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Также: Портников, Российско-американские отношения, Колонки, США, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Дональд Трамп, Владимир Путин

статья Некому руку подать

Виталий Портников, 08.11.2018
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
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Итоги промежуточных выборов в Соединенных Штатах - не только смотр сил ведущих политических партий страны накануне президентских выборов 2020 года, не только прогнозируемый успех демократов в Палате представителей и не менее прогнозируемое сохранение республиканцами своих позиций в Сенате. Это еще и конец медового месяца во взаимоотношениях Дональда Трампа и Владимира Путина.

Скажут, что этого медового месяца и не было вовсе, что российский правитель возлагал куда большие надежды на честолюбивого строительного магната. Что даже первые два года правления Трампа не принесли никаких реальных российско-американских договоренностей, а принесли лишь ужесточение санкций.

С этим трудно не согласиться. И все же стремление Трампа договориться с Путиным, заключить с обитателем Кремля какую-нибудь "сделку" было очевидным, Трамп его и не скрывал. Да, американскому президенту было очень трудно договариваться с российским, потому что Путин - как и положено в его контактах с западными лидерами после 2014 года - не давал американскому коллеге ну просто никакой возможности сохранить лицо. Да, Трамп был скован расследованием Мюллера. Но у него оставались возможности.

Сейчас эти возможности уменьшились, и серьезно. Да, Палата представителей не Сенат, ее членам непросто повлиять на внешнеполитический курс администрации. Но они могут следить буквально за каждым шагом Трампа в отношении Путина, создавать следственные комиссии, ставить под сомнение договоренности, принимать новые санкционные законы и требовать от Белого Дома их выполнения. А с каждым новым месяцем будут приближаться выборы, и Путин окажется токсичным для Трампа уже не с точки зрения расследования Мюллера, а с точки зрения текущей политической борьбы.

Трамп это прекрасно понимает, в политическом инстинкте ему не откажешь. Неслучайно американский президент говорит о будущих встречах с Путиным без своего привычного энтузиазма - кажется, Белый Дом вообще хочет свести эти встречи к рабочим обедам, не более того. Но даже если полноценные переговоры и состоятся, они вряд ли приведут к компромиссам. Путин не склонен к компромиссам, а Трампу они не нужны.

Что остается российскому президенту? Когда Барак Обама окончательно убедился в том, что Путин его постоянно обманывает, в Кремле решили "пересидеть" Обаму - и пересидели, конечно. Теперь нужно "пересиживать" уже Трампа, рассчитывать, что следующий американский президент, не скованный расследованиями и не такой конфликтный в отношениях с политической элитой собственной страны, будет попокладистее. Ну или что его удастся обмануть.

Но теперь это ложная надежда. Пересиживать некого. Придется жить под усиливающимся давлением цивилизованного мира. Дело уже не в Обаме или Трампе. Дело в том, что своими выходками последних лет Путин настроил против себя весь американский политический класс. Еще недавно республиканцы считались "ястребами", а демократы тяготели к "перезагрузке". Сейчас вопрос отношения к Кремлю уже не связан с партийностью. Трамп готов был договариваться с Путиным не потому, что он республиканец или демократ, а потому что он Трамп. Но и у него немногое получилось. И ни у кого в США не получится. Ни у кого в США больше не получится дать Путину себя обмануть. Это как раз то, что Путину удалось.

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Виталий Портников, 08.11.2018
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Ударный слог

Виталий Портников, 25.10.2018

Понятно, что Владимиру Владимировичу с его укорененностью во всем советском очень хочется воспроизвести эту ситуацию, напугать Европу до смерти, заставить ее выступить единым фронтом против лиходея Трампа и его ракетных планов. Но Путину не стоит рассчитывать, что история повторится и ему удастся выставить себя обиженным миротворцем, а американцев - бездушными агрессорами, подставляющими Европу под российский атомный удар.

Владимир Абаринов

Преданность и предательство

Владимир Абаринов, 24.08.2018

Требуя от подчиненных "личной преданности" себе, президент не признает никаких своих обязательств по отношению к ним. Это противоречит вашингтонской этике. Да и любой другой тоже. Манафорт остался лояльным, Коэн "предал" - а результат один и тот же. Трамп - нарушитель конвенции, и это очень серьезная проблема.
Владимир Абаринов

Уловки на доверии

Владимир Абаринов, 17.07.2018

Что касается вмешательства, то президент Путин сказал ему, что это не Россия. "Я не вижу никакой причины, почему это должна быть она". "Кому же вы верите: президенту Путину или собственной разведке?" - спросили его. "Я верю и той, и другой стороне", - ответил Трамп.
Трамп и Путин в Хельсинки. Фото: kremlin.ru

Измена с Путиным

17.07.2018

Невиданный в истории позор, предательство интересов Америки - пресс-конференция двух президентов в Хельсинки вызвала практически единодушную реакцию у американских комментаторов и политиков, включая влиятельных республиканцев. Дональд Трамп фактически выразил недоверие собственным спецслужбам и во всем подыграл Владимиру Путину. Подборка откликов.

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