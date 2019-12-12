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Также: Портников, Президент, Европа, Украина, Война, Колонки, Россия, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Радован Караджич

статья Путин и Сребреница

Виталий Портников, 12.12.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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На протяжении десятилетий в России старались не замечать зверства, учиненного вооруженными формированиями боснийских сербов в Сребренице. Доказывали, что глава Республики Сербской Радован Караджич, который несет политическую ответственность за создание возможностей для этого массового убийства, и командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, который это убийство осуществлял, - герои и жертвы, а не палачи. Клеветать на Гаагский трибунал. Радоваться - и не только радоваться - тому, что ответственные за убийства остаются на свободе. Перечислять многочисленные награды и премии, которые Караджич за эти годы получил от "патриотической общественности" России означало бы превратить эту статью в научную монографию. Шолоховская премия, орден Андрея Первозванного, "Золотой витязь"... Великий писатель и гуманист, понимаете ли!

Но Караджич хотя бы лично не убивал, он один из идеологов убийств, глава "государственной структуры", которая эти убийства обеспечивала. А вот сам "мясник" - Младич. В Армавире работает "Общество друзей генерала Младича", в России выходят книги о "славянском богатыре", "простые россияне" пишут убийце в Гаагу письма со словами поддержки.

И если вы проанализируете, что же за люди прославляют "мясников" Республики Сербской, кто дает им премии, организует общества, прославляет в интернете, то увидите: они и поклонники "народных республик" в Донбассе - одни и те же люди.

И это неудивительно, конечно. Потому что там был вдохновитель - Милошевич, тут - Путин. Там убивали тех, кто не соглашался или мешал самой идее "сербской Боснии", тут убивают тех, кто мешает идее "русского мира". И тут, и там проходимцы держались за власть благодаря тому, что натравливали свои народы на соседей, объявляя их главными врагами. И тут, и там - кровь.

И вот человек, который уже стал символом этого бесконечного убийства, настоящим политическим преемником всех Милошевичей, Караджичей и Младичей этого мира, выходит к микрофонам и говорит, что украинцы устроят Сребреницу в Донбассе, если регион будет освобожден от оккупантов.

Украинцы. Устроят. Сребреницу. Украинцы, которые еще пять лет назад освободили и Краматорск, и Славянск, и Мариуполь, - и какая там Сребреница? Украинцы, которые уже пять лет живут бок о бок с беженцами из Донбасса, такими же украинцами. Украинцы, которые буквально каждый день общаются с теми, кто приезжает с оккупированных территорий, такими же украинцами. Украинцы. Устроят. Сребреницу. Сребреницу, организаторы которой милы сердцу каждого настоящего "русского патриота" и каждого "патриота Донбасса". Кто не видит ничего плохого в "очистке" территории от "чужаков". Кто убивал беззащитных в Сребренице, кто держит беззащитных в подвалах Донбасса. Кто преследует крымскотатарских активистов. Кто захватывает чужие корабли. Кто бомбит госпитали в Сирии. Кто...

Да что там перечислять, Владимир Владимирович. Вы и сами все это хорошо знаете. Мы - не Сребреница. Это вы - ходячая Сребреница.

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Виталий Портников, 12.12.2019
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Судьба кровавых кукол

Виталий Портников, 25.03.2016

Людям, за убийства которых отвечает Караджич, приговор уже не поможет. Но может помочь другим - тем, над кем сейчас издеваются разнообразные Плотницкие. Эти "лидеры" должны понять, что Кремль сдаст их с потрохами, - если на тот момент в Москве вообще захотят решать вопросы, связанные с будущим наемников.
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