



Созданная под парламентские выборы 2012 года, "Грузинская мечта" изначально была не очень-то грузинской, а кремлевской мечтой - о возвращении Грузии в орбиту Москвы. И хотя из нее заметно торчали кремлевские уши, она была модно и технологично упакована - не так, как Янукович, в газету для селедки, - и грузинский избиратель приманку заглотил. Слишком явно развернуть Грузию в обратном направлении и зашагать прямо в прошлое партия Бидзины Иванишвили не могла - потому что то и дело спотыкалась о грузинский народ, который на это не подписывался. Как мантра повторялись слова о неизменности курса на европейскую интеграцию. Но с нюансами. Да, дескать, мы пойдем в Европу, но не покоренными, а суверенными, со своими уникальными особенностями - и пакетом традиционных ценностей в руках. Уникальными особенностями и признаками суверенитета оказались сворачивание свобод и ползучая монополия на власть.



"Грузинская мечта" с кремлевским подбоем стала водить Грузию туда-сюда и вокруг да около, делая шаг вперед и два назад под лозунгом "многовекторности". К слову, один из любимых лозунгов Януковича, а до него Кучмы. Который точно так же означал топтание на месте с подачей сигналов в одну и другую сторону, целью которых было замаскировать удовлетворение интересов России. Такое хождение за все более призрачной мечтой в итоге привело Грузию в конец очереди на вступление в Евросоюз. Когда в прошлом году Украина в ускоренном порядке получила официальный статус кандидата в ЕС, а вместе с ней его получила Молдова, Грузия осталась за бортом. Грузинские власти изображали глубокую обеспокоенность, делая вид, что очень расстроились: а как же мы, а как же нас. Но где-то за кадром, вероятно, получали похвалы за то, что отлично справились со спецзаданием.



Грузинский избиратель все так же хотел в ЕС и НАТО - нигде больше не было такой высокой степени общественной консолидации насчет цивилизационного выбора, кроме Украины после полномасштабного российского вторжения. Но все еще не до конца понимал, что вместо того чтобы вести страну в цивилизованный мир и подальше от Москвы, его водят за нос. Как тут вдруг грузинские власти взяли и обнажили свои намерения. Можно даже сказать - заголили. Нате, смотрите! Сделано это было с подачи движения "Сила народа". Своеобразной прокси-партии или вспомогательной партии власти, более откровенно критикующей прозападный курс, которым якобы ведет страну ее материнская партия "Грузинская мечта". Эта прокси-партия предложила два законопроекта, на которых разве что наклейки "Сделано в России" не было: об "агентах иностранного влияния" и о "распространении лжи в медиа". Все это, конечно же, с учетом лучшего западного опыта и ради обеспечения национальной безопасности.



Но тут грузины все поняли. Все же анекдот "в какой концлагерь нас везут - не знаю, я политикой не интересуюсь" - это не про них. С нашивок "иноагента", которые безропотно когда-то согласились надевать в России, а потом некоторые зачем-то стали их носить с гордостью и как будто с вызовом, и начался в свое время путь прямиком в сегодняшнюю бездну. Кишащую фантастическими тварями - чебурашками с автоматами наперевес и политиками с окровавленными кувалдами. Заглянув на миг в эту бездну, грузины решили, что такая гамарджоба им не нужна. И вышли под холодные струи водометов, под пули и гранаты с флагами Европы и Украины. От чего у Маргариты Симоньян случилась истерика и она пригрозила "шарахнуть по Тбилиси, особо не разбирая". Намекнув, что украинцев-то они еще жалеют, потому что "один народ" и "Киевская Русь", а вот с грузинами "никто цацкаться не будет".



Минус еще одна страна и один народ в "сфере влияния". И кровавая надпись "Fuck Russia" на прощание.



