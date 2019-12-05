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Также: Портников, Украина, Россия, Война, Европа, Колонки, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин

статья Обстрел сомневающихся

Виталий Портников, 05.12.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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Кремль готовится к саммиту в нормандском формате как умеет. Обстрелы на линии разграничения не прекращаются. В "парламенте Донецкой народной республики" голосуют за признание ее границ соответствующими границам Донецкой области Украины. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин предупреждает, что от Украины могут отколоться еще несколько областей. А сам Владимир Путин обвиняет украинскую сторону в неконструктивности на газовых переговорах.

Добавим к этому убийство в Берлине. Конечно, кто-то обвинит российские спецслужбы в неуклюжести - зачем омрачать обстановку в преддверии саммита, встречи Меркель и Путина? Но если это и неуклюжесть, то нарочитая - федеральному канцлеру дают понять, что российские спецслужбы чувствуют себя как дома не только в Лондоне, но и в Берлине. И Ангеле Меркель, у которой и без того серьезные проблемы с сохранением правительственной коалиции после смены руководства немецких социал-демократов, стоит это уяснить. И хорошо подумать и о своем поведении, и о своих сомнениях.

Макрона не "обстреливают" только потому, что он, кажется, уже ни в чем не сомневается.

Мы делаем вид, что не понимаем, какими могут быть результаты парижского саммита, хотя на самом деле варианты его исхода понятны даже дилентанту - если, разумеется, этот дилетант не президент Украины или Франции. Во всяком случае, в Кремле роли уже распределили.

Путин отправляется в Париж, чтобы принять капитуляцию зарвавшегося телевизионного комика, возомнившего себя ровней товарищам из КГБ и посмевшего добиваться встречи с "собирателем земель". Задача Макрона - давить на комика, объяснять ему, как устроена жизнь, и всем своим видом демонстрировать, что лучших предложений Украина уже не получит. А госпоже Меркель лучше бы просто помолчать и не мешать Путину. Вот, собственно, и вся мизансцена.

Что произойдет, если Зеленский не захочет быть жертвенным агнцем, не капитулирует перед Путиным, устоит перед давлением Макрона, прислушается к советам Меркель? Да ничего особенного. Просто начнут сбываться российские угрозы, не раз звучавшие на разных уровнях. Попытаются "восстановить территориальную целостность ДНР", начнут осуществлять меры по отколу еще каких-нибудь украинских территорий, закроют газовый вентиль, усилят обстрелы - мало ли что можно придумать для усиления давления? Потому что неготовность Зеленского к капитуляции будет воспринята в Кремле именно как недостаточное давление на него.

У украинского президента действительно очень плохой выбор - между капитуляцией и войной. И это при том, что большая часть его соотечественников не хочет ни капитуляции, ни войны, а хочет мира - но так, чтобы не было стыдно. Проще говоря, хочет чуда.

Предшественник Зеленского Петр Порошенко это хорошо понимал, потому и не форсировал встречи в нормандском формате после того, как убедился, что компромисса на них достичь невозможно, а неготовность к капитуляции приводит к новым серьезным обострениям. А вот отсутствие встреч позволяло сторонам закрепиться на своих позициях до лучших времен - при том что санкции против России продолжали работать, а помощь Украине продолжала поступать.

Зеленскому всего-то нужно было понять, почему на самом деле этих встреч не было. Но, окруженный наивными или злонамеренными людьми, уверенными, что война с Россией продолжается только потому, что в Киеве на ней хотят "обогащаться" и не желают разговаривать с Путиным, новый украинский президент сам ринулся в чумной барак нормандского саммита. И потащил за собой свою страну.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 05.12.2019
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Виталий Портников

Нормандский тариф

Виталий Портников, 28.11.2019

Бывшему комику предлагается говорить о газе в контексте нормандского формата - и Зеленский уже обсуждает энергетическую тему с Путиным, будто не замечая подвоха. Предложение Кремля действительно выглядит, на первый взгляд, привлекательным для Банковой: дешевый газ и продолжение транзита в обмен на отказ от судебных исков и прекращение обстрелов.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Формула Штайнмайера - Коломойского

Илья Мильштейн, 18.11.2019

Это еще можно назвать формулой Штайнмайера-Коломойского, в соответствии с которой украинскому президенту следует развеять буквально все опасения подозрительного Владимира Владимировича. Ну, хотя бы предварительно пообещать, что счастья за океаном он искать не будет, и нужды "Газпрома" готов учесть, и боевикам согласен пролонгировать особый статус, и Украину, если понадобится, продать по сходной цене.
Виталий Портников

Граждане и слуги

Виталий Портников, 24.10.2019

Поступок Шевченко интересен тем, что он просто повторил на большом российском телевизионном экране то, что говорят его начальники и многие соратники в кулуарах. Что он вынес болезнь коллаборационизма из тени на свет - и теперь тот, кто тоже болен, но не хочет об этом рассказывать, вынужден с отвращением открещиваться от человека, продемонстрировавшего российским телезрителям свои язвы.

Виталий Портников

Отползание от Штайнмайера

Виталий Портников, 10.10.2019

Путину эти уступки не нужны. Путину нужен Зеленский на коленях - и чтобы все фотографы и телеоператоры сфотографировали украинского президента в этой унизительной позе. Путину не нужна нейтральная и дружественная Украина. Ему вообще никакая Украина не нужна. Когда бывший президент Леонид Кучма предупреждал в Минске, что имплементация формулы Штайнмайера может привести к массовым протестам в Украине, он вряд ли напугал этим российскую сторону. Напротив, он ее обрадовал.

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