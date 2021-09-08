Пока утомившийся от государственных дел Владимир Путин таежничает со своим фаворитом Сергеем Шойгу, чекисты разворачивают настоящую пропагандистскую кампанию, чтобы заклеймить Украину в качестве "террористического государства". Тут любое лыко в строку. И диверсию на газопроводе в Крыму устроило Главное управление разведки Министерства обороны Украины - разумеется, при деятельном участии Меджлиса крымскотатарского народа. И попытка украинских спецслужб захватить настоящих террористов, участвовавших в оккупации украинских земель, убивавших и пытавших мирных граждан, - "государственный терроризм". И думается, это еще не конец. Обвинения продолжатся при каждом же удобном и неудобном случае. Людей будут арестовывать, признания выбивать, преступления придумывать.

Вопрос - зачем они это делают? Чтобы подчеркнуть свою значимость перед Путиным или по указке самого Путина? Не присутствуем ли мы при очередной попытке подготовить российское общественное мнение к очередной войне. Ведь они всегда делали так. И тут, конечно, уместны были бы исторические параллели - большевистские провокации, но зачем нам вспоминать о Сталине, когда можно вспомнить о самом Путине? Разве не в наше время взрывались дома, что послужило оправданием для небывалых жестокостей второй чеченской? Разве не рассказывали басни о "поезде националистов", что послужило оправданием оккупации Крыма? Они все время лгут и все время убивают. Они сами, а не Сталин.

Поэтому когда они начинают рассказывать о диверсиях и "террористическом государстве", это означает, что они готовятся к войне. Не факт, конечно же, что они ее обязательно начнут. Что-то может остановить Путина, как уже не раз бывало. Но то, что они буквально жаждут этой новой войны, заметно по каждому их заявлению. По очевидному стремлению доказать, что это не они, с их оккупацией Крыма, войной на Донбассе, убийствами и пытками, "Новичком" и прочими чекистскими забавами, террористы, а Украина - террорист. Что это не их со всеми их художествами и готовностью подливать бензин в любое пламя должен останавливать цивилизованный мир, а на Украину нужно напасть. Потому что это же Украина подрывает мирный труд российских рабочих и колхозников, а как же! И диверсии устраивает к государственным праздникам - собственно, как их самих и учили в институте Андропова, они бы диверсию аккурат к государственному празднику и приурочили.

А того, что Россия деградирует и без диверсий, они, конечно же, не замечают. Что Крым тонет и одновременно остается без воды - этого они, конечно же, не замечают. Что от них уже шарахаются как от зачумленных - как бы не подсыпали чего в чай - этого они, конечно же, не замечают, зачем им.

Они слишком заняты, чтобы все это замечать и обо всем этом думать. Они готовятся к войне.