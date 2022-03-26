

Русский солдат пытается остановить дезертиров. Юго-Западный фронт. 1917 год.

Двенадцать бойцов Росгвардии из Краснодарского края во главе со своим командиром капитаном полиции Фаридом Читавом отказались выполнять приказ о пересечении границы Украины, указав на его незаконность. Ведь Росгвардия имеет право действовать только в пределах российской территории. По результатам служебной проверки эти омоновцы были уволены и теперь собираются обжаловать свое увольнение.

Признаки таких настроений есть и в белорусской армии. По некоторым сведениям, воевать с Украиной отказался белорусский спецназ. Белорусские войска, придвинутые несколько дней назад к украинской границе, позднее были возвращены в места постоянной дислокации. Возможно, именно из-за настроений в частях Александр Лукашенко пока что не рискнул бросить их в бой против Украины, к чему его усиленно склоняет Владимир Путин.

Если мы обратимся к истории, то увидим, что массовые антивоенные выступления в рядах вооруженных сил - явление сравнительно новое. В XVIII и в первой половине XIX века армии европейских стран были профессиональными, солдаты служили в них фактически пожизненно. Они привлекались на военную службу либо посредством вербовки, то есть добровольно, либо в порядке рекрутского набора. В любом случае солдаты таких армий составляли относительно замкнутую касту и никакой другой профессией, кроме военной, как правило, не владели. Кроме того, смертность от болезней в армиях в мирное время в несколько раз превышала смертность в бою. В условиях, когда риск умереть от болезней, особенно в период эпидемий, был гораздо выше, чем риск погибнуть в бою, солдат война особо не пугала. Наоборот, она давала шанс как поживиться добычей, так и продвинуться по службе. Поэтому и не было почвы для протестных выступлений среди военнослужащих.

Ситуация начала меняться во второй половине XIX века. Европейские державы стали переходить к массовым армиям, куда на несколько лет призывалась значительная часть мужского населения, а доля профессиональных солдат постепенно падала. Армия, состоявшая все больше из призывников, являлась срезом общества. И надежность таких солдат в очень сильной степени зависела от того, насколько они мотивированы целями войны. Кроме того, многое зависело от длительности войны. Однако во второй половине XIX и в начале XX века, вплоть до Первой мировой войны, в Европе не было больших по продолжительности войн. Как правило, они длились не дольше года и для них хватало армий мирного времени да ранее служивших резервистов.

Ситуация коренным образом изменилась с началом Первой мировой войны. Друг другу противостояли многомиллионные армии, всю Европу от моря до моря пересекли линии окопов, в которых солдаты находились без смены долгие месяцы. К всеобщей мобилизации вынуждены были перейти и те государства, которые ранее полагались на полностью добровольческие армии, в первую очередь Англия. Антивоенные настроения начали проявляться уже к концу 1914 года. Первые случаи братания произошли на Рождество 1914 года между английскими и немецкими солдатами на Западном фронте. На Восточном фронте первые случаи братания были зафиксированы перед Пасхой 1915 года между русскими, германскими и австро-венгерскими солдатами.

Уже в 1915 году значительную часть сражавшихся армий составляли призывники, ранее никогда не служившие. А среди офицерского состава преобладали офицеры военного времени, которые прежде не были кадровыми военными. Вооруженные силы уже в 1916 году отражали позиции своих обществ, которые устали от затяжной войны, даже если и разделяли цели своих правительств.

Первой не выдержала императорская Россия, где общественные противоречия были особенно остры, а военные потери особенно велики. Февральская революция 1917 года, покончившая с самодержавием, во многом была обусловлена ростом антивоенных настроений в российском обществе. А после Февральской революции антивоенные настроения быстро охватили всю русскую армию. Начались массовые случаи братания, которые со своей стороны поощрялись германским и австро-венгерским командованием, видевшим в нем способ разложения противника. В российской армии начались митинги, на которых части большинством голосов решали, следует идти в наступление или нет и вообще надо ли выполнять то или иное приказание командования. После провала июньского наступления русской армии с фронта начали уходить целые полки.

Попытка нового главнокомандующего генерала Лавра Корнилова в августе-сентябре силой подавить антивоенное движение в армии и двинуть казавшиеся надежными войска на Петроград с целью разгона Советов и установления военной диктатуры для успешного завершения войны привела к аресту Корнилова и его сторонников и практически полному разложению русской армии. Солдаты отказывались идти в бой и выполнять приказы офицеров, многим из которых пришлось бежать из своих частей. В этих условиях к власти пришли большевики, выступавшие за скорейшее заключение мира. К моменту перемирия на Восточном фронте в конце 1917 года русская армия не желала воевать и целыми частями покидала боевые позиции.

В 1917 году антивоенные выступления охватили и французскую армию, понесшую большие потери и уставшую от войны. После провала генерального наступления французов и англичан на Западном фронте в середине апреля - середине мая 1917 года, сопровождавшегося большими и неоправданными потерями, значительная часть французской армии отказалась идти в бой. Это выступление вошло в историю как "бунт ста полков". Еще до окончания наступления одна из дивизий французских колониальных войск отказалась занимать позиции, солдаты кричали "Конец войне!" и "Смерть предателям!". Восстание удалось подавить, арестовав его лидеров. Но 20 мая начались случаи массового неповиновения среди солдат, и всего к восстанию присоединились до 100 полков. В первую очередь в нем участвовали дивизии, находившиеся на отдыхе и переформировании. Помимо заключения мира солдаты требовали улучшения снабжения продовольствием и предоставления отпусков. При этом подавляющее большинство солдат поддерживали основную цель войны - возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии. И, в отличие от русской армии, практически не было случаев насилия по отношению к офицерам, а тем более их убийств.

К середине июня восстание было подавлено. Сказался его стихийный характер и отсутствие поддержки выступления со стороны политических партий Франции. Не менее 3000 солдат были приговорены к различным видам наказания, в том числе около 600 человек - к смертной казни. Однако было казнено из них только 40-50 человек, а в 1922 году все осужденные были освобождены. Прекращению восстания также способствовало удовлетворение некоторых солдатских требований. Солдатам стали массово предоставлять отпуска с фронта, причем в первую очередь тем, кого подозревали в антивоенных настроениях. Были демобилизованы солдаты старших призывных возрастов. А следующее наступление пообещали предпринять не ранее 1918 года, после прибытия основной массы свежих американских войск на Западный фронт.

В германской армии массовые антивоенные выступления начались после поражения на Западном фронте в июле-августе 1918 года. В октябре начались случаи неповиновения со стороны солдат. А в начале ноября моряки Флота открытого моря отказались покидать свою базу в Киле для сражения с британским флотом. 4 ноября они подняли восстание, которое быстро переросло в революцию, было поддержано левыми партиями и привело к свержению монархии.

В Австро-Венгрии антивоенные выступления в армии начались в октябре 1918 года, после того как определилось поражение Центральных держав на всех фронтах. В частности, восставшие солдаты 31 октября убили бывшего премьер-министра Венгрии графа Иштвана Тиссу, которого считали одним из главных виновников войны. Австро-венгерская армия быстро распалась на национальные составляющие, а это в свою очередь привело к быстрому распаду Австро-Венгерской империи.

Небольшие антивоенные выступления в австро-венгерской армии имели место уже в феврале-мае 1918 года. Наиболее крупными из них было восстание матросов австро-венгерского флота 1-3 февраля в Которе (Черногория) и восстание чешских солдат запасного батальона 7-го полка в Румбурке (Северная Чехия) 21 мая. В Которском восстании участвовало более 6000 человек. Они требовали заключения мира на основе предложений Советской России, то есть без аннексий и контрибуций, и создания демократического правительства Австро-Венгрии. Более 800 человек было арестовано, четверо руководителей восстания расстреляны. В Румбуркском восстании участвовало от 700 до 1000 человек. Поводом послужило недостаточное продовольственное снабжение и конфликт с офицерами-немцами. Восставшие требовали социальных реформ и создания Чехословацкого государства. 10 руководителей восстания были казнены, более 400 солдат были заключены в тюрьму и освобождены после распада Австро-Венгрии.

В годы Второй мировой войны массовых антивоенных выступлений практически не было. Солдаты и население государств-агрессоров Германии, Италии и Японии были хорошо мотивированы на ведение завоевательной войны практически тотальной пропагандой, а в государствах, подвергшихся агрессии, общества и армии были высоко мотивированы на сопротивление захватчикам. Но были интересные случаи резкого падения мотивированности отдельных соединений. Например, словацкая моторизованная ("быстрая") дивизия, сражавшаяся в 1941-1942 годах в качестве союзника вермахта на Восточном фронте, отличалась высоким уровнем боеспособности, не уступая в этом германским танковым и моторизованным соединениям. Однако в конце 1942 года, после отступления с Кавказа, словацкая дивизия, чьи потери были небольшими, практически утратила боеспособность из-за нежелания солдат воевать и была выведена немцами в Крым, а потом отправлена на родину. Дело в том, что главным мотивом словаков, воевавших на стороне Германии, было стремление оказаться среди победителей в конце войны. После поражений на Кавказе и под Сталинградом стало ясно, что Германия проигрывает.

Серьезные антивоенные выступления характерны для массовых армий, комплектующихся по призыву. Они происходят в случаях, когда солдатам неясны цели войны или они их не поддерживают. Антивоенным выступлениям также способствуют военные неудачи, затяжной характер боевых действий и низкий уровень боевой подготовки солдат. Нередко в условиях военного поражения армейские протесты перерастают в революции и приводят к смене политического режима в стране. Захватническая российская армия в Украине по всем этим параметрам имеет неплохой потенциал, особенно если война затянется. Белорусская армия тоже может столкнуться с массовыми антивоенными выступлениями, если Лукашенко все-таки рискнет послать ее воевать с украинцами.