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У революции в Венесуэле примечательный фон: только что в Киеве завершился суд над экс-президентом Украины Януковичем, заочно приговоренным к 13 годам за госизмену и пособничество агрессору. Или наоборот: в грядущей судьбе Николаса Мадуро просматривается печальная участь осужденного за предательство. Словом, все эти новости, из нашего ближнего и дальнего зарубежья, наплывают друг на друга, образуя некий общий сюжет. О восставшем народе и его врагах, которые при этом являются верными друзьями России.

Сюжет узнаваемый. Знакомый и по советским временам, с их градацией захватнических войн – от братской помощи в ближнем зарубежье соцлагеря до исполнения интернационального долга в Африке, в Латинской Америке, в Афганистане. И по временам нынешним, с отчасти невидимыми войсками в Крыму, в Донбассе, в Сирии, поддержанными шквальным пропагандистским огнем. Так что мы не удивимся, если завтра узнаем, что мятежных венесуэльцев американцы прикармливают госдеповскими печеньками на площадях, а в посольстве США в Каракасе уже работает черная касса, снабжающая бунтовщиков валютой, а то и оружием.

Схема вообще известная. В чужой стране обнаруживается вождь, озаренный светом ленинских идей, или просто бандит с веером погашенных судимостей, и на него делается ставка. Туда, в эту чужую страну, закачиваются безвозвратные кремлевские ссуды и безнадежные кредиты. Потом его скидывают, и у тех, кто на него ставил в Москве, возникает желание наказать смутьянов, то есть целый народ, из-за которого уплыли и ссуды, и кредиты. Нет, это не значит, что коммунистические фюреры в слаборазвитых страны долги собирались отдавать, упаси бог, но они оставались подконтрольными, как тот же Янукович и тот же Мадуро. Они расплачивались иначе, и это грело сердца их советских или российских кураторов.

Объективности ради заметим, что американским жандармам тоже не чужды аннексионистские планы и стремления прикупить своих сукиных сынов. Однако обычно так получается, если говорить только об экономике, что под сенью звездно-полосатого флага не произрастают ни повальная нищета, ни инфляция, измеряемая цифрами с бесконечным количеством нулей. Под флагом советским или российским произрастает разное.

Бывало, что мы сами разорялись, щедро одаривая, чтобы не разбежались, и соцлагерь, и африканских почитателей Маркса, и террористический интернационал. (Американцы не разорялись.) А теперь, избывая крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века и расплевавшись с цивилизованным миром, дружим исключительно с изгоями. Их, кстати, в мире осталось мало, и тем нестерпимей, когда несознательный, причем еще вчера братский венесуэльский народ, подобно бывшему братскому украинскому, свергает нашего Мадуро.

Во-первых, это опять геополитическая катастрофа, поскольку всем ведомо, что туда, откуда выпроваживают Владимира Владимировича или там Игоря Ивановича, немедленно вселяются солдаты НАТО. Во-вторых, что по-человечески немного обидно, в эту проклятую Венесуэлу вложено около $20 млрд, и, собственно, можно было бы вложить еще столько же, не жалко, если бы тамошний послушный народ продолжал проявлять чудеса стоицизма, живя по заветам Чавеса и выстаивая километровые очереди за туалетной бумагой. Так нет же, возмечтали об иной доле и граждане, и политические элиты, собравшиеся в Национальной ассамблее, - и вот уже как бы законно избранный Мадуро объявлен узурпатором, а временно исполняющим обязанности президента провозглашен лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Ну и, конечно, американцы сразу его признали, и вместе с ними - практически все, кого мы так не любим, кому противостоим.

Оттого столько искренней боли и гнева в заявлениях российских официальных представителей и так спешит президент Путин созвониться с очередной жертвой Майдана, выражая ему свою поддержку. В конце концов, главная беда российского национального лидера не сводится к тому, что уплывают миллиарды. Вообразим, что новая власть, оздоровив экономику, пожелает их вернуть - это же все равно неприемлемо, ибо не в деньгах счастье, а в подконтрольности верных и нищих союзников. Главная беда в том, что венесуэльцы сорвались с крючка. Десятилетиями питавшиеся чувством ненависти к американцам, они вдруг отвергли эту полезную пищу - с голодухи, говорят. Они это чувство сегодня испытывают к своему смещенному вождю.

Спрашивается, что ему делать и к чьим советам прислушиваться.

Голос разума в подобных ситуациях должен подсказывать узурпатору мысли о смирении и о побеге. По примеру, допустим, Януковича, у которого вовремя нашелся друг в Ростове-на-Дону, а в итоге даже суровый Оболонский районный суд Киева вынес ему сравнительно мягкий приговор по статьям, предусматривающим пожизненное заключение. Все-таки он не решился ведрами проливать кровь соотечественников ради удержания власти. Потому судьба Чаушеску или Каддафи ему не грозит и отсиживать свой срок он вряд ли будет. А в Ростове или поближе, в Гаване, Мадуро наверняка найдет убежище.

Однако опыт украинских революций показывает, как в такие моменты невезучим лидерам рекомендует действовать Москва. И Кучму в 2004 году, и Януковича десять лет спустя Путин призывал к решительности и беспощадности. Готов был, вероятно, и военную помощь оказать, а спецслужбы уже работали на местах. Правда, до Каракаса российской армии будет дотянуться трудней, чем до Киева или Донбасса, но есть ведь и ЧВК, уже покрывшие себя неувядаемой славой. И армия Венесуэлы окончательно не определилась. Впрочем, американская армия (и армии соседних государств) чисто географически расположены гораздо ближе к резиденции Мадуро, нежели к крымским берегам, и это должно оказывать вразумляющее воздействие на его голову. Когда он думает о том, как ему поступить: потопить революцию в крови или принять неизбежное.

Ясно, к чему толкают его в Москве. С другой стороны, вчера завершился суд над бывшим украинским президентом, и это совпадение во времени хочется назвать неслучайным. Янукович предал свой народ и осужден, но жив. Мадуро еще даже по-настоящему и не предал. У него довольно мало времени, драматические обстоятельства, плохие советчики, но выбор имеется. Пока не поздно.