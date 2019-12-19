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Переговоры трехсторонней контактной группы в Минске, которые должны были закончиться согласованием списка освобождаемых и заключением нового соглашения о перемирии в Донбассе, завершились полным фиаско. Освобождения пленных до Нового года не будет, нового перемирия - тоже. Вместо этого продлено "перемирие", позволяющее российской стороне осуществлять постоянные обстрелы территории, которую контролирует Украина. Только за последние сутки этот режим прекращения огня нарушался семь раз.

Результаты последнего саммита нормандской четверки в Париже на удивление начинают напоминать результаты предпоследнего саммита, состоявшегося в 2016 году в Берлине, - его участником был тогдашний украинский президент Петр Порошенко. Порошенко в 2016 году, как и Зеленский в 2019-м, не смог договориться с Путиным ни о чем существенном. Стороны тоже старались сделать вид, что пространство для договоренностей все еще существует. И поэтому рассказывали об усилиях по прекращению огня, обмене пленными и об обозначении трех пилотных пунктов для отвода войск - разве что совместной пресс-конференции не провели.

Забегая вперед, скажу, что тогда для согласования списка обмена понадобился год после саммита - и то после того, как в Кремле решили поднять политические акции давнего путинского союзника Виктора Медведчука: без его участия в Москве просто не соглашались освобождать украинцев. Разведение войск в обозначенных точках состоялось только спустя три года, уже при новом президенте Зеленском, и оказалось одним из российских условий для проведения нового саммита. Ну а обстрелы Кремль так и не прекратил.

Зато после саммита в Берлине Кремль взял курс на политическую дестабилизацию Украины и смену власти в стране: началась "массовая скупка" информационных телеканалов друзьями Путина, дезинформационная кампания, заигрывания с украинскими олигархами - теми самыми, которым на пресс-конференции в Париже Путин обещал "дешевый газ для промышленности".

Мира не добились, люди так и остались в тюрьмах, а российские войска - в Донбассе и в Крыму, зато власть в Украине сменили. Но явно не для того, чтобы в Париже повторилось то же самое, что и в Берлине.

И теперь самое важное - что на самом деле решил предпринять Владимир Путин после очередного фиаско очередного "нормандского саммита". Захочет додавить Владимира Зеленского, чтобы новый украинский президент все-таки капитулировал перед ним на следующей встрече, или попытается поскорее заменить Зеленского более уступчивым кандидатом - чтобы провести следующий "нормандский саммит" - пусть даже через несколько лет, а не месяцев - с другим участником от Украины.