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Также: Портников, Президент, Украина, Колонки, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель

статья Россия - не место для дискуссий

Виталий Портников, 11.03.2021
Виталий Портников
Виталий Портников
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Украинский президент Владимир Зеленский вновь заговорил о возможности отдельных встреч с лидерами стран - участниц нормандского формата в случае, если в ближайшее время не удастся провести саммит. Отдельные встречи подразумевают, разумеется, не только свидание с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном, но и общение с Владимиром Путиным - собственно, без контакта с ним не имеют никакого практического смысла ни сам "нормандский саммит", ни встречи один на один. Ведь это же не Германия аннексировала Крым и не Франция оккупировала Донбасс. Это все Россия.

Но о чем Зеленский хочет разговаривать с Путиным, почему рассчитывает на успех переговоров? Можно было понять это стремление к личному контакту после победы Зеленского на президентских выборах. Бывший телевизионный комик, оказавшийся в президентском кресле благодаря популярному телесериалу и одержимости олигарха Игоря Коломойского, стремившегося отомстить своему "обидчику" Петру Порошенко, просто не понимал ни законов большой политики, ни подлинных целей Владимира Путина. Но после саммита в Париже, когда Путин просто перестал замечать своего украинского коллегу после отказа последнего от безоговорочной капитуляции, можно было бы сделать хоть какие-то выводы? Ведь за все время пребывания Зеленского на посту президента Путин не сделал ни одного шага навстречу украинскому коллеге. Более того, когда в Москве поняли, что сдавать Украину тот не будет, то откровенно сказали, что не стоит больше рассчитывать на урегулирование в Донбассе.

По крайней мере - до тех пор пока Зеленский президент.

Но желание что-то там объяснить Владимиру Путину перевешивает все законы здравого смысла. Причем хорошо бы, чтобы только у Владимира Зеленского. Разве мало западных лидеров, казалось бы, серьезных политиков рвутся в путинский кабинет? Разве мы недавно не наблюдали за флиртом Путина и Макрона, тоже ничем хорошим не завершившимся для французского президента? Разве Трамп во время свего пребывания на посту президента США не порывался встретиться с Путиным?

Все эти и многие другие собеседники Путина из цивилизованного мира не договариваются с ним вовсе не потому, что у них нет аргументов. И уж точно не потому, что Путин чего-то там не понимает. Все он великолепно понимает, уж поверьте. Просто мыслит в другой плоскости. В странах его собеседников цена человеческой жизни несравнима с путинским представлением об этой цене. Западные политики для поднятия рейтинга затевают реформы. Путин - аннексирует Крым. Западные политики спорят с конкурентами на дебатах, а Зеленский так вообще захотел собрать стадион. А Путин травит конкурентов ядом. Дебаты и Путин - вещи несовместимые, Россия вообще - не место для дискуссий. О чем можно договариваться с таким человеком, что ему можно объяснить?

Зачем вообще с ним встречаться?

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Виталий Портников, 11.03.2021
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Лавров с компанией гопников, выдававших себя за дипломатов и журналистов, в буквальном смысле слова издевался над гостем из Брюсселя, который посмел - посмел! - в священных стенах российского Министерства иностранных дел заикнуться о Навальном и об избиении людей.

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В аспекте респекта

Виталий Портников, 08.10.2020

Постсоветский неофит, который, куда его ни избирай, все равно испытывает комплекс неполноценности по отношению к человеку, находящемуся в самом Кремле. Все равно считает, что там - самый главный президент. А в Киеве или Минске - так, художественная самодеятельность. И такое отношение к политике, конечно, создает серьезные проблемы и для борьбы Украины с российской оккупацией, и для белорусского протеста.
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