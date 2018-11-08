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Итоги промежуточных выборов в Соединенных Штатах - не только смотр сил ведущих политических партий страны накануне президентских выборов 2020 года, не только прогнозируемый успех демократов в Палате представителей и не менее прогнозируемое сохранение республиканцами своих позиций в Сенате. Это еще и конец медового месяца во взаимоотношениях Дональда Трампа и Владимира Путина.

Скажут, что этого медового месяца и не было вовсе, что российский правитель возлагал куда большие надежды на честолюбивого строительного магната. Что даже первые два года правления Трампа не принесли никаких реальных российско-американских договоренностей, а принесли лишь ужесточение санкций.

С этим трудно не согласиться. И все же стремление Трампа договориться с Путиным, заключить с обитателем Кремля какую-нибудь "сделку" было очевидным, Трамп его и не скрывал. Да, американскому президенту было очень трудно договариваться с российским, потому что Путин - как и положено в его контактах с западными лидерами после 2014 года - не давал американскому коллеге ну просто никакой возможности сохранить лицо. Да, Трамп был скован расследованием Мюллера. Но у него оставались возможности.

Сейчас эти возможности уменьшились, и серьезно. Да, Палата представителей не Сенат, ее членам непросто повлиять на внешнеполитический курс администрации. Но они могут следить буквально за каждым шагом Трампа в отношении Путина, создавать следственные комиссии, ставить под сомнение договоренности, принимать новые санкционные законы и требовать от Белого Дома их выполнения. А с каждым новым месяцем будут приближаться выборы, и Путин окажется токсичным для Трампа уже не с точки зрения расследования Мюллера, а с точки зрения текущей политической борьбы.

Трамп это прекрасно понимает, в политическом инстинкте ему не откажешь. Неслучайно американский президент говорит о будущих встречах с Путиным без своего привычного энтузиазма - кажется, Белый Дом вообще хочет свести эти встречи к рабочим обедам, не более того. Но даже если полноценные переговоры и состоятся, они вряд ли приведут к компромиссам. Путин не склонен к компромиссам, а Трампу они не нужны.

Что остается российскому президенту? Когда Барак Обама окончательно убедился в том, что Путин его постоянно обманывает, в Кремле решили "пересидеть" Обаму - и пересидели, конечно. Теперь нужно "пересиживать" уже Трампа, рассчитывать, что следующий американский президент, не скованный расследованиями и не такой конфликтный в отношениях с политической элитой собственной страны, будет попокладистее. Ну или что его удастся обмануть.

Но теперь это ложная надежда. Пересиживать некого. Придется жить под усиливающимся давлением цивилизованного мира. Дело уже не в Обаме или Трампе. Дело в том, что своими выходками последних лет Путин настроил против себя весь американский политический класс. Еще недавно республиканцы считались "ястребами", а демократы тяготели к "перезагрузке". Сейчас вопрос отношения к Кремлю уже не связан с партийностью. Трамп готов был договариваться с Путиным не потому, что он республиканец или демократ, а потому что он Трамп. Но и у него немногое получилось. И ни у кого в США не получится. Ни у кого в США больше не получится дать Путину себя обмануть. Это как раз то, что Путину удалось.