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Всегда верил в сталинских соколов из "МГБ ДНР". Эти ребята не только способны за несколько часов получить признания в том, что СБУ стоит за убийством президента США Джона Кеннеди, но в случае надобности не побоятся объявить на весь мир о таком блестящем раскрытии "преступления века".

Но это для тех, кто уверен, что Титаника в 1912 году убил агент мирового сионизма Айсберг. Мне же очевидно, что пан-атаман Захарченко был ликвидирован российскими спецслужбами. Я не разделяю оптимизма тех, кто полагает, что эта ликвидация может оказать положительное влияние на развитие ситуации вокруг Донбасса. Мол, поставят во главе ДНР человека, более приемлемого для Киева, более вменяемого, менее склонного "расширять сознание", а потом объявлять об аннексии Украины Донецкой Народной Республикой.

При всех своих экстравагантных заявлениях об аннексии Украины, почивший был человеком вполне управляемым (как говорят в известных кругах, "компромиссным"). И если бы его кремлевские кураторы поручили ему выдвинуть некий приемлемый для Киева "мирный план" с голубыми касками, он давно бы это сделал. Однако и риторика заявлений Володина-Захаровой-Путина, и наглое возбуждение Следственным комитетом РФ очередного уголовного дела о международном терроризме на территории другого государства говорят о том, что планов мирного урегулирования в Кремле как не было, так и нет.

Ликвидация Захарченко - это провокация, дающая повод для запуска совсем другого плана - "сбрасывания минских оков", давно тяготящих Кремль, да и не только Кремль. Сценарий с официальным признанием Москвой "независимости" ДНР-ЛНР по образцу Южной Осетии и Абхазии (с соответствующим "договором" о временном пребывании российских войск на их территории) был за пазухой у Кремля всегда. Он незримо присутствовал на всех переговорах в качестве невысказанной угрозы и рычага давления. Похоже, в Кремле решили вынуть этот сценарий из-за пазухи.

Реализация этого сценария, даже если Украина не ответит на него ударом по открыто вторгшимся на ее территорию российским интервентам (на что она будет иметь полное право), даже если США и Великобритания не окажут ей прямую военную помощь (к чему их все еще обязывает Будапештский меморандум), вызовет как минимум резкое ужесточение санкций. Отключение от SWIFT, замораживание заключенных контрактов. И обнулит немалые достижения Кремля в деле склонения европейских элит ко все более откровенно "мюнхенской" политике.

Но есть фактор, подталкивающий Кремль к тому, чтобы пренебречь даже такими издержками. Это внутриполитическая ситуация в РФ. Впервые после аннексии Крыма в стране замаячила перспектива стихийного складывания снизу пусть и очень ситуативной, но реальной протестной коалиции, объединяющей демократическую часть оппозиции либеральной и многочисленную псевдолевую, "патриотическую" оппозицию.

В 2014 году любая возможность существования такого протестного фронта была разрушена агрессией против Украины. "Патриоты" (а на деле великодержавные шовинисты) эту агрессию поддержали. Прозападные либералы выступили решительно против. Они оказались по разные стороны от линии вполне реального фронта. Их разделила кровь. Участие в совместных акциях по любому поводу стало для них психологически невозможным.

Однако грабительская, подлая и оскорбительная пенсионная реформа заставляет и либералов, и "патриотов" хотя бы временно отодвинуть в сторону свои разногласия по "земельному" (украинскому) вопросу. Во всяком случае, в условиях относительного затишья на фронтах Донбасса. И мы уже видим либеральный актив, готовый своим присутствием накачивать численность зюгановских протестных митингов, наплевав даже на поганую рожу усатого упыря, портретами которого продолжает размахивать определенная часть контингента КПРФ. Так же, как накачивали своими голосами фракции зюгановцев и справедливцев в Госдуме в 2011 году.

Вот это - самый страшный ночной кошмар путинской клики. Это начало распада "крымнашистского" путинского большинства. И Кремль готов на любое обострение международной обстановки, чтобы предотвратить такое развитие событий.