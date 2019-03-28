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статья Сапог вляпался

Виталий Портников, 28.03.2019
Виталий Портников. Courtesy photo
Виталий Портников. Courtesy photo
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Появление российских военных в Венесуэле уже привело к ультиматуму американского президента и очередным изумленным комментариям западной прессы: неужели Венесуэла превратится для России в новую Сирию? Неужели Путину мало Алеппо?

Мне российский сапог в Каракасе напоминает о других вторжениях последних десятилетий - в Венгрию и Чехословакию, в Афганистан и Литву, в Молдову и Грузию, в Украину и Сирию. Вот уже много лет Кремль остается приверженцем одной и той же унтерпришибеевской внешней политики, искренне верит в то, что любые вопросы можно решить исключительно силой.

Утрачивается только одно - логика. Путин может сколько угодно подражать Хрущеву и Брежневу, но те в своих действиях руководствовались логикой холодной войны и географических карт. Венгрия и Чехословакия, боровшиеся за свободу от сталинизма, относились к советской "сфере влияния", и в Кремле прекрасно понимали, что смогут без труда и без реального противодействия Запада установить в этих странах марионеточные режимы. Вторжение в Афганистан было, конечно, идиотизмом, но эта страна хотя бы граничила с Советским Союзом, "ограниченный контингент" мог рассчитывать на постоянное пополнение, подвоз нового оружия - словом, Афганистан тогда стал продолжением СССР, пускай и сражающимся с оккупацией.

Когда Кремль посылал войска в Литву, он защищал территориальную целостность СССР. Когда воевал с бывшими советскими республиками, то пытался эту целостность восстановить или хотя бы отхватить от соседей куски территории. Во всех этих случаях кремлевские могли хотя бы объяснить свое безумие сами себе - вот, Родину восстанавливаем, американцев останавливаем или что-нибудь еще из Дугина с Прохановым.

В истории с Сирией эта логика уже давала сбой: разрушенная страна, большая часть населения которой ненавидит диктатора-мясника, далеко от Москвы, приходится таскать каштаны из огня для иранцев. Но там хотя бы есть российская военная база! И генералы могут объяснить Путину, зачем она нужна.

Зачем Путину нужна Венесуэла, объяснить не сможет никто. Гибнущее государство с дегенеративной властью. Фактический общенациональный консенсус по поводу желания избавиться от этой власти - на стороне Мадуро остались лишь наркоторговцы-военные да кучка прикормленных режимом идиотов. Слишком далеко Россия и слишком близко Соединенные Штаты. Если даже представить себе чудо - что Мадуро не просто удержит власть, а еще и стабилизирует ситуацию - это будет означать исключительно новые объемы нефти на американском рынке. Рынке, на котором и без того все больше собственной сланцевой нефти и которому выгодно дальнейшее падение цены.

Путину во всем этом нет никакого проку. Да и продемонстрировать свои военные возможности в Венесуэле он не сможет из-за проблем с логистикой. Соединенные Штаты на самом деле могут в Латинской Америке больше, чем на постсоветском пространстве и даже на Ближнем Востоке. И когда Трамп говорит "Россия должна уйти", он не шутит.

Путин может только опозориться, если и дальше будет поддерживать Мадуро.

Зато Каракас наш.

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Виталий Портников, 28.03.2019
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Изгой на распутье

Илья Мильштейн, 25.01.2019

И Кучму в 2004 году, и Януковича десять лет спустя Путин призывал к решительности и беспощадности. Готов был, вероятно, и военную помощь оказать, а спецслужбы уже работали на местах. Правда, до Каракаса российской армии будет дотянуться трудней, чем до Киева или Донбасса, но есть ведь и ЧВК, уже покрывшие себя неувядаемой славой. И армия Венесуэлы окончательно не определилась.
Виталий Портников. Courtesy photo

Знай, что я идеал

Виталий Портников, 06.12.2018

Если бы Лукашенко был предан России, как Мадуро, он давно бы признал Абхазию с Осетией, а не предоставлял бы Саакашвили прямой эфир белорусского телевидения. Если бы Янукович был предан России, как Мадуро, он перестрелял бы обнаглевший Майдан в первые дни массовых протестов, вступил бы в ОДКБ и Евразийский союз и потом разгонял бы уже только голодные бунты, если бы российских кредитов не хватило.
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