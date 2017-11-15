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новость Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга

15.11.2017
Валюта Венесуэлы, боливар. Фото: lasea.org
Валюта Венесуэлы, боливар. Фото: lasea.org
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Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности Венесуэлы по госкредиту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз российского Минфина.

Сумма консолидированного долга составила 3,15 миллиарда долларов. Новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые шесть лет минимален.

"Облегчение долгового бремени, предоставляемое республике в результате реструктуризации задолженности, позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов", - говорится в сообщении.

Чтобы поставить подписи под документом, в Москву прибыли министр финансов Венесуэлы Симон Серпа и министр сельского хозяйства этой страны Уильмар Кастро Сотельдо.

Россия является крупным кредитором Венесуэлы. В 2011 году Венесуэле был предоставлен кредит на сумму до 4 миллиардов долларов для финансирования поставок российской промышленной продукции. В 2014 году Венесуэла обратилась к России с просьбой продлить период использования кредита. В сентябре 2016 года российское правительство одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о выдаче кредита Венесуэле, в соответствии с которым долг на общую сумму 2,84 миллиарда долларов консолидировался и должен был гаситься равными полугодовыми траншами в течение трех лет начиная с марта 2019 года.

Экономика Венесуэлы в значительной степени зависит от нефтяных доходов. В стране наблюдается дефицит продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Ежегодная инфляция в Венесуэле достигает 700 процентов. В 2003 году левое правительство ввело государственное регулирование цен на основные продукты питания. В итоге сейчас до 40 процентов субсидируемых продуктов вывозится в соседнюю Колумбию для перепродажи.

По итогам прошедших в декабре 2015 года выборов квалифицированное большинство в парламенте получила оппозиция, которая резко критикует экономическую политику президента Николаса Мадуро.

В январе 2016 года Мадуро подписал указ о введении в стране чрезвычайного экономического положения. Документ дает государству права вмешиваться в деятельность компаний и регламентировать валютные операции. В июле прошлого года Мадуро издал указ, обязавший армию координировать производство и распределение продуктов питания и медикаментов.

В мае Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания 31 июля США ввели санкции против Мадуро. 12 августа санкции были расширены. Под них подпали венесуэльские чиновники, в том числе брат бывшего лидера страны Уго Чавеса Адан.

12 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает разрешения кризиса в Венесуэле военным путем. "Люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, в том числе возможен военный вариант, если это необходимо", - сказал Трамп. При этом он отказался уточнить, означает ли такой вариант отправку в Венесуэлу американских военных. 25 августа Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы из-за установления диктатуры в стране.

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15.11.2017
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