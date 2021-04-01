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Также: Портников, Украина, Президент, Политзеки, Колонки, Европа, Россия, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Алексей Навальный, Виктор Медведчук, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель

статья Кто кого выпорол

Виталий Портников, 01.04.2021

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Фото: kremlin.ru

Когда Владимир Путин планировал трехсторонние переговоры с Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель, главной их целью была, конечно же, публичная порка Владимира Зеленского. Это и был путинский ответ на постоянные предложения Зеленского провести встречу в нормандском формате. Ну если не встречу в нормандском формате, то хотя бы встретиться отдельно. Ну если не встретиться отдельно, то хотя бы поговорить по телефону. И это предлагает мне, царю всея Великия и Белыя и скоро Малыя, человек, который смеет гнобить самого Медведчука, закрывать его телеканалы, устраивать обыски в офисе и даже в резиденции, волновать жену!

Хорошо же, я буду разговаривать - но только не с этим отставным комиком, еще недавно кривлявшимся на вечеринках тех, кого я и в собственный дом не приглашу. Буду говорить с теми, с кем он пытается усадить меня за стол переговоров. А он пусть ждет, что ему скажут взрослые.

Но эта хорошо продуманная порка не получилась. Не получилась потому, что Донбасс уже давно перестал быть главной точкой напряжения в отношениях между Россией и Западом. Говорили обо всем - и ни по одному вопросу не могли договориться. Потому что Меркель и Макрон, как обычно, не хотели терять лицо, а Путин, как обычно, пытался макнуть их этим самым лицом куда только можно - и, наверное, удивлялся, что они не хотят макаться. Ни с Донбассом, ни с Сирией, ни с вакцинацией.

Но самое главное - с Навальным. На самом деле сегодня это и есть главная точка напряжения. Если в случае с Донбассом еще можно завести привычную шарманку про внутренний конфликт и украинскую неконструктивность, то в случае с Навальным крыть нечем - травил своего политического оппонента, арестовал, незаконно посадил, а теперь хочешь извести уже в колонии. И какой ты тогда царь Великия, Белыя и даже немного Малыя, когда боишься блогера? Что это за царствование такое?

Да, Владимир Владимирович, то, что Зеленского не было на этой встрече, заметили разве что в Украине - и для здравомыслящей части украинского общества это просто стало очередным доказательством того непреложного факта, что когда вам пытаются заглянуть в глаза, вы с наслаждением бьете ниже пояса. А во всем остальном мире заметили, что вы опять лгали о Навальном, а он на следующий день после видеоконференции объявил голодовку - что и стало очередным доказательством того, что вы не слышите, о чем вам говорят.

Что ни Макрону, ни Меркель, ни кому-то еще разговаривать с вами не о чем и незачем.

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Виталий Портников, 01.04.2021
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Виталий Портников

Россия - не место для дискуссий

Виталий Портников, 11.03.2021

Западные политики для поднятия рейтинга затевают реформы. Путин - аннексирует Крым. Западные политики спорят с конкурентами на дебатах, а Зеленский так вообще захотел собрать стадион. А Путин травит конкурентов ядом. Дебаты и Путин - вещи несовместимые, Россия вообще - не место для дискуссий.
Виталий Портников

Про каналы проканало

Виталий Портников, 18.02.2021

Вы не закрыли телеканал НТВ одним росчерком пера, вы приобрели его одним росчерком пера, Владимир Владимирович. Только не своего пера, конечно, - вы же не Зеленский. Вы получили его росчерком пера человека, которого взяли в заложники, - ай да Путин!
Виталий Портников

По куму звонит колокол

Виталий Портников, 04.02.2021

Когда любой украинский президент, даже самый лояльный и доброжелательно настроенный, сталкивается с этим хамством дворовой шпаны, он очень быстро превращается в защитника интересов собственного государства. Потому что оказывается, что от этой защиты интересов собственного государства зависит его собственное выживание.