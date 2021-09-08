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Также: Портников, Украина, Спецслужбы, Война, Колонки, Европа, Россия, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Нападки перед нападением

Виталий Портников, 08.09.2021

Пока утомившийся от государственных дел Владимир Путин таежничает со своим фаворитом Сергеем Шойгу, чекисты разворачивают настоящую пропагандистскую кампанию, чтобы заклеймить Украину в качестве "террористического государства". Тут любое лыко в строку. И диверсию на газопроводе в Крыму устроило Главное управление разведки Министерства обороны Украины - разумеется, при деятельном участии Меджлиса крымскотатарского народа. И попытка украинских спецслужб захватить настоящих террористов, участвовавших в оккупации украинских земель, убивавших и пытавших мирных граждан, - "государственный терроризм". И думается, это еще не конец. Обвинения продолжатся при каждом же удобном и неудобном случае. Людей будут арестовывать, признания выбивать, преступления придумывать.

Вопрос - зачем они это делают? Чтобы подчеркнуть свою значимость перед Путиным или по указке самого Путина? Не присутствуем ли мы при очередной попытке подготовить российское общественное мнение к очередной войне. Ведь они всегда делали так. И тут, конечно, уместны были бы исторические параллели - большевистские провокации, но зачем нам вспоминать о Сталине, когда можно вспомнить о самом Путине? Разве не в наше время взрывались дома, что послужило оправданием для небывалых жестокостей второй чеченской? Разве не рассказывали басни о "поезде националистов", что послужило оправданием оккупации Крыма? Они все время лгут и все время убивают. Они сами, а не Сталин.

Поэтому когда они начинают рассказывать о диверсиях и "террористическом государстве", это означает, что они готовятся к войне. Не факт, конечно же, что они ее обязательно начнут. Что-то может остановить Путина, как уже не раз бывало. Но то, что они буквально жаждут этой новой войны, заметно по каждому их заявлению. По очевидному стремлению доказать, что это не они, с их оккупацией Крыма, войной на Донбассе, убийствами и пытками, "Новичком" и прочими чекистскими забавами, террористы, а Украина - террорист. Что это не их со всеми их художествами и готовностью подливать бензин в любое пламя должен останавливать цивилизованный мир, а на Украину нужно напасть. Потому что это же Украина подрывает мирный труд российских рабочих и колхозников, а как же! И диверсии устраивает к государственным праздникам - собственно, как их самих и учили в институте Андропова, они бы диверсию аккурат к государственному празднику и приурочили.

А того, что Россия деградирует и без диверсий, они, конечно же, не замечают. Что Крым тонет и одновременно остается без воды - этого они, конечно же, не замечают. Что от них уже шарахаются как от зачумленных - как бы не подсыпали чего в чай - этого они, конечно же, не замечают, зачем им.

Они слишком заняты, чтобы все это замечать и обо всем этом думать. Они готовятся к войне.

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Виталий Портников, 08.09.2021
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Теория этносительности

Виталий Портников, 01.07.2021

Над этой самодовольной невежественностью можно было бы только посмеяться - ну некогда ему было получать достойное образование, выслуживался да обделывал делишки, - если бы только эта невежественность не сидела на троне, болтая ножками, и не убивала людей из стремления доказать им, что их не существует.
Виталий Портников

Россия - не место для дискуссий

Виталий Портников, 11.03.2021

Западные политики для поднятия рейтинга затевают реформы. Путин - аннексирует Крым. Западные политики спорят с конкурентами на дебатах, а Зеленский так вообще захотел собрать стадион. А Путин травит конкурентов ядом. Дебаты и Путин - вещи несовместимые, Россия вообще - не место для дискуссий.

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