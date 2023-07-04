

Путин и Кадыров. Март 2023 года



Кадыровцы и внесудебные расправы, кадыровцы и убийства, кадыровцы и пытки, кадыровцы и нападения на женщин, кадыровцы и любая мерзость, любое преступление - все это слова-синонимы. "Чечня - территория беззакония" и вовсе звучит как банальность. За это общее место словно специально так упорно держались, чтобы сохранить впечатление, будто остальная Россия - территория законности, прав и свобод личности. А кадыровская Чечня - досадный, но неизбежный изъян. Дескать, Кремль вынужден терпеть ее в таком виде, лишь бы чего не вышло.



Это всегда было самообманом тех, кто обманываться рад. Как верно писал в начале прошлого года Александр Скобов о кадыровской Чечне и лукашенковской Беларуси, "обе периферийные диктатуры для Путина - не неизбежное зло, которое он вынужден терпеть, а высокий идеал, к которому стремится он сам". Во-первых, идеал, а во-вторых, инструмент.



Но я бы сказал, что "стремится" - слишком комплиментарно для Путина. Учитывая весь список его критиков, которые были убиты, умерли при подозрительных обстоятельствах, подверглись нападениям или покушениям на жизнь. Разница между Путиным и Кадыровым лишь в степени откровенности - последний не так скрывает свои клыки. Возможно, просто не умеет.



О какой разнице между Россией и Чечней может идти речь после российского вторжения в Украину? Одним из публичных символов которого, по крайней мере до недавнего времени, была пригожинская кувалда. Напомню, что реальную казнь с помощью этой кувалды Маргарита Симоньян, например, с улыбочкой оправдывала цитатой из комедийного сериала, восторгаясь "пофигизмом" и "троллингом" Пригожина. Путин же присвоил почетное звание "гвардии" 64-й мотопехотной бригаде, восхваляя ее "героизм, решимость и мужество". Той самой бригаде, которая оккупировала Бучу. Массовые пытки военнопленных и произвольно задержанных по подозрению в нелояльности гражданских были и остаются системными, они практикуются на всех оккупированных территориях, свалить их только на чеченцев или бурят не получится. Это преступления всей российской армии в целом.



На этом фоне внезапное бурное возмущение нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном выглядят некоторым эльфизмом. Я говорю про возмущение во вполне лояльной Кремлю среде, в том числе не очень-то антивоенной и даже однозначно провоенной. Но ведь случившееся в Чечне - не баг, а фича системы. Именно так и должно происходить в государстве, где права человека объявлены вредной латинской ересью, а единоначалие и единомыслие - высшими добродетелями. При этом закон - "не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы". Закон - это кому надо закон, врагам - беспощадный террор. Враг - всякий, кто не согласен или сомневается. Вы же этого хотели, нет?



Некоторым из них вдруг стало не очень комфортно. После пригожинского мятежа публицист Алексей Чадаев заныл об опасном "сужении пространства политики", теперь вот военный историк Евгений Норин хнычет, что государство-де не должно разговаривать с гражданином "через дубины" и разбираться "по понятиям". Это, говорит, опасно для страны. Ну не эльф? Чистокровнейший эльф. Где же он был-то, болезный, последние десятилетия, интересно.



Норин вдобавок имеет наглость валить с больной головы на здоровую, называя нападение на Милашину и Немова "украинщиной". Так что он только с одной стороны эльф, с другой - нормальный такой орк. Норину вторит бывшая либеральная журналистка Анастасия Миронова, автор эталонно безобразного обращения к Зеленскому от 25 февраля прошлого года под заголовком "Мудохайтесь сами". Миронова накинулась на бывших украинцев, предателей, переметнувшихся на сторону России, которых она называет "младопатриотами". Это, мол, они работают "на обозление русских", при этом "натравливают на Чечню" и "внушают, что так будет всегда", "что Кремль все проглотит, что надо утереться". Она призывает проверить их всех на связи с украинскими спецслужбами. Потому что в реальности, утверждает Миронова, Путин больше не боится Кадырова и "закроет вопрос" с ним. Только и ждал этого момента.



Гневный спич Мироновой был вызван записью Юлии Витязевой, в которой та назвала избиение Милашиной и Немова "постановкой" с целью "демонизации Чечни". Витязева, безусловно, патентованная нацистка, только она всего лишь высказалась так, как научила ее российская пропаганда: ври, отрицай, обвиняй во лжи. А вот вы, госпожа Миронова, своего нацизма как будто стесняетесь, но он у вас совсем уж неприличный, раз вы даже "своих" украинцев презираете.







Прекраснодушные мечты о том, что вот сейчас Путин "закроет вопрос" с Кадыровым, охватили очень многих. Кто говорит, что пригожинский мятеж якобы изменил правила игры, теперь Кремль не намерен терпеть никакого "самоуправства" и будет жестко его пресекать. Кто утверждает, что Путин якобы накажет Кадырова за то, что его бойцы "застряли в пробке" по дороге в Ростов во время мятежа. Это хотя бы рациональные аргументы, хотя мне они кажутся несостоятельными. Но думать, будто Путин расправится с Кадыровым потому, что не любит его так же, как вы, это просто смешно. Любит - как родного. Они одной крови. А вот вы его не любите только потому, что боитесь. Вам стыдно за свою трусость перед ним. Но вы ведь совершенно не против, чтобы он терзал украинцев, правда же? Лишь бы только вас не трогал.



"Сегодняшней российской элите идейно-вражеская Милашина ближе и понятнее идейно близких бандитов, совершивших избиение. И слава богу! Не все потеряно с нашей страной", - пишет восходящая звезда YouTube и частый приглашенный гость либеральных медиа Александр Штефанов. Который проповедует "альтернативный" патриотизм: можно не любить Украину и не желать ей победы над Россией, но при этом выступать против войны, потому что она наносит вред самой России.



Вот это - наиболее злокачественная форма эльфизма. Неважно, искренне ли эти люди исходят из предположения, что "Путин такой же, как мы", или только заставляют нас в это поверить. Путин, Пригожин и Кадыров - три столпа современной России. Пригожин оттуда сейчас вымаран, но не потому, что он "бандит". Когда он собирал пушечное мясо по лагерям и зонам под лозунгами "мы сейчас самая крупная ОПГ в России" и "нам нужны убийцы с волчьим взглядом", то был героем. Кадыров останется героем, пока не рыпнется против пахана. А то, как он разбирается с журналистами, правозащитниками и прочими врагами России - это так и надо. Кадыров - это и есть Путин. Как был им еще вчера и Пригожин.



Про то, что будет дальше с делом Милашиной, Кадыров вам рассказал еще в 2020 году, когда прямо угрожал журналистке: "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет".



Да и Путин вас когда еще предупреждал: "Нам всем кажется, что если навести порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет. Потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. И мы это мгновенно ощутим на себе и членах своих семей".



Душить, ломать пальцы, обривать наголо, обливать зеленкой, всаживать в вас нож, бутылки и гантели. Не нойте теперь. Заказывали - получайте. Ждите своей очереди.