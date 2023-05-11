

Граффити в Тбилиси. Фото: Dedaena Bar



Когда в 2008 году Россия напала на Грузию, Владимир Путин "флиртовал" с украинскими политиками, пытался выставить отправившегося в Тбилиси президента Виктора Ющенко городским сумасшедшим, шантажировал и искушал дешевым газом. Большая часть украинцев - даже многие из тех, кто не был на стороне России в той недолгой войне, - были уверены, что стали свидетелями локального конфликта, связанного с советским прошлым. И что их страны он уж наверняка не коснется. В 2010 году президентом Украины избрали Виктора Януковича, поддержавшего Путина и Медведева в агрессии против Грузии. Единственной реальной альтернативой Януковичу тогда была Юлия Тимошенко - как глава правительства, она пыталась дистанцироваться от войны и договориться с Путиным о скидках на газ.



В 2023 году, во время продолжающейся войны против Украины, Путин принимает решение о возвращении к безвизовому режиму с Грузией и возобновлении прямых авиаперелетов. Это примерно та же вечная тактика - разделяй и властвуй, бей одних, награждай других. Хотя президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение Путина, некоторые грузинские чиновники уже говорят о его "гуманитарной составляющей". На самом деле путинский указ - еще одно демонстративное унижение грузинского народа, еще одна попытка использовать одну некогда оккупированную Россией страну в противостоянии с другой.



Между тем и война с Грузией, и война с Украиной доказывают одну простую вещь: поодиночке никому на постсоветском пространстве не спастись. Российские амбиции вовсе не ограничиваются одной Украиной или одной Грузией. Чекисты всерьез считают, что их историческая миссия - возвращение Российской Федерации в границы Советского Союза 1991 года. И они от этой своей нелепой цели не отказываются, даже если приходится резать по живому, оккупировать чужие страны регион за регионом, бомбить и убивать.



Конечно, сейчас, когда Путин ввязал Россию, некогда "первую республику" Советского Союза, в войну со "второй республикой", руководители и народы других бывших советских республик могут вздохнуть спокойнее, "фюреру" явно не до них. Но рано или поздно война с Украиной закончится, а Путин останется. А не останется Путин - останется ФСБ. А не останется ФСБ - останется русский шовинизм, бессмысленный и беспощадный.



Поэтому вот что нужно понять каждому, кто в 1991 году голосовал за независимость своей страны или просто поддерживал решение своего парламента. Кстати, это нужно понять и тому, кто не голосовал и не поддерживал, потому что баллистическая ракета его взглядами интересоваться не будет.



С 1991 года все мы не в одной лодке, а в одной камере. Камере смертников. Из этой тюрьмы можно выбраться только всем вместе. Путина и его бандитов нельзя задобрить отказом от санкций против России, поездками на парад или возобновлением полетов. Рано или поздно они придут за всеми. И за грузинами, и за казахами. С теми, кто не сдастся, будут воевать. Тех, кто сдастся, пошлют на войну с теми, кто не сдастся. Мира не будет нигде и ни для кого. Да, поражение в Украине теоретически может отложить намерения чекистов - но они сделают выводы из своих просчетов, не сомневайтесь.



Поэтому не нужно думать, что когда Путин требовал от НАТО гарантировать ему невступление в альянс всех бывших советских республик, он шутил. Не шутил. И тем, у кого он пытается отобрать суверенитет, я бы тоже не советовал шутить.



А советовал бы подумать, что можно противопоставить российским амбициям, кто может слать подлинным гарантом суверенитета в противостоянии с ядерным государством. Да и лидерам других стран я посоветовал бы задуматься - хотят ли они вечной войны в Евразии из-за неизжитой шовинистической придурковатости? Может быть, действительно нужны прочные гарантии безопасности - только не России, а тем, кого Россия намерена уничтожить?