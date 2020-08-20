О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.279767.html
Также: Портников, Белоруссия, Украина, Общество, Колонки, Европа, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Александр Лукашенко, Виктор Янукович

статья Зачем белорусам Майдан

Виталий Портников, 20.08.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама

На митингах протеста в Минске и других белорусских городах постоянно слышны уверения, что Майдан не нужен жителям этой страны, что белорусы "другие", они не украинцы, они решат проблему с диктатором "мирным путем", без украинской эскалации. Майданом и его последствиями постоянно пугает соотечественников и сам Александр Лукашенко. Но - к сожалению ли для белорусов, к счастью ли для Лукашенко - без Майдана никакой смены власти в Беларуси не произойдет.

Майдан - это тоже мирный протест, который перерастал в силовое противостояние только в ответ на провокации власти. Кстати, и в 2004-м, и в 2013-2014 годах украинская власть постоянно занималась этими провокациями, чтобы иметь возможность разогнать протестующих. Но самое главное в Майдане - это не то, проходит ли он мирно или перерастает в силовое противостояние. Самое главное то, что Майдан - это современная Запорожская Сечь, это остров протеста посреди города. Его участники не расходятся после митинга, они окапываются. Митинг - это не смысл Майдана, а просто встреча его участников со сторонниками, возможность напомнить власти о своих требованиях. И это живой лагерь, который может перемещаться по улицам, подходить к правительственным офисам. Который защищает своих активистов - потому что силовики просто не могут "достать" их внутри Майдана. Майдан - зародыш новой власти и нового демократического государства. Вот почему его так ненавидел Янукович. Вот почему его администрация делала все возможное, чтобы в моменты кризисов занять главную площадь страны хотя бы елкой - лишь бы там не было лагеря.

Белорусские формы протеста на первый взгляд куда современнее украинских - митинги и забастовки. Но все это замечательно в цивилизованном мире, к которому Беларусь никакого отношения сейчас не имеет. Многотысячные митинги могут напугать любого западного политика, думающего об электоральных перспективах. Но в жизни Лукашенко никогда - за исключением разве что 1994 года, да и то с натяжкой - не было настоящих выборов. Какая ему разница, сколько людей каждый день протестуют на улицах Минска и других городов Беларуси. Для него главное - контроль над институциями, а вовсе не выборы.

Забастовки могут заставить отказаться от власти или изменить намерения любого западного политика, понимающего, что будет завтра с экономикой его страны. Но Лукашенко точно знает, что экономика Беларуси зависит вовсе не от белорусских предприятий, а от путинских подачек. Когда он говорит соотечественникам, что после его ухода все эти бессмысленные советские "гиганты" исчезнут, он их не обманывает: Лукашенко законсервировал социалистическую белорусскую экономику на российские деньги. И после его ухода - вне зависимости от того, будет у Беларуси новый пророссийский президент или же появится настоящий национальный лидер - большая часть белорусских предприятий действительно закроется и большая часть бастующих действительно потеряет работу. Белорусы не могут не пройти через то, через что в 90-е годы проходили россияне или украинцы, экономику не обманешь. Но именно поэтому Лукашенко не боится забастовок.

С Майданом, в особенности многомесячным, нельзя не считаться. Митинги можно просто переждать, всякий раз задерживая после них новых "смутьянов". Забастовку можно вообще не заметить. У Майдана на самом деле есть две альтернативы - революция с силовым захватом власти и капитуляция, которая продлит агонию диктатуры. Оба эти сценария для Беларуси губительны, так как открывают возможности для российской оккупации и демонтажа даже тех хлипких институций государственности, которые возникли при Лукашенко.

Вот почему белорусам без Майдана не просто не победить. Белорусам без Майдана не выжить.

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 20.08.2020
новость Новости по теме
19.08.2020 ЕС вводит санкции против Лукашенко →
19.08.2020 Власти Гродно пошли на уступки протестующим →
18.08.2020 В Беларуси найден мертвым член избиркома Шишмаков →
18.08.2020 В Минске протестовали у СИЗО и ИВС →
17.08.2020 Лукашенко: Бастующих слишком мало, перевыборов не будет →
16.08.2020 Белоруссия: самая массовая протестная акция в истории страны →
Фото и Видео
51127
Play
20-летие гибели "Курска"
51125
Play
Минск. Будни оккупации.
51123
Play
Битва за Куштау
51117
Play own
"Новое величие": приговор
Реклама


﻿
Выбор читателей
статья Четверть века с людоедом
Виталий Портников
новость Вагнеровцы: украинский след
Задержание вагнеровца в Белоруссии. Кадр видео
новость Русский шпион в Норвегии
Харшарн Сингх Татгар. Фото из LinkedIn
статья Столетие "Чуда на Висле"
Владислав Сикорский в штабе 5-й польской армии во время Варшавской битвы. Фото: Центральный военный архив Польши
РЕКЛАМА
новость 2 года за чучело Путина
Чучело Путина в Перми. Фото: ВК-группа "Подслушано. Пермь"
в блоге Господа против славян
26
новость Лукашенко: Спасите меня и страну
Выступление Лукашенко 16 августа. Кадр видео
статья За что сражается Беларусь
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
статья Разгром Японии: ложь и умолчания
Японские солдаты сдают оружие красноармейцу. Архивное фото
статья Победа над "маленьким Лукашенко"
Виталий Портников
статья Беларусь глазами россиян
Михаил Калужский. Фото: В. Дударев/"Томский обзор"
статья Путин и Лукашенко: смертельная игра
Виталий Портников
новость Лукашенко: Путин, введи войска
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
новость Тихановская: Независимость - главное
Светлана Тихановская. Кадр видеообращения
новость Куштау: будут посадки
Митинг в Ишимбае. Фото: ProUfu.ru
статья Памфилова и "страна негодяев"
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
статья Сахаров - Брежневу: 40 лет спустя
статья Дмитриев и красное колесо
Виталий Портников
новость Штурм дворца Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: belta.by
новость Беларусь: забастовка
Забастовка на БелАЗе. Фото: телеграм-канал NEXTA