталинская формула "Дорогие братья и сестры!" тоже присутствовала. И слова про "бандеровцев" - насильников, грабителей и убийц. Но ни слова о тяжелом поражении российских войск под Харьковом, о продолжающемся контрнаступлении ВСУ. И уж совсем издевательски в свете реального положения дел на фронте звучат путинские слова о том, что "наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно используют технику, берегут личный состав".



И куда же без традиционного ядерного шантажа: "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону". Но это как раз и есть блеф.



Президент Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН, так ответил на путинскую страшилку: "Страны, решившие отстаивать принципы и убеждения, которые мы обязались защищать, как члены Организации Объединенных Наций, должны быть твердыми и непоколебимыми в своей решимости в поддержке Украины, которая имеет те же права, что и любая суверенная страна, которая солидарна с Украиной против российской агрессии". США не собираются прекращать военную и иную помощь Украине и, как можно предположить, не считают ядерную угрозу со стороны России реальной из-за неизбежного разрушительного ответа на применение Кремлем ядерного оружия.



Ясно, что фейковые блиц-референдумы, которые 23-27 сентября будут проведены на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожских областей (по сравнению с ними выборы в кадыровской Чечне - образец демократии), преследуют две цели: осуществить мобилизацию на украинских территориях, оккупированных после 23 февраля, и шантажировать Украину и ее союзников ядерным оружием. Мол, раз это будут уже территории России, любые действия ВСУ на этих территориях - это агрессия против России, а значит, согласно российской военной доктрине, Москва имеет право на применение ядерного оружия. Таким образом в Кремле рассчитывают остановить украинское контрнаступление и добиться перемирия по существующей линии фронта. Ни в том, ни в другом Путин не преуспеет. Украинское контрнаступление будет продолжаться, несмотря на псевдореферендумы и российскую мобилизацию. А призыв украинцев с недавно оккупированных территорий в российскую армию - сомнительная затея, особенно принимая во внимание сильное партизанское движение в Херсонской и Запорожской областях.



Министр обороны Сергей Шойгу дополнил выступление Путина сведениями о потерях: якобы российские потери с начала спецоперации составили 5937 убитых, тогда как ВСУ потеряли 61 207 погибших и 49 368 раненых. Очевидно, что эти цифры не имеют ничего общего с действительностью. Если в российской армии та же пропорция убитых и раненых, что и в украинской, то, согласно Шойгу, российская армия потеряла не больше 10 000 убитыми и ранеными. Но при этом ей требуется 300 000 резервистов!



Реальные потери сторон можно посчитать, используя коэффициент соотношения подтвержденных потерь в бронетехнике сухопутных войск по данным расследовательского сайта Oryx. Этот коэффициент с самого начала войны был в пользу Украины. После начала контрнаступления ВСУ под Харьковом 6 сентября коэффициент Oryx постоянно рос. С вечера 5 сентября до вечера 21 сентября он поднялся с 3,67 до 4,05. Мы предполагаем, что коэффициент Oryx отражает примерное соотношение потерь сторон убитыми и ранеными. На утро 21 сентября, согласно оценке Генштаба ВСУ, российская регулярная армия потеряла 55 110 убитыми. Мы предполагаем, что с российской стороны на одного убитого приходится двое раненых. Число же убитых в составе формирований ДНР и ЛНР и вагнеровцев мы оцениваем как в 1,8 раза меньшее, чем число убитых в регулярной российской армии, то есть в 30 600 человек. Тогда общее число убитых с российской стороны с начала войны и по 21 сентября можно оценить в 85 700 человек, а общее число раненых - в 171 400 человек. В сумме это дает 257 тысяч. Вот эту убыль и призван покрыть призыв 300 000 резервистов.



Мало кто обратил внимание на то, что указ Путина о частичной мобилизации оставляет нынешних и будущих солдат-срочников в рядах российской армии до конца войны с Украиной. Ведь после окончания срока службы они подлежат призыву в рамках частичной мобилизации и принудительному переводу на контракт, что устраняет все препятствия для их отправки в зону боевых действий. Скорее всего это пополнение за счет нынешних срочников не входит в объявленную цифру частичного призыва.



В короткий срок призвать дополнительно 300 000 человек не удастся - для них нет ни командного состава, ни вооружения, ни боевой техники. Мобилизованные будут поступать на фронт партиями в несколько десятков тысяч человек и быстро перемалываться в боях, не имея боевого опыта и хорошей подготовки. Очень быстро для восполнения растущих потерь придется призывать и тех, кто в армии ранее не служил. Тогда нынешняя Россия рискует повторить путь царской России в Первой мировой войне. В 1915 году кадровые офицеры и унтер-офицеры в царской армии почти закончились, и она потерпела тяжелые поражения на фронте. Власть и общество впали в перманентный кризис, закончившийся Февральской революцией 1917 года.