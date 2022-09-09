

Отгрузка оружия для Украины на американской авиабазе. Фото: defense.gov



Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-5") показало, что ее участники все больше нацеливаются на долгосрочную военную помощь. Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о проведении в ближайшие недели специального заседания с участием производителей вооружения для Украины. Это свидетельствует о том, что военная помощь Украине рассчитана на годы и даже десятилетия. И логическим развитием такой ситуации стало бы если не вступление Украины в НАТО, то заключение американо-украинского соглашения о взаимной обороне (но в Вашингтоне для этого пока не созрели).



Однако здесь есть и повод для тревоги. По всей вероятности, запасы вооружений и боеприпасов в странах НАТО, которые они могут поставлять Украине, близки к исчерпанию. Пока что о новом крупном пакете военной помощи Украине на 675 миллионов долларов из имеющихся запасов объявили только США. Вся надежда на новое производство. Но шаги по расширению производства ВПК для нужд Украины всерьез предприняли только США и страны Восточной Европы. Неслучайно Остин поблагодарил Польшу, Чехию и Словакию за активизацию работы промышленных предприятий для удовлетворения военных потребностей Украины. Польша, в частности, готовится осваивать производство южнокорейских танков, которые со временем могут попасть в Украину. Однако в поставке Украине современных танков по-прежнему нет прогресса. Ни Германия, ни США их до сих пор не поставляют (у других стран НАТО ресурсы для поставок танков значительно меньше).



Почему танки не поставляют Германия и Франция, еще можно понять. Там сильно пророссийское лобби, которое старается подогреть надежды на компромисс с Россией и на то, что войну удастся завершить через несколько месяцев. Такие надежды еще можно было питать в первые месяцы войны. Но сегодня масштаб и ожесточенность боевых действий, понесенные сторонами людские и материальные потери и, главное, отсутствие в последние месяцы сколько-нибудь явных успехов российских войск говорят о том, что война затянется не на один год. Еще ярче об этом свидетельствует энергетический шантаж Кремля, постепенно останавливающего поставки российского газа в Европу. Нынешнюю зиму придется провести без российского газа, к которому европейцы, и особенно немцы, стараниями Шредера и Меркель так привыкли и только сейчас начинают осознавать, что их не просто так сажали на газовую иглу. В такой обстановке надеяться, что притормаживание поставок вооружений Украине может заставить Путина прекратить или хотя бы ослабить энергетический шантаж - это верх наивности. Наверное, в европейских столицах это понимают и пребывают в растерянности.



Сейчас понятно, что "разрушительные", по выражению президента Джо Байдена, санкции против России не привели к тому немедленному результату, на который надеялись в США и Евросоюзе. Серьезное влияние на российскую экономику санкции начинают оказывать только сейчас, в сентябре, когда на многих предприятиях закончились или заканчиваются запасы импортных комплектующих. Но все равно это процесс длительный. Зато вполне предсказуемый заранее путинский энергетический шантаж создает в Европе существенную экономическую и социальную дестабилизацию. И по крайней мере одной своей цели Путин уже достиг. Восьмой пакет европейских санкций не принимается уже в течение двух месяцев, и даже контуры его до сих пор не ясны.

Запрет на транспортировку российской нефти в европейские порты элементарно обходится посредством перегрузки нефти с российских танкеров на танкеры под другим флагом. А владелец российского танкерного флота предусмотрительно не попал ни под европейские, ни под американские санкции. Попал только под австралийские, но Австралия сроду российские энергоресурсы не закупала. А тут еще выясняется, что за время войны Евросоюз и США увеличили закупки российских алюминия и никеля, опять-таки предусмотрительно выведенных из-под санкций. Чтобы санкции были эффективными, надо было вводить их быстро и одновременно. И сразу же создавать контрольные органы, а также координационные механизмы, для того чтобы купировать путинскую энергетическую "ответку" (ввести меры по экономии энергии и перераспределению энергоресурсов по всему Евросоюзу, осуществить поиск, с помощью США, альтернативных поставщиков для замены российских поставок и так далее). Теперь все это приходится делать в спешке, в условиях надвигающихся холодов.

А вот почему свои танки и боевые самолеты не поставляет Украине Америка, для меня до сих пор остается загадкой. Тезис о боязни спровоцировать Кремль всерьез рассматривать не стоит. Поставки HIMARS Украине провоцируют Путина еще больше, особенно после того, как Киев устами главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного признал, что уничтожение российского аэродрома под Саками и другие атаки на военные объекты в Крыму в августе были результатом ракетных ударов со стороны украинской армии. Это фактическое признание того, что в распоряжении Украины на тот момент уже имелись ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, так как только такими ракетами можно было поразить соответствующие объекты. Несомненно, это заявление Залужного было согласовано с Вашингтоном. Скорее всего, за ним должно последовать официальное американское признание того, что ракеты ATACMS поставляются Украине. Не исключено, что мировую общественность готовят к предстоящему удару по Крымскому мосту, который можно будет нанести только с помощью ATACMS. С американской же стороны произошла утечка информации - по всей видимости, плановая - о том, что в Украину были поставлены управляемые 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur, которые резко повышают точность огня имеющихся у Украины американских гаубиц. Несомненно, все эти поставки предназначены для начавшегося украинского контрнаступления, и, очевидно, Америка обязалась поставлять достаточно боеприпасов и боевой техники для его успешного завершения.



155-миллиметровые снаряды. Фото: defense.gov

Пока что украинское контрнаступление развивается успешно как на Херсонщине, так и под Харьковом. Свидетельство тому - рост российских потерь. Согласно оценке Генштаба ВСУ, за 7 и 8 сентября они составили в сумме 1200 убитых (в среднем по 600 человек в день), что в полтора раза больше, чем в первые дни контрнаступления. Наиболее громким успехом стало освобождение города Балаклеи в Харьковской области. Наступление сразу в двух далеко отстоящих друг от друга направлениях заставляет россиян дробить резервы и гадать, на каком из этих направлений последует следующий удар.

Наиболее многообещающим в перспективе остается все же Херсонское направление. На Харьковщине при самом благоприятном для ВСУ развитии событий 20-тысячная Изюмская группировка российских войск может оказаться в полуокружении и прижатой к реке Оскол. На Херсонском направлении в таком же положении может оказаться 20-тысячная российская Херсонско-Бериславская группировка. Но освобождение Херсона с политической и экономической точки зрения будет гораздо более значимым, чем освобождение Изюма, и откроет перспективу дальнейшего наступления в херсонских степях.