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Приговор, вынесенный Петрозаводским городским судом историку Юрию Дмитриеву, - одна из самых отвратительных страниц в истории и так уже загаженного самыми различными юридическими экскрементами путинского правосудия. Потому что даже у этого суда не хватило наглости отправить Дмитриева в колонию на долгие годы по явно сфабрикованному обвинению, уже рассыпавшемуся в ходе предыдущих судебных слушаний. Но и не хватило совести признать это обвинение зловещей выдумкой, призванной остановить научную и гражданскую активность Дмитриева. Результат поразил даже тех, кто уже привык не удивляться решениям российских судей: по статье, минимальный срок заключения по которой составляет 12 лет лишения свободы, историк получил 3,5 года. Как это вообще может быть? Как это соотносится с законодательством? Как можно не замечать, что такой приговор - это признание невиновности и издевательство одновременно, потому что пожилому человеку все равно придется провести в заключении еще несколько месяцев?
Но никто, конечно же, не будет давать ответа на вопрос, почему все это так произошло. Все и так прекрасно понимают ситуацию. Когда-то Анна Ахматова писала о встрече России сажавшей с Россией сидевшей. Эта встреча продолжается и по сей день, эмоции все те же, ненависть все та же, готовность России сажавшей, окончательно утвердившейся у власти в 2000 году, отстаивать свою несуществующую честь, все так же велика. Дмитриев просто попал под каток этой России - зловещей, жестокой и подлой.
Это месть за Сандармох. За попытки историка сохранить память об одном из самых страшных мест сталинских убийств. И об убитых в этом проклятом месте - а их были тысячи, и среди этих тысяч выдающиеся люди, гордость своих стран. В защиту Дмитриева все эти годы выступали интеллектуалы всего мира, понимающие, как много он сделал не только для самой России, но и для цивилизации. Я это очень хорошо понимаю. В Сандармохе был уничтожен весь цвет украинской интеллигенции начала ХХ века - люди, которыми современная Украина гордится. И каждая судьба - как сюжет для романа: в Сандармохе, например, убили великого украинского театрального режиссера Леся Курбаса, которого в последние годы его жизни, после разгрома его знаменитого театра, буквально прятал в своем собственном театре великий еврейский актер Соломон Михоэлс, уже после войны убитый именно теми людьми, которые уничтожили Курбаса и потомки которых - уж простите - уничтожают Дмитриева. Как там это назвал Солженицын? Красное колесо?
Красное колесо! Это похлеще, чем архипелаг ГУЛАГ, кульминацией которого и был Сандармох. Это именно колесо, которое катится, катится, никак не остановится, оставляя за собой кровавые следы на русской земле и на землях всех тех стран, куда оно докатывается с гулом танков. Тем, кто любуется маршрутом этого колеса, важно присыпать кровь песочкам: так, на сталинские трупы пытаются взгромоздить трупы советских военнопленных, якобы убитых в Сандармохе финнами, пусть даже эти трупы никак не найдут. А Дмитриев мешает, поэтому должен сидеть в тюрьме. Это же и есть настоящая правда любого чекистского режима - порядочный человек должен сидеть в тюрьме.
Если бы Россия вновь не превратилась в кровоточащее чудище с рыбьими глазами, она бы Дмитриевым гордилась. А так она хочет его доконать. Так Россия сажавшая всегда хотела доконать Россию сидевшую - чтобы не было ни памяти, ни укоров совести, ничего. Просто рвы, которые нужно засыпать и разбить там парки культуры и отдыха для сажавших, уцелевших и забывших. Просто радоваться на костях.
Российские ученые, деятели культуры, журналисты, учителя в открытом письме председателю Верховного суда Карелии просят отпустить из-под стражи историка Юрия Дмитриева. В четверг должна быть рассмотрена апелляция на очередное продление ареста. В петрозаводское СИЗО, где держат мемориальца, пришел коронавирус. Для пожилого политзека это смертельная опасность.
По решению главы "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина оккупированный Донецк тоже будет наименовываться на праздники своим позабытым именем Сталино. А оккупированный Цхинвали по решению главы Южной Осетии Анатолия Бибилова будет называться осетинским вариантом своего советского наимененования - Сталинир. Еще один находящийся под российской оккупацией город - украинский Луганск - вернет себе "праздничное название" Ворошиловград.
Сразу же после смерти вождя аппаратчики превратили "органы" из повелителя в ведомство, из хозяев в обслугу, из палачей в подручных. Но и чекисты не забыли и не простили аппаратчикам своего унижения, падения с вершины злобы в бездну партийного контроля. Аппаратчики правили. Чекисты готовились.