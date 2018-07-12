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До появившегося в интернете дурашливого видео хорватских футболистов еще можно было предположить, что "патриотическую" часть российского общества чемпионат мира интересует больше, чем политика и даже больше чем Украина. Но возглас Домагоя Виды "Слава Украине!" изменил все в один момент.

Патриотические болельщики возопили как вампиры, узревшие солнечный свет. Сразу же, как в лучшие сталинские времена, пошли доносы в ФИФА, заявления о "политизации" чемпионата и прочие глупости - хотя в самом по себе возгласе "Слава Украине!" нет вообще ничего политического, он ничем не отличается от "Слава России!" или "America First!". И что парень, много лет игравший в киевском "Динамо", именно такими словами приветствует своих украинских друзей и болельщиков - ведь можно же болеть еще за кого-то кроме России, - это просто естественно. И это уж точно вне политики.

Но в России вне политики не бывает, особенно когда дело касается Украины, с которой путинская Россия, как известно, не воюет и которую очень любит. От всей души. Так любит, что когда кто-то в Москве крикнет "Слава Украине", так прямо начинает трястись в пляске несвятого Владимира.

В конце концов, "патриоты" могли обидеться на Виду за то, что он тепло относится к ненавидимой ими "братской" стране. Но они-то не на него обиделись. Они обиделись на Хорватию. И это несмотря на то, что Хорватский футбольный союз с претензиями согласился, Виду предупредил, другого участника записи Огнена Вукоевича из штаба сборной исключил. Но в российских медиа и социальных сетях на протяжении нескольких дней рассказывали о хорватских фашистах, о издевательстве над братским сербским народом, призывали к бойкоту хорватских курортов. Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что "хорваты всегда были предателями славянского мира". Репортаж Газеты.Ру о матче Хорватия - Англия до момента, когда хорваты отыгрались и забили свой первый гол, назывался "Украинское проклятие". То есть вот сказал кто-то "слава Украине!" - и все, он проклят, удача отвернулась от него. Или все же не до конца? Может, Артему Дзюбе с его украинской родословной надо было "Слава Украине!" кричать - авось и вышли бы в финал.

Но если говорить серьезно, то все это - безумие чистой воды, бесовщина какая-то. Высказывание одного человека, совершенно невинное по сути - мы в Киеве просто можем так приветствовать друг друга, - приводит к вспышке ярости, к шельмованию целой страны, к неуемному бешенству, к призывам поддержать Англию - ту самую Англию, которую еще в понедельник всей Россией ненавидели, но сейчас - чтобы она "наказала" Хорватию за высказывание Виды - срочно полюбили.

Все это, конечно же, симптомы надломленной психики. Так ведут себя бывшие супруги, избивавшие и калечившие партнеров, оскорблявшие и презиравшие их, но при этом страстно желающие продолжения этого извращенного сосуществования. И после бегства партнера любое упоминание его имени в опустевшей навсегда квартире приводит к судорогам, сумеркам сознания, помешательству. Вот, собственно, что означает реакция на слова "Слава Украине" - дикий, невыносимый рев хищника, упустившего жертву.