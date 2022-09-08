

Бастрыкин в театре Вахтангова на открытии 102-го сезона. Фото: News.ru



Появление на сцене театра имени Вахтангова главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, потребовавшего от труппы одного из самых известных творческих коллективов Москвы и зрителей быть верными "учителю, вождю и командиру", демонстрирует, как быстро путинская Россия переместилась в глухие сталинские времена.



Несколько дней назад вскрик Леонида Слуцкого на похоронах Дарьи Дугиной об "одном президенте и одной победе" еще мог показаться личной инициативой одиозного наследника Жириновского, пытающегося выслужиться перед Кремлем. Однако теперь уже ясно, что мы имеем дело с целенаправленной кампанией по ужесточению и обожествлению тоталитаризма и его идола - маленького суетящегося человечка, изрыгающего бредятину с высоких трибун.



Сам человечек, кажется, не скрывает своего удовлетворения. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Путин с наслаждением говорил о блестящих результатах войны против Украины. И вопрос для не в том, что российской армии не удается достичь поставленных "вождем и учителем" целей и оккупировать Украину. Главное - это то, что оккупация России окончательно состоялась.



Если мы оглянемся на прошедшие годы, мы увидим, как беспрестанно сжималось то, что даже пространством свободы не назовешь. Не секрет, что по мере своего правления стареющий и дуреющий Путин все в большей степени вызывал отторжение - по крайней мере, у мыслящей части населения. А Нижний Тагил все еще не столица России: если "вождь и учитель" теряет Москву, он рано или поздно теряет власть.



Но захватнические войны - ключ к сердцу русского народа. Путин мог проверить, как проявляются звериные инстинкты, уже во время чеченских войн, затем - войны против Грузии, на а уж оккупация Крыма вознесла его рейтинг до немыслимых высот! Грех было не попробовать завоевать Украину. Ведь завоевать Украину означает завоевать Россию и править до последнего дня своей никчемной жизни.



И пусть завоевать Украину не удается, воевать он продолжает, и теперь каждый новый день войны - это день торжества тоталитаризма, который уже даже и не пытается скрыться или замаскироваться под какую-нибудь "управляемую демократию". Зачем нам Сурков, когда есть "Калибры"? Зачем играться в "выборы", когда есть "референдумы" на оккупированных территориях? Зачем нам правда, когда есть ложь, жизнь, когда есть смерть, мир, когда есть война?



Вся эта политическая нелепица выглядит, конечно, бессмысленным римейком. Семенящий в пустоту, припадающий на одну ногу Путин, неумело изображающий кинематографического генералиссимуса. Любитель муз Бастрыкин, наверное, ощущающий себя каким-то там Берией. Изолгавшийся Лавров, думающий, что он наследник Молотова. Самодеятельные паяцы в черно-белом кинематографе!



Те вчерашние злодеи были, конечно, помасштабнее. Сталин отправил на смерть десятки миллионов людей и руководил страной во время Второй мировой, президент США и премьер Великобритании общались с ним, а не смотрели как на дохлую крысу. А что Путин? Командует кастрацией пленных и бомбит Мариуполь? Берия был дьяволом во плоти, но руководил "атомным проектом". А что Бастрыкин? Вытряхивает средства из неугодных "командиру" бизнесменов и чиновников? Молотов пил шампанское с Гитлером и Риббентропом и делил с ними мир. А что Лавров? Просто лжет, как сивый мерин? Проходимцы какие-то.



И когда эти проходимцы пытаются спустя 70 лет после смерти Сталина устроить в России новый сталинизм, выглядят нелепо не только они. Выглядит нелепо и страна, народ которой в шовинистическом угаре позволяет свихнувшейся от власти, вседозволенности и денег банде издеваться над собой и убивать людей по периметру российских границ - да еще и аплодирует преступлениям. Этот национальный позор, этот национальный суицид навсегда останется с русским народом - после такой драмы и в театр ходить незачем.