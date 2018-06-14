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Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
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Также: Портников, Президент, Мир, Спорт, Колонки, Россия, Политика, Общество | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Олег Сенцов

статья Собранье пестрых глав

Виталий Портников, 14.06.2018
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Прорыв к Путину

Совершая ложные рывки и пасы, Меркель и Макрон мечтают о том, чтобы порывистый американец осознал наконец, кто его настоящие союзники. Раздражительный девелопер выдает отчасти парадоксальную, отчасти естественную для него реакцию. Он хочет отобрать этот мячик у европейцев - и, шокируя окружающих, устроить себе спортивный праздник.

Илья Мильштейн
09.06.2018
статья Статья

Срок открытых убийств

Теперь можно больше не верить. Можно знать. Знать об убитых в Донбассе солдатах и мирных жителях. Знать об истязаемом Сенцове, которого пытаются оставить в живых до окончания чемпионата. Знать об убитом на пороге своей квартиры Аркадии Бабченко.

Виталий Портников
30.05.2018

В Кремле гордо сообщили, что на церемонии открытия футбольного чемпионата будет целый ряд глав государств. Но уже оглашение списка согласившихся приехать демонстрирует, как на самом деле относятся в мире к проведению в России футбольного чемпионата. Если и обещают приехать на матчи, то, конечно, не ради Путина, а чтобы не вызвать недовольство собственных избирателей, для многих из которых результат в футболе гораздо важнее реальных успехов или неудач страны и ее лидеров. Но присутствие на открытии чемпионата избирателей не сильно беспокоит. И вот уже по этому присутствию видно, в каком вакууме оказался Кремль к началу мероприятия, задумывавшегося как очередное доказательство успешности.

На открытие чемпионата пришлось сгонять вассалов. Впрочем, я не думаю, что Нурсултана Назарбаева или Александра Лукашенко пришлось долго уговаривать. Вечные президенты Казахстана и Беларуси могут чувствовать себя ровней Путину, для них чемпионат в России тоже доказательство незыблемости порядков, установленных ими еще в сотрудничестве с путинским предшественником. Лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмонов и Сооронбай Жээнбеков явно не могли уклониться от московского приглашения. Молдавский президент Игорь Додон пользуется любой возможностью для приезда в Москву и демонстрации своим сторонникам особых отношений с Путиным. Ну а новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пытается выстроить с Москвой более доверительные отношения, чем его недавно умерший предшественник Ислам Каримов.

На этом все. В смысле все СНГ. Шесть президентов из оставшихся десяти. Седьмой - сам Путин. Президентов Армении и Азербайджана, по крайней мере как известно в этот момент, на открытии не будет. А туркменский лидер всегда в стороне. Самое замечательное то, что ни один из содружественных президентов не сможет поприветствовать собственную сборную - их футболисты в чемпионате не участвуют.

Еще двое гостей, которые вошли в почетный список, вообще никакие не президенты. Они гауляйтеры оккупированных Россией грузинских автономий. Причем гауляйтеры в прямом смысле - потому что Кремль не позволил жителям Абхазии и Южной Осетии хотя бы избрать себе президентами тех, кого хотело оставшееся там после этнических чисток и массовой миграции население, а навязал своих чекистов. И вот эти чекисты будут изображать глав государств на открытии чемпионата - для массовости.

Наконец, непонятно откуда взявшиеся президенты Панамы и Парагвая - явно не самых близких к России государств. Впрочем, у одного из них, панамца, играет сборная, так что, вполне возможно, он все же просто приехал на чемпионат. Есть еще председатель президиума северокорейского парламента Ким Ён Нам. Он, конечно, не глава государства - все знают, кто в КНДР глава государства. Но с формальной точки зрения его тоже можно записать в список. Как и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда. Он, конечно, не глава государства, но обязательно им будет.

В общем, это не та церемония, которая могла бы быть если бы. Если бы после Сочи Путин не решил окончательно, что война - это мир, а спорт - это война. Если бы он не напал на Украину, не разругался с Западом, не убивал, не травил, не лгал...

Достаточно посмотреть на фон, на котором проходит этот чемпионат, - голодовка Сенцова, обсуждение в нидерландском парламенте полномочий трибунала по сбитому российскими военными "Боингу", заявления о новых санкциях. Путину вряд ли нужно расстраиваться, что на открытие чемпионата соберутся в основном его вассалы. Что этот чемпионат в такой ситуации вообще проходит в России, что цивилизованный мир от него не отказался, что решился на такой позор - это уже его большая победа.

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Виталий Портников, 14.06.2018
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Владимир Путин, говорите громче

Илья Мильштейн, 05.06.2018

Есть мнение, что портить настроение Владимиру Владимировичу, бойкотируя праздник, нельзя. Поскольку очень опасно злить террориста, во власти которого находятся десятки беззащитных людей. С ним надо упорно переговариваться, пока есть время.
Илья Мильштейн

Агрессивный блок чемпионата

Илья Мильштейн, 05.06.2015

Если же Обама поклянется, что российская сборная как минимум выйдет в финал мирового первенства, это может благотворнейшим образом повлиять на мирный процесс и выполнение минских договоренностей политическими лидерами независимых ДНР и ЛНР.
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Акция в поддержку Олега Сенцова в Москве
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