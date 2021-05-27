Готовность депутатов Государственной думы одобрить закон, согласно которому все выражавшие симпатии к "экстремистским организациям" и участвовавшие в их деятельности - не после принятия закона, а выражавшие и участвовавшие вообще, - похожа на окончательное прощание с каким-либо подобием выборов в Российской Федерации. Но если призадуматься, а были ли в России выборы на протяжении последних десятилетий?

Да, если вспомнить о 90-х, когда представителям власти пришлось побеждать, а то и проигрывать в реальной борьбе, когда на выборах президента РСФСР победил Борис Ельцин, когда в медиа наблюдалась настоящая конкуренция мнений, то можно сказать - выборы когда-то были. Но еще до Путина эти выборы свелись к олигархической и номенклатурной конкуренции, к возне у трона. А уж при Путине, когда две номенклатурные бригады - "Единство" и "Отечество - Вся Россия" - слились в экстазе, а медиа перешли под полный контроль Кремля, говорить о какой-либо реальной конкуренции, о каком-либо выборе граждан было бы совсем смешно. Какие выборы, когда побеждать могут только свои, а чужих даже к телевизору не подпускают, не то что к выборам!

Главные для России выборы - президентские - с 2000 года превратились в заурядный плебисцит с предсказуемым финалом: вначале голосовали за царского наследника, потом наследник менялся на один срок местами с собственным избранником, потом возвратился в Кремль и решил сам стать царем. После Крыма допущенные к выборам псевдопартии - всякие там "Справедливые России", жириновцы и коммунисты - отбросили последние остатки приличия и принялись облизывать власть с усердием, достойным депутатов "Единой России". Все окончательно стало видно даже слепцам.

Демократию еще имитировали на каких-нибудь районных выборах в Москве. Теперь уж и этого не будет. Не случайно же закон, который изначально должен был преградить "экстремистам" дорогу в Госдуму, - интересно, как бы они туда попали? - после вмешательства хорошо знающего кремлевские настроения Андрея Клишаса распространен на все выборы сразу.

Это и есть "умное голосование" по-путински. Меня всегда удивляли та серьезность, с которой Алексей Навальный относился к своей придумке, и та искренность, с которой поддерживали "умное голосование" его сторонники. Ведь ясно же, что на выборах в России может победить только одобренный властью. Что сами партии, которые выдвигают своих кандидатов на выборы, одобрены властью, самой властью и являются.

Но, как оказалось, прав был Навальный, а не я. Даже в этой тотально контролируемой избирательной системе, даже в этой обстановке полного отсутствия конкуренции и возможности донести свои взгляды до граждан режим продолжает панически бояться порядочных людей. Бояться, что граждане, несмотря на все усилия пропагандистской машины и зацементированность политической системы, все же изберут кого-то не того. Что хотя бы кто-то получит возможность сказать то, что видно невооруженным глазом каждому, - что король-то в бункере голый.

И для того чтобы избежать этой досадной реплики, российская власть инициирует принятие закона, который исключит любые случайности и полностью дискредитирует само понятие выборов в стране.

И этот безумный закон еще раз напоминает, что судьба России будет решаться в будущем вовсе не у избирательных урн. Она будет решаться на улицах.