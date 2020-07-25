О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/skobov/m.279597.html
Также: Скобов, Выборы, Общество, Колонки, Россия, Политика | Персоны: Александр Скобов, Элла Памфилова

статья Окаянною дорогой казни

Александр Скобов, 25.07.2020
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
Реклама

Памфилова и "страна негодяев"

А ведь ничего из ряда вон выходящего, в сущности, не произошло. Возглавляющая ЦИК мошенница сообщила, что ради облегчения подтасовок на сентябрьских выборах присосавшаяся к власти путинская ОПГ в очередной раз переступит через формальную законность. Хоть по закону менять правила непосредственно перед выборами нельзя, власть это сделает. Потому что это "веление времени".

В первый раз, что ли? Да и по масштабам новый мухлеж с законом куда скромнее того грандиозного мухлежа, которым был весь процесс продавливания путинских "поправок" в Конституцию. В ней был прямо прописан запрет на принятие поправок "комплексным обедом". Но так сделали. И за редчайшим исключением весь политический класс великой державы, все эти почтенные сенаторы и депутаты, все эти странные существа в мантиях - все они это приняли.

Кто-то просто молчал и делал вид, что ничего не замечает. Кто-то с большим или меньшим рвением кивал и поддакивал. Мол, все правильно. Кто-то подводил под очевидное попрание закона теоретическое обоснование. А возглавляющая ЦИК мошенница не побоялась навеки связать путинский фашистский переворот с ярким художественным образом. И со своим именем. Наряду с бессмысленной номенклатурной куклой, когда-то случайно ставшей первой в истории женщиной-космонавтом.

Есть в этой циковской мошеннице какая-то подкупающая, отчаянная, безбашенная дерзость. Свою былую репутацию "приличного человека" она топчет примо-таки с вызовом. Кто еще может заявить на камеры, что количество граф в избирательном протоколе сокращают именно для того, чтобы потом не приходили всякие Шпилькины со своими графиками? То есть да - подтасовывали и будем подтасовывать. И будем прятать улики так, что вы не сможете их найти. Ничегонедокажете!

Когда-нибудь кто-нибудь нарисует трагический художественный образ Эллы Памфиловой. Образ человека, узревшего в провидческом сне Россию, погружающуюся в кровавый хаос гражданской войны. И услышавшего голос с небес: это будет, если сейчас не освободить власть от каких бы то ни было правовых и моральных ограничений. Если не дать ей неограниченные возможности переступать через любой закон и подтасовывать. Иначе она не удержит страну.

И вот ради спасения своей страны Памфилова самоотверженно поднимается и идет достраивать систему тотальной лжи, подлости и произвола. Идет окаянною дорогой казни. Идет на свою Голгофу. Идет, стоически перенося жеребячьи насмешки, свист и плевки. Божья Матерь, чего уж. Разумеется, найдутся и люди циничные, которые к этому трагическому образу отнесутся скептически. Которые будут говорить, что нет тут никакой идейности и жертвенности. Что Памфилова - банальная бесстыжая воровка, крадущая у нас наши голоса, наши права, наше достоинство, наше будушее, нашу страну. Что это не она идет окаянною дорогой казни. Окаянною дорогой казни идет Россия. И сталкивают Россию на эту дорогу Памфилова и такие, как она.

Подобные скептики - люди, безнадежно отставшие от жизни. Не понимающие новых реалий. Не понимающие новых запросов общества. Не понимающие "веления времени". Они будут повторять затертые и давно дискредитировавшие себя штампы. Что, мол, соучаствующие во лжи и насилии, пособничающие подлости и беззаконию - мерзавцы и негодяи. Что если прямо не назвать их негодяями, вся страна будет неотвратимо превращаться в "страну негодяев".

А вокруг будет шуметь Россия, не желающая вспоминать эти давно отжившие истины. Или все-таки вспомнит?

Оставить комментарий Обсудить
Александр Скобов, 25.07.2020
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 20.03.2020
в блоге Наблюдатели и стервятники
26
Дерьмометр 05.03.2020
в блоге Комплексный обед
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Испытание обнулением

Илья Мильштейн, 13.03.2020

Полемика о том, как обществу лучше всего встретить 150-летний юбилей бессмертного Лукича и назначенную на этот день буффонаду с обнулением национального лидера, в самом начале. Группы поддержки тех или иных решений еще не сформированы, да и откуда им взяться. Слишком сильны в людях растерянность, злость, чувство оскорбленности и унижения, чтобы хладнокровно обдумывать и предъявлять социуму методику умного голосования.

Илья Мильштейн

Эллочка и людоеды

Илья Мильштейн, 15.08.2019

Выслушав сенатора, мы понимаем, что на улицах Москвы не каких-то там обыкновенных граждан избивают, но подготовленных заграничными спецслужбами и подкупленных бунтовщиков. Еще мы, радуясь своей сообразительности, постигаем, за что их что потом сажают, судят и приговаривают, и нечего этих людей жалеть. Однако расслабляться рано, поскольку враги не дремлют, и вот вам пожалуйста: деньги из их мутных источников по-прежнему текут рекой, и на эти средства проводится кампания по дискредитации честного имени Эллы Памфиловой и ее сослуживцев.
Фото и Видео
51111
Play
Дело о кепке мента
51109
Play
Топорный фейк ФСБ
51107
Play
"Меняй власть, а не Конституцию!"
51105
Play own
"Москва, выходи!"
Реклама


﻿
Выбор читателей
новость Хабаровск против Путина и Дегтярева
Фото: DVhab.ru
статья Дмитриев и красное колесо
Виталий Портников
новость Побег от Лукашенко
Валерий Цепакало. Фото: tsepkalo.by
новость Костыленков о пытках
Руслан Костыленков дает показания после пыток. Кадр видео
РЕКЛАМА
новость Второе нападение в Хабаровске
Сергей Наумов. Кадр видео
новость Дегтярев: Нет времени на митинги
Акция за Сергея Фургала в Хабаровске, 23.07.2020. Фото: dvhab.ru
статья В Крым вместо Хабаровска
Виталий Портников
новость 7 суток за правду о судьях
Федор Крашенинников. Фото с личной ФБ-страницы
статья Потсдамские угодники
Сталин, Трумэн и Черчилль. Июль 1945 года
новость Женщина в мужской камере
Полина Симоненко
статья Россия и геноцид в Сребренице
Эксгумация жертв геноцида в Сребренице. Фото: МТБЮ
новость Кто вместо Фургала
Михаил Дегтярев. Фото: ldpr.ru
статья Хабаровск бунтует: отклики
Митинг в Хабаровске. Фото: instagram/ vl.kutepov
новость ФСБ: Поймали 22 террориста
Спецоперация против "исламистов". Кадр съемки ФСБ
статья Крымская "десяточка"
Виталий Портников
новость Рука Москвы в UK
Британский флаг. Коллаж Граней.Ру
новость Луцкий террорист в СИЗО
Автобус с заложниками в Луцке. Фото: офис генпрокурора Украины
новость Большая игра ФСБ
Ян Марсалек. Фото: theins.ru
статья Я оправдываю терроризм
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
новость Хабаровск против Дегтярева
Митинг в Хабаровске 18.07.2020. Кадр видео