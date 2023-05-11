Камера смертников
Граффити в Тбилиси. Фото: Dedaena Bar
Когда в 2008 году Россия напала на Грузию, Владимир Путин "флиртовал" с украинскими политиками, пытался выставить отправившегося в Тбилиси президента Виктора Ющенко городским сумасшедшим, шантажировал и искушал дешевым газом. Большая часть украинцев - даже многие из тех, кто не был на стороне России в той недолгой войне, - были уверены, что стали свидетелями локального конфликта, связанного с советским прошлым. И что их страны он уж наверняка не коснется. В 2010 году президентом Украины избрали Виктора Януковича, поддержавшего Путина и Медведева в агрессии против Грузии. Единственной реальной альтернативой Януковичу тогда была Юлия Тимошенко - как глава правительства, она пыталась дистанцироваться от войны и договориться с Путиным о скидках на газ.
В 2023 году, во время продолжающейся войны против Украины, Путин принимает решение о возвращении к безвизовому режиму с Грузией и возобновлении прямых авиаперелетов. Это примерно та же вечная тактика - разделяй и властвуй, бей одних, награждай других. Хотя президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение Путина, некоторые грузинские чиновники уже говорят о его "гуманитарной составляющей". На самом деле путинский указ - еще одно демонстративное унижение грузинского народа, еще одна попытка использовать одну некогда оккупированную Россией страну в противостоянии с другой.
Между тем и война с Грузией, и война с Украиной доказывают одну простую вещь: поодиночке никому на постсоветском пространстве не спастись. Российские амбиции вовсе не ограничиваются одной Украиной или одной Грузией. Чекисты всерьез считают, что их историческая миссия - возвращение Российской Федерации в границы Советского Союза 1991 года. И они от этой своей нелепой цели не отказываются, даже если приходится резать по живому, оккупировать чужие страны регион за регионом, бомбить и убивать.
Конечно, сейчас, когда Путин ввязал Россию, некогда "первую республику" Советского Союза, в войну со "второй республикой", руководители и народы других бывших советских республик могут вздохнуть спокойнее, "фюреру" явно не до них. Но рано или поздно война с Украиной закончится, а Путин останется. А не останется Путин - останется ФСБ. А не останется ФСБ - останется русский шовинизм, бессмысленный и беспощадный.
Поэтому вот что нужно понять каждому, кто в 1991 году голосовал за независимость своей страны или просто поддерживал решение своего парламента. Кстати, это нужно понять и тому, кто не голосовал и не поддерживал, потому что баллистическая ракета его взглядами интересоваться не будет.
С 1991 года все мы не в одной лодке, а в одной камере. Камере смертников. Из этой тюрьмы можно выбраться только всем вместе. Путина и его бандитов нельзя задобрить отказом от санкций против России, поездками на парад или возобновлением полетов. Рано или поздно они придут за всеми. И за грузинами, и за казахами. С теми, кто не сдастся, будут воевать. Тех, кто сдастся, пошлют на войну с теми, кто не сдастся. Мира не будет нигде и ни для кого. Да, поражение в Украине теоретически может отложить намерения чекистов - но они сделают выводы из своих просчетов, не сомневайтесь.
Поэтому не нужно думать, что когда Путин требовал от НАТО гарантировать ему невступление в альянс всех бывших советских республик, он шутил. Не шутил. И тем, у кого он пытается отобрать суверенитет, я бы тоже не советовал шутить.
А советовал бы подумать, что можно противопоставить российским амбициям, кто может слать подлинным гарантом суверенитета в противостоянии с ядерным государством. Да и лидерам других стран я посоветовал бы задуматься - хотят ли они вечной войны в Евразии из-за неизжитой шовинистической придурковатости? Может быть, действительно нужны прочные гарантии безопасности - только не России, а тем, кого Россия намерена уничтожить?
Статьи по теме
Душегубы раскатали губу
Армения теряет территории - российские пропагандисты говорят о "коллективной ответственности" за бархатную революцию пятилетней давности. Кыргызстан задумался о переходе на латиницу - Россия запрещает молочные поставки. И разевает пасть на северные области Казахстана.
Россия должна уйти
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия проиграла и должна убираться не только с украинских, но и с грузинских оккупированных территорий. Да, международное право должно быть восстановлено, иначе всех нас ждет новая большая война.
Куда приводят мечты
"Грузинская мечта" долго морочила голову избирателям. Но "закон об иноагентах" - это было уже слишком. Грузины вышли под холодные струи водометов, под пули и гранаты с флагами Европы и Украины. У Симоньян случилась истерика - она призывает "шарахнуть по Тбилиси, особо не разбирая". Комментарий Дмитрия Галко.
Укус Путина
"Грузинская мечта" сегодня практически полностью контролирует политическое пространство страны. Оппозиция разобщена. Благодаря самоотверженности украинского народа Грузия получила реальный шанс приблизиться к НАТО и стать кандидатом в члены ЕС. Зачем же в этой ситуации власть вдруг решила принять пресловутый закон об иноагентах?