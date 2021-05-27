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Также: Портников, Выборы, Партии, Президент, Колонки, Россия, Политика, Госдума, Парламент | Персоны: Виталий Портников, Андрей Клишас, Владимир Путин, Борис Ельцин, Алексей Навальный

статья Поздняк имитации

Виталий Портников, 27.05.2021
Виталий Портников

Виталий Портников

Готовность депутатов Государственной думы одобрить закон, согласно которому все выражавшие симпатии к "экстремистским организациям" и участвовавшие в их деятельности - не после принятия закона, а выражавшие и участвовавшие вообще, - похожа на окончательное прощание с каким-либо подобием выборов в Российской Федерации. Но если призадуматься, а были ли в России выборы на протяжении последних десятилетий?

Да, если вспомнить о 90-х, когда представителям власти пришлось побеждать, а то и проигрывать в реальной борьбе, когда на выборах президента РСФСР победил Борис Ельцин, когда в медиа наблюдалась настоящая конкуренция мнений, то можно сказать - выборы когда-то были. Но еще до Путина эти выборы свелись к олигархической и номенклатурной конкуренции, к возне у трона. А уж при Путине, когда две номенклатурные бригады - "Единство" и "Отечество - Вся Россия" - слились в экстазе, а медиа перешли под полный контроль Кремля, говорить о какой-либо реальной конкуренции, о каком-либо выборе граждан было бы совсем смешно. Какие выборы, когда побеждать могут только свои, а чужих даже к телевизору не подпускают, не то что к выборам!

Главные для России выборы - президентские - с 2000 года превратились в заурядный плебисцит с предсказуемым финалом: вначале голосовали за царского наследника, потом наследник менялся на один срок местами с собственным избранником, потом возвратился в Кремль и решил сам стать царем. После Крыма допущенные к выборам псевдопартии - всякие там "Справедливые России", жириновцы и коммунисты - отбросили последние остатки приличия и принялись облизывать власть с усердием, достойным депутатов "Единой России". Все окончательно стало видно даже слепцам.

Демократию еще имитировали на каких-нибудь районных выборах в Москве. Теперь уж и этого не будет. Не случайно же закон, который изначально должен был преградить "экстремистам" дорогу в Госдуму, - интересно, как бы они туда попали? - после вмешательства хорошо знающего кремлевские настроения Андрея Клишаса распространен на все выборы сразу.

Это и есть "умное голосование" по-путински. Меня всегда удивляли та серьезность, с которой Алексей Навальный относился к своей придумке, и та искренность, с которой поддерживали "умное голосование" его сторонники. Ведь ясно же, что на выборах в России может победить только одобренный властью. Что сами партии, которые выдвигают своих кандидатов на выборы, одобрены властью, самой властью и являются.

Но, как оказалось, прав был Навальный, а не я. Даже в этой тотально контролируемой избирательной системе, даже в этой обстановке полного отсутствия конкуренции и возможности донести свои взгляды до граждан режим продолжает панически бояться порядочных людей. Бояться, что граждане, несмотря на все усилия пропагандистской машины и зацементированность политической системы, все же изберут кого-то не того. Что хотя бы кто-то получит возможность сказать то, что видно невооруженным глазом каждому, - что король-то в бункере голый.

И для того чтобы избежать этой досадной реплики, российская власть инициирует принятие закона, который исключит любые случайности и полностью дискредитирует само понятие выборов в стране.

И этот безумный закон еще раз напоминает, что судьба России будет решаться в будущем вовсе не у избирательных урн. Она будет решаться на улицах.

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Виталий Портников, 27.05.2021
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