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Также: Портников, Президент, Спецслужбы, История, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Наталия Геворкян

статья Зеркало для героя

Виталий Портников, 04.10.2018
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Герои России

С точки зрения общественного мнения - что российского, что западного - отравители из Солсбери должны были быть простыми прапорщиками, которым доверили нехитрую операцию по обрызгиванию дверной ручки, а они и ту провалили. Но чтобы полковник, чтобы Герой России?

Виталий Портников
27.09.2018
статья Статья

Сермяжная ложь

Власть переместилась в астрал, где Петров и Боширов гуляют по Солсберецкому собору, люди доброй воли верят Симоньян, Золотов мутузит обидчиков на дуэлях, украинские ракеты попадают в малайзийские самолеты, израильские летчики устраивают провокации, в Приморье проходят честные выборы, Земля лежит на трех китах, а китов держит Путин.

Виталий Портников
19.09.2018

После того как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин позволил себе на несколько минут расслабиться и поговорить с изумленной аудиторией о подонках, бомжах, очистке, шпионаже и проституции, повсюду стали говорить о нервном срыве великого вождя и непревзойденного комбинатора, о том, что человек пьянеет от безнаказанности и лизоблюдства, что он совершил ошибку, сам что-то там признал и так далее.

А по-моему, это не у него нервный срыв. Это у вас стокгольмский синдром. Он ведь всегда был такой - от спецоперации с демонстрацией девочек Скуратова и обещания "мочить в сортире" террористов и до своих последних высказываний о Скрипале. Он никогда не менялся, никогда ничего не скрывал. Он честный человек. Сам рассказывал Наталье Геворкян и Андрею Колесникову о том, как проползал на пузе всю Москву, чтобы попасть в заветную "контору". Подонком у него в то время был не Скрипаль, а Бабицкий - и тоже все возмущались.

И никто тогда не думал про нервные срывы, потому что понимали, с кем имеют дело. Но нужно было спасаться - ельцинским от лужковских - поэтому все закрывали глаза и бегали в кабинет поддержать и приобщиться. И, между прочим, никто из бегавших не думал, что он способен управлять государством. Они его за то и поддерживали, что знали: неспособен, зато способен защитить их интересы. Это же была такая хитрая подмена политики чекистской спецоперацией, не хуже поездки в Солсбери на очистку. Там - одна очистка, здесь - другая. Там - Чепига с "Новичком", здесь - Чепига на троне. Найдите десять отличий.

Все остальное - о стратегических намерениях, глобальных амбициях, непревзойденных политических талантах - от лукавого. Хочется все-таки думать, что управляет огромным государством пусть злодей, но выдающийся, был культ - но была и личность. Но с какой стати нужно в это верить всерьез? Каким гениальным стратегом нужно быть, чтобы напасть на Украину с ее деморализованной и разворованной к 2014 году армией? На маленькую Грузию размером с половину какой-нибудь российской области? Чтобы бомбить позиции сирийских оппозиционеров, у которых нет вообще никакой авиации и противовоздушной обороны тоже нет?

Муссолини ведь тоже многие итальянцы - и не только итальянцы - считали гением, пока он расправлялся с нищей Эфиопией, у которой не было современной армии. Гитлера ведь тоже многие немцы - и не только немцы - считали гением, пока он устраивал аншлюс, уничтожал маленькую Чехословакию, вместе со Сталиным насиловал Польшу. А потом оказалось, что весь гений заключается просто в безнаказанности. Что никто не хотел связываться, никто не хотел отвечать, все надеялись, что рассосется как-то, что одумается кто-то, что остановится где-то. А когда пришлось связаться - гений сразу окончился. И стратегический, и тактический, любой. Остался ефрейтор, ползавший на пузе по бункеру и потерявший связь с реальностью. Да, собственно, никогда ее и не имевший. Как, впрочем, и Путин, реальностью которого всегда была реальность КГБ. А это все-таки не совсем реальность. Или даже совсем не реальность.

А в реальности есть бедный подросток из ленинградской подворотни - или из бедного сибирского села, какая разница, - который отчаянно хочет пробиться, добиться и все доказать всем - от крысы в родном подъезде до самоуверенных богатых сокурсников и девушек на слишком высоких каблуках. И главное достижение этого подростка в том, что он вовремя понимает, что сам по себе доказать ничего не сможет, только вместе с системой, только став ее винтиком, шпунтиком, баллончиком с "Новичком". И он бежит и кричит "возьмите меня", потому что в стране, в которой он родился, никакой достойной альтернативы для него не придумано: либо зэком, либо вертухаем, либо проституткой, либо шпионом, других профессий не предусмотрено, он делает правильный выбор и у него все получается.

Знал бы прикуп - жил бы в Сочи, все боятся, проститутка на двоих в Лондоне, напугал собакой Ангелу, прикольный "Новичок", моча на Олимпиаду, президент России, Герой России, подполковник, полковник, у тебя Медведев, у меня Петров, жизнь удалась. И когда в редкие минуты откровенности ты рассказываешь им про Солберецкий собор или про подонка Скрипаля, они думают, что тебя наказали или у тебя нервный срыв. Да это не меня наказали, это вас всех наказали - сидите теперь и бойтесь до самого своего смертного часа. Отравлю в Солсбери, разбомблю в Алеппо, пристрелю на Москворецком мосту, замочу в ванной в Аскоте. Это не у меня нервный срыв. Это у вас нервный срыв.

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Виталий Портников, 04.10.2018
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Виталий Портников

Предъявители отравителей

Виталий Портников, 13.09.2018

А это просто банда гопников, рейдернувшая государственную машину. Эти люди искренне не понимают не только то, что заказные убийства аморальны. Они не понимают, зачем скрывать убийц. Ведь сказано же - их там не было. Для тех, кто не понял, - изберем подозреваемого депутатом. Из тех, кто опять не понял, - сделаем сочную отбивную. Рот закрыл и отвалил.
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03.10.2018 Путин: Скрипаль - предатель родины и подонок →
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